Ascolti tv ieri sabato 15 agosto chi ha vinto tra gli Europei di Atletica, Sogno e Son Desto e Ciao Darwin
Ascolti tv sabato 15 agosto 2026, battaglia dell'Auditel in 1^ serata con le repliche di Ciao Darwin e Sogno e Son Desto e gli Europei di Atletica
La battaglia dell’auditel, relativamente alla prima serata, nella giornata di sabato 15 agosto l’hanno vinta gli Europei di Atletica su Rai 2. A seguire, con un netto distacco, due repliche estive: la seconda posizione del gradimento tv se l’è aggiudicata Canale 5 con Ciao Darwin e la terza posizione è andata a Rai 1 con Sogno e Son Desto. L’access time lo vince Canale 5 con La Ruota della Fortuna, mentre il preserale lo porta a casa Rai 1 con Reazione a Catena. Di seguito tutti i risultati dei programmi in prime time, access prime time e preserale sabato 15 agosto 2026.
- Ascolti tv 15 agosto: chi ha vinto tra gli Europei di Atletica, Sogno e Son Desto e Ciao Darwin
- I dati dell’access prime time
- Gli ascolti tv del preserale
Ascolti tv 15 agosto: chi ha vinto tra gli Europei di Atletica, Sogno e Son Desto e Ciao Darwin
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 2, Europei di Atletica: 1.769.000 spettatori (15,9%);
- Canale 5, Ciao Darwin (replica): 1.099.000 spettatori (13,9%);
- Rai 1, Sogno e Son Desto (replica): 962.000 spettatori (10,6%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, La Promessa: 753.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Il buono, il brutto, il cattivo: 627.000 spettatori (6,8%);
- La7, Agente 007 – Missione Goldfinger: 352.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, partita di Coppa Italia – Torino-Carrarese: 299.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 241.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Tutta la Verità: 235.000 spettatori (3,1%).
I dati dell’access prime time
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.042.000 spettatori (25,9%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.521.000 spettatori (22,3%);
- Rai 1, L’Eredità Summer: 1.731.000 spettatori (14,8%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 523.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 514.000 spettatori (4,6%);
- Rai 3, Sapiens Files: 377.000 spettatori (3,3%);
- La7, Barbero Risponde: 278.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 231.000 spettatori (2%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 215.000 spettatori (1,8%).
Gli ascolti tv del preserale
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.028.000 spettatori (20,2%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.398.000 spettatori (15,8%);
- Rai 2, Europei di Nuoto: 1.333.000 spettatori (13,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.322.000 spettatori (12,9%);
- Canale 5, Sarabanda – Il Torneo dei Campioni: 1.003.000 spettatori (10,6%);
- Canale 5, Sarabanda – Il Tornei dei Campioni: Prima Sfida (replica): 896.000 spettatori (10,7%);
- Rete 4, La Promessa interessa: 671.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Blob: 357.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, partita di Coppa Italia – Udinese-Padova: 318.000 spettatori (3,3%).
E ancora:
- Tv8, partita di calcio amichevole Inter-Betis: 286.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 211.000 spettatori (2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 171.000 spettatori (2%);
- La 7, Palio di Siena – L’Attesa: 142.000 spettatori (1,5%).