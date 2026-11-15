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Ascolti tv ieri sabato 14 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tù Sí Que Vales: i dati Auditel

Gli ascolti tv di sabato 14 novembre 2026 con la sfida Auditel in 1^ serata tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales: i dati

Aggiornato: 3 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La sfida degli ascolti tv di ieri, sabato 14 novembre 2026, vede in prima serata un nuovo confronto diretto tra Ballando con le Stelle su Rai1 e Tù Sì Que Vales. In access prime time, Affari Tuoi vince la sfida con La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera. Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv 14 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Ecco i dati della prima serata di sabato 14 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience esclusa):

  • Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.616.000 spettatori (21.2%)
  • Canale5, Tù Sí Que Vales: 3.579.000 spettatori (24.6%)
  • Rai1, Ballando con le Stelle: 2.817.000 spettatori (27.6%)
  • La7, In Altre Parole (prima parte): 1.311.000 spettatori (7.6%)
  • Italia1, Animali fantastici: i crimini di Grindelwald: 624.000 spettatori (4.3%)
  • Rai2, S.W.A.T.: 615.000 spettatori (3.8%)
  • La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 547.000 spettatori (4%)
  • Nove, Accordi & Disaccordi: 526.000 spettatori (3.6%)
  • Tv8, Portogallo-Danimarca: 492.000 spettatori (2.9%)
  • Rai3, Sapiens: 468.000 spettatori (3.3%)
  • Rete4, The Bourne Legacy: 350.000 spettatori (2.5%)
Monica Guerritore Ballando con le stelle ascolti tvANSA
Monica Guerritore ha vinto la puntata di sabato 14 novembre di Ballando con le Stelle.

Chi ha vinto Ballando con le Stelle ieri sera

A vincere la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 14 novembre è stata Monica Guerritore. L’ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione è stato invece eliminato.

Gli ascolti dell’access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Di seguito ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Affari Tuoi: 4.053.000 spettatori (23.4%)
  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.625.000 spettatori (20.9%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.056.000 spettatori (17.8%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 998.000 spettatori (5.8%)
  • Rai3, L’Elefante: 869.000 spettatori (5.1%)
  • Rete4, Realpolitik (prima parte): 802.000 spettatori (4.7%)
  • Rete4, Realpolitik (seconda parte): 659.000 spettatori (3.8%)
  • Nove, Fratelli di Crozza: 515.000 spettatori (3%)
  • Rai2, TG2 Post: 489.000 spettatori (2.8%)

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Ecco, invece, i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, L’Eredità: 4.006.000 spettatori (26%)
  • Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.004.000 spettatori (22.4%)
  • Canale5, Caduta Libera: 2.176.000 spettatori (14%)

A seguire:

  • Rai3, TGR: 2.131.000 spettatori (13.1%)
  • Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.784.000 spettatori (14.5%)
  • Rai3, Blob: 979.000 spettatori (5.9%)
  • Rete4, La Promessa: 953.000 spettatori (5.8%)
  • Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 778.000 spettatori (4.7%)
  • Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 633.000 spettatori (4.4%)
  • Rai2, Dribbling: 496.000 spettatori (4.3%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 475.000 spettatori (3.4%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 314.000 spettatori (2.7%)
  • Nove, Little Big Italy: 262.000 spettatori (1.9%).

ascolti tv ieri sabato 14 novembre dati Auditel ANSA

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