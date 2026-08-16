Ascolti tv ieri sabato 15 agosto chi ha vinto tra gli Europei di Atletica, Sogno e Son Desto e Ciao Darwin

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La battaglia dell’auditel, relativamente alla prima serata, nella giornata di sabato 15 agosto l’hanno vinta gli Europei di Atletica su Rai 2. A seguire, con un netto distacco, due repliche estive: la seconda posizione del gradimento tv se l’è aggiudicata Canale 5 con Ciao Darwin e la terza posizione è andata a Rai 1 con Sogno e Son Desto. L’access time lo vince Canale 5 con La Ruota della Fortuna, mentre il preserale lo porta a casa Rai 1 con Reazione a Catena. Di seguito tutti i risultati dei programmi in prime time, access prime time e preserale sabato 15 agosto 2026.

Ascolti tv 15 agosto: chi ha vinto tra gli Europei di Atletica, Sogno e Son Desto e Ciao Darwin

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 2, Europei di Atletica : 1.769.000 spettatori (15,9%);

: 1.769.000 spettatori (15,9%); Canale 5, Ciao Darwin (replica) : 1.099.000 spettatori (13,9%);

: 1.099.000 spettatori (13,9%); Rai 1, Sogno e Son Desto (replica): 962.000 spettatori (10,6%).

Fuori dal podio:

Rete 4, La Promessa : 753.000 spettatori (7,4%);

: 753.000 spettatori (7,4%); Rai 3, Il buono, il brutto, il cattivo : 627.000 spettatori (6,8%);

: 627.000 spettatori (6,8%); La7, Agente 007 – Missione Goldfinger : 352.000 spettatori (3,2%);

: 352.000 spettatori (3,2%); Italia 1, partita di Coppa Italia – Torino-Carrarese : 299.000 spettatori (2,7%);

: 299.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 241.000 spettatori (2,2%);

: 241.000 spettatori (2,2%); Nove, Tutta la Verità: 235.000 spettatori (3,1%).

ANSA

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.042.000 spettatori (25,9%);

: 3.042.000 spettatori (25,9%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 2.521.000 spettatori (22,3%);

: 2.521.000 spettatori (22,3%); Rai 1, L’Eredità Summer: 1.731.000 spettatori (14,8%).

Fuori dal podio:

Rete 4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 523.000 spettatori (4,5%);

: 523.000 spettatori (4,5%); Rete 4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 514.000 spettatori (4,6%);

: 514.000 spettatori (4,6%); Rai 3, Sapiens Files : 377.000 spettatori (3,3%);

: 377.000 spettatori (3,3%); La7, Barbero Risponde : 278.000 spettatori (2,4%);

: 278.000 spettatori (2,4%); Italia 1, Coppa Italia Live : 231.000 spettatori (2%);

: 231.000 spettatori (2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 215.000 spettatori (1,8%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.028.000 spettatori (20,2%);

: 2.028.000 spettatori (20,2%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.398.000 spettatori (15,8%);

: 1.398.000 spettatori (15,8%); Rai 2, Europei di Nuoto: 1.333.000 spettatori (13,9%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.322.000 spettatori (12,9%);

: 1.322.000 spettatori (12,9%); Canale 5, Sarabanda – Il Torneo dei Campioni : 1.003.000 spettatori (10,6%);

: 1.003.000 spettatori (10,6%); Canale 5, Sarabanda – Il Tornei dei Campioni: Prima Sfida (replica) : 896.000 spettatori (10,7%);

: 896.000 spettatori (10,7%); Rete 4, La Promessa interessa : 671.000 spettatori (6,3%);

: 671.000 spettatori (6,3%); Rai 3, Blob : 357.000 spettatori (3,3%);

: 357.000 spettatori (3,3%); Italia 1, partita di Coppa Italia – Udinese-Padova: 318.000 spettatori (3,3%).

E ancora:

Tv8, partita di calcio amichevole Inter-Betis : 286.000 spettatori (2,6%);

: 286.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 211.000 spettatori (2%);

: 211.000 spettatori (2%); Tv8, 4 Ristoranti : 171.000 spettatori (2%);

: 171.000 spettatori (2%); La 7, Palio di Siena – L’Attesa: 142.000 spettatori (1,5%).