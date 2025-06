Ascolti tv ieri sabato 14 giugno chi ha vinto tra Chi può batterci, Laura 30 world tour e Slovacchia - Italia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai ha completato il tris sabato 14 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno visto uscire vincitrice la tv di Stato in prima serata con Chi può batterci? di Marco Liorni che con oltre 1.7 milioni di spettatori ha avuto la meglio su Laura 30 World Tour di Laura Pausini su Canale5. Ma bene anche le prestazioni di Affari Tuoi in access prime time, battendo Paperissima Sprint (Canale5), e Reazione a Catena che ha battuto Caduta Libera. In prima serata sul podio anche la partita degli Europei Under 21 – Slovacchia-Italia (Rai2), fuori dal podio Sapiens (Rai3), Sei giorni, sette notti (Rete4), The Amazing Spider Man 2 (Italia 1), In altre parole (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Playoff LBA – Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 14 giugno: chi ha vinto tra Chi può batterci, Laura 30 world tour e Slovacchia – Italia

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Chi Può Batterci? : 1.724.000 spettatori (13.7%);

: 1.724.000 spettatori (13.7%); Canale5, Laura 30 World Tour : 1.344.000 spettatori (11.9%);

: 1.344.000 spettatori (11.9%); Rai2, Europei Under 21 – Slovacchia-Italia: 1.510.000 spettatori (10.9%).

Fuori dal podio:

Italia1, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro : 852.000 spettatori (7.1%);

: 852.000 spettatori (7.1%); Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 587.000 spettatori (4.9%);

: 587.000 spettatori (4.9%); Rete4, Sei giorni, sette notti : 716.000 spettatori (5.5%);

: 716.000 spettatori (5.5%); La7, In Altre Parole… Ancora : 455.000 spettatori (3.5%);

: 455.000 spettatori (3.5%); Tv8, 4 Ristoranti : 403.000 spettatori (3%);

: 403.000 spettatori (3%); Nove, Playoff LBA – Virtus Segrafedo Bologna-Germani-Brescia: 132.000 spettatori (0.9%).

Fonte foto: Getty Images

I giocatori dell’Italia Under 21 esultano dopo il gol dell’1-0 sulla Slovacchia

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi e Paperissima Sprint

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.222.000 spettatori (29.8%);

: 4.222.000 spettatori (29.8%); Canale5, Paperissima Sprint : 1.655.000 spettatori (11.7%);

: 1.655.000 spettatori (11.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.013.000 spettatori (7.2%).

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Alieno in Patria : 624.000 spettatori (4.6% – Gli Alieni Siamo Noi a 478.000 e il 3.3%);

: 624.000 spettatori (4.6% – Gli Alieni Siamo Noi a 478.000 e il 3.3%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 862.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 815.000 spettatori (5.7%) nella seconda parte.

: 862.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 815.000 spettatori (5.7%) nella seconda parte. La7, In Onda : 957.000 spettatori (6.7%);

: 957.000 spettatori (6.7%); Tv8, 4 Ristoranti: 312.000 spettatori (2.3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.761.000 spettatori (24.7%);

: 2.761.000 spettatori (24.7%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.824.000 spettatori (19.6%);

: 1.824.000 spettatori (19.6%); Canale5, Caduta Libera: 1.691.000 spettatori (16.2%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.317.000 spettatori (15.2%);

: 1.317.000 spettatori (15.2%); Rai2, Europei di Scherma : 178.000 spettatori (1.8%);

: 178.000 spettatori (1.8%); Italia1, Studio Aperto Mag : 301.000 spettatori (3.1%);

: 301.000 spettatori (3.1%); Italia1, C.S.I. Miami : 557.000 spettatori (4.7%);

: 557.000 spettatori (4.7%); Rai3, TGR : 1.630.000 spettatori (14.4%);

: 1.630.000 spettatori (14.4%); Rai3, Blob : 658.000 spettatori (5.2%);

: 658.000 spettatori (5.2%); Rete4, La Promessa : 741.000 spettatori (6%);

: 741.000 spettatori (6%); La7, Famiglie d’Italia : 112.000 spettatori (1.1%);

: 112.000 spettatori (1.1%); Tv8, 4 Hotel : 199.000 spettatori (1.8%);

: 199.000 spettatori (1.8%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 162.000 spettatori (1.5%).