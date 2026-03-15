Ascolti tv ieri sabato 14 marzo chi ha vinto tra Sanremo Top, Sal da Vinci in concerto e In altre parole
Ascolti tv sabato 14 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Sanremo Top contro il concerto di Sal da Vinci e il programma In altre parole
La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 14 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere su Mediaset in prima serata con Sanremo Top di Carlo Conti che supera la replica del concerto di Sal da Vinci e nel preserale con L’Eredità che batte Caduta Libera, ma Canale5 conquista l’access prime time con La Ruota della Fortuna che ha la meglio su Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 14 marzo: chi ha vinto tra Sanremo Top e Sal da Vinci
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ascolti tv 14 marzo: chi ha vinto tra Sanremo Top e Sal da Vinci
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Sanremo Top: 2.192.000 spettatori (17.9%)
- Canale5, Concerto Sal da Vinci Stasera… che sera!: 2.011.000 spettatori (15.2%)
- La7, In Altre Parole (parte 1): 1.124.000 spettatori (6.1%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Tata Matilda e il grande botto: 908.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, …Altrimenti ci arrabbiamo: 847.000 spettatori (5.4%)
- Rai2, F.B.I.: 718.000 spettatori (4.2%)
- La7, In Altre Parole… Ancora (parte 2): 669.000 spettatori (4.9%)
- Rai3, The Whale: 595.000 spettatori (3.6%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 519.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 420.000 spettatori (2.3%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.747.000 spettatori (25.4%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.506.000 spettatori (24.1%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.726.000 spettatori (20.6%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 976.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 850.000 spettatori (4.7%)
- Rai3, La Confessione: 819.000 spettatori (4.5%)
- Rai3, La Confessione Finale: 712.000 spettatori (3.8%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 596.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 507.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 432.000 spettatori (2.5%)
- Rai2, TG2 Post: 468.000 spettatori (2.5%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.031.000 spettatori (25.6%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.952.000 spettatori (21.3%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.449.000 spettatori (16.4%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.159.000 spettatori (13.6%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.702.000 spettatori (13.3%)
- Rete4, La Promessa: 877.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Blob: 778.000 spettatori (4.5%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 660.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 551.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, 9-1-1: 540.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Little Big Italy: 465.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, Sei Nazioni Galles-Italia: 436.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, 9-1-1 Lone Star: 397.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, Dribbling: 318.000 spettatori (2.6%)
- La7, Uozzap! Referendum: 162.000 spettatori (1.1%)