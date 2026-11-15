Ascolti tv ieri sabato 14 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tù Sí Que Vales: i dati Auditel
Gli ascolti tv di sabato 14 novembre 2026 con la sfida Auditel in 1^ serata tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales: i dati
La sfida degli ascolti tv di ieri, sabato 14 novembre 2026, vede in prima serata un nuovo confronto diretto tra Ballando con le Stelle su Rai1 e Tù Sì Que Vales. In access prime time, Affari Tuoi vince la sfida con La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera. Ecco tutti i dati Auditel.
- Ascolti tv 14 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
- Chi ha vinto Ballando con le Stelle ieri sera
- Gli ascolti dell'access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti tv 14 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
Ecco i dati della prima serata di sabato 14 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience esclusa):
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.616.000 spettatori (21.2%)
- Canale5, Tù Sí Que Vales: 3.579.000 spettatori (24.6%)
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.817.000 spettatori (27.6%)
- La7, In Altre Parole (prima parte): 1.311.000 spettatori (7.6%)
- Italia1, Animali fantastici: i crimini di Grindelwald: 624.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, S.W.A.T.: 615.000 spettatori (3.8%)
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 547.000 spettatori (4%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 526.000 spettatori (3.6%)
- Tv8, Portogallo-Danimarca: 492.000 spettatori (2.9%)
- Rai3, Sapiens: 468.000 spettatori (3.3%)
- Rete4, The Bourne Legacy: 350.000 spettatori (2.5%)
Chi ha vinto Ballando con le Stelle ieri sera
A vincere la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 14 novembre è stata Monica Guerritore. L’ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione è stato invece eliminato.
Gli ascolti dell’access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Di seguito ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.053.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.625.000 spettatori (20.9%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.056.000 spettatori (17.8%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 998.000 spettatori (5.8%)
- Rai3, L’Elefante: 869.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 802.000 spettatori (4.7%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 659.000 spettatori (3.8%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 515.000 spettatori (3%)
- Rai2, TG2 Post: 489.000 spettatori (2.8%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Ecco, invece, i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.006.000 spettatori (26%)
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.004.000 spettatori (22.4%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.176.000 spettatori (14%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.131.000 spettatori (13.1%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.784.000 spettatori (14.5%)
- Rai3, Blob: 979.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, La Promessa: 953.000 spettatori (5.8%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 778.000 spettatori (4.7%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 633.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, Dribbling: 496.000 spettatori (4.3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 475.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 314.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Little Big Italy: 262.000 spettatori (1.9%).