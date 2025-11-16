Ascolti tv ieri sabato 15 novembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuova doppietta per Mediaset negli ascolti tv di sabato 15 novembre 2025: Rai battuta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la rete di Cologno ha superato la tv di Stato con Tu Si Que Vales (che ha sconfitto Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha vinto il confronto diretto con Affari tuoi). La Rai deve “accontentarsi” del successo di L’Eredità su Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 15 novembre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Tú Sí Que Vales : 3.993.000 spettatori (26.8%);

: 3.993.000 spettatori (26.8%); Rai1, Ballando con le Stelle : 2.780.000 spettatori (26.3%);

: 2.780.000 spettatori (26.3%); La7, In Altre Parole: 1.003.000 spettatori (5.5%).

Fuori dal podio:

Rai2, S.W.A.T. : 798.000 spettatori (4.6%);

: 798.000 spettatori (4.6%); Rai3, No Other Land : 769.000 spettatori (4.5%);

: 769.000 spettatori (4.5%); Italia1, Biancaneve e il cacciatore : 674.000 spettatori (4.2%);

: 674.000 spettatori (4.2%); Rete4, Midway: 415.000 spettatori (2.8%);

415.000 spettatori (2.8%); Nove, Accordi & Disaccordi : 453.000 spettatori (3%).

: 453.000 spettatori (3%). Tv8, 4 Ristoranti: 349.000 spettatori (2%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle e la classifica

La coppia eliminata nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 15 novembre è quella formata da Marcella Bella e Chiquito. Inoltre, la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice si è ritirata a causa di un infortunio. Di seguito la classifica (giuria più tesoretto):

D’Urso-La Rocca Colombari-Favilla Fognini-Lini Tripoli-Magnini Delogu-Perotti Rosa Chemical-Martinelli Belli-Kuzmina Brilli-Zara.

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.731.000 spettatori (25.6%);

: 4.731.000 spettatori (25.6%); Rai1, Affari Tuoi : 3.984.000 spettatori (21.8%);

: 3.984.000 spettatori (21.8%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 930.000 spettatori (5.1%);

: 930.000 spettatori (5.1%); Rai3, La Confessione : 806.000 spettatori (4.5%);

: 806.000 spettatori (4.5%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 729.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 506.000 spettatori (2.7%) nella seconda;

: 729.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 506.000 spettatori (2.7%) nella seconda; Tv8, 4 Ristoranti : 457.000 spettatori (2.6%);

: 457.000 spettatori (2.6%); Nove, Fratelli di Crozza: 482.000 spettatori (2.7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.231.000 spettatori (26.6%);

: 4.231.000 spettatori (26.6%); Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.131.000 spettatori (22.3%);

: 3.131.000 spettatori (22.3%); Canale5, Avanti un Altro : 2.723.000 spettatori (17.9%);

: 2.723.000 spettatori (17.9%); Rai3, TGR : 2.240.000 spettatori (14%);

: 2.240.000 spettatori (14%); Canale5, Avanti il Primo : 2.147.000 spettatori (16.6%);

: 2.147.000 spettatori (16.6%); Rete4, La Promessa : 837.000 spettatori (5%);

: 2.240.000 spettatori (14%); Rai2, N.C.I.S. Los Angeles : 448.000 spettatori (3%) col primo episodio e 603.000 spettatori (3.6%);

: 448.000 spettatori (3%) col primo episodio e 603.000 spettatori (3.6%); Rai2, Dribbling : 580.000 spettatori (4.7%);

: 580.000 spettatori (4.7%); Italia1, C.S.I. Miami : 530.000 spettatori (3.2%)

: 530.000 spettatori (3.2%) Italia1, Studio Aperto Mag : 431.000 spettatori (3%);

: 431.000 spettatori (3%); Nove, Little Big Italy: 379.000 spettatori (2.7%).