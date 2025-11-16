Ascolti tv ieri sabato 15 novembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole
Ascolti tv sabato 15 novembre 2025, la sfida Auditel con il duello tra Tu Sì Que Vales, Ballando con le Stelle e In altre parole
Nuova doppietta per Mediaset negli ascolti tv di sabato 15 novembre 2025: Rai battuta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la rete di Cologno ha superato la tv di Stato con Tu Si Que Vales (che ha sconfitto Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha vinto il confronto diretto con Affari tuoi). La Rai deve “accontentarsi” del successo di L’Eredità su Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 novembre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle
- Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle e la classifica
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 15 novembre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.993.000 spettatori (26.8%);
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.780.000 spettatori (26.3%);
- La7, In Altre Parole: 1.003.000 spettatori (5.5%).
Fuori dal podio:
- Rai2, S.W.A.T.: 798.000 spettatori (4.6%);
- Rai3, No Other Land: 769.000 spettatori (4.5%);
- Italia1, Biancaneve e il cacciatore: 674.000 spettatori (4.2%);
- Rete4, Midway: 415.000 spettatori (2.8%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 453.000 spettatori (3%).
- Tv8, 4 Ristoranti: 349.000 spettatori (2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.
Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle e la classifica
La coppia eliminata nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 15 novembre è quella formata da Marcella Bella e Chiquito. Inoltre, la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice si è ritirata a causa di un infortunio. Di seguito la classifica (giuria più tesoretto):
- D’Urso-La Rocca
- Colombari-Favilla
- Fognini-Lini
- Tripoli-Magnini
- Delogu-Perotti
- Rosa Chemical-Martinelli
- Belli-Kuzmina
- Brilli-Zara.
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.731.000 spettatori (25.6%);
- Rai1, Affari Tuoi: 3.984.000 spettatori (21.8%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 930.000 spettatori (5.1%);
- Rai3, La Confessione: 806.000 spettatori (4.5%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 729.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 506.000 spettatori (2.7%) nella seconda;
- Tv8, 4 Ristoranti: 457.000 spettatori (2.6%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 482.000 spettatori (2.7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.231.000 spettatori (26.6%);
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.131.000 spettatori (22.3%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.723.000 spettatori (17.9%);
- Rai3, TGR: 2.240.000 spettatori (14%);
- Canale5, Avanti il Primo: 2.147.000 spettatori (16.6%);
- Rete4, La Promessa: 837.000 spettatori (5%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles: 448.000 spettatori (3%) col primo episodio e 603.000 spettatori (3.6%);
- Rai2, Dribbling: 580.000 spettatori (4.7%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 530.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 431.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 379.000 spettatori (2.7%).