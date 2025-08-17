Ascolti Tv ieri sabato 16 agosto con l'omaggio a Pippo Baudo, chi ha vinto tra Ciao Darwin e l'Inter
Ascolti tv di sabato 16 agosto 2025, omaggio a Pippo Baudo in prima serata e scontro tra Ciao Darwin di Paolo Bonolis e la "sua" Inter
La Rai cambia il palinsesto dopo la morte di Pippo Baudo e conquista il primo posto nella classifica degli ascolti tv di sabato 16 agosto 2025 con l’edizione straordinaria del Tg1 dedicata allo storico presentatore appena scomparso. Canale 5 si accontenta del secondo posto con Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Nel preserale la sfida dell’Auditel è vinta da Reazione a Catena, mentre nell’access prime time domina La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv prima serata: Ciao Darwin e l’omaggio a Pippo Baudo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1 – TG1 Edizione Straordinaria – Addio a Pippo Baudo: 2.226.00 spettatori (18.2%)
- Canale 5 – Ciao Darwin – La Regressione: 1.408.000 spettatori (15.4%)
- Rai 2 – In fuga dall’incubo: 797.000 spettatori (6.2%)
- La7 – In Onda Prima serata: 621.000 spettatori (4.8%)
- Nove – Amichevole Italia Olympiacos: 514.000 spettatori (4%)
- Italia 1 – Coppa Italia Cremonese-Palermo: 493.000 spettatori (4.1%)
- Rete 4 – Io & Marilyn: 479.000 spettatori (4%)
- Rai 3 – Il grande Jake: 474.000 spettatori (4%)
- Tv8 – 4 Ristoranti: 310.000 spettatori (2.5%)
Su Raiuno è andato in onda un omaggio speciale a Pippo Baudo, scomparso nelle scorse ore.
Access prime time: La Ruota della Fortuna domina
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.679.000 spettatori (27.8%)
- Rai1, Evviva: 1.938.000 spettatori (14.7%)
- La7, In Onda: 844.000 spettatori (6.4%)
- Rai3, Sapiens Files: 393.000 spettatori (3%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 529.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 482.000 spettatori (3.6%) nella seconda
- Tv8, 4 Ristoranti: 328.000 spettatori (2.6%)
Preserale: Reazione a Catena leader di fascia
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.317.000 spettatori (20.1%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.669.000 spettatori (17.4%)
- Canale5, Sarabanda: 1.579.000 spettatori (14.7%)
- Rai3, TGR: 1.567.000 spettatori (13.5%)
- La7, Il Palio di Siena: 1.441.000 spettatori (13.5%)
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.253.000 spettatori (14.2%)
- Rete4, La Promessa: 640.000 spettatori (5.3%)
- Rai2, NCIS: 566.000 spettatori (4.7%)
- Rai3, Blob: 501.000 spettatori (4.1%)
- Italia1 Coppa Italia Como-Sud Tirol: 431.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, The Rookie: 341.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Little Big Italy: 246.000 spettatori (2.2%)
- Rai2, Radio2 Social Club Estate: 226.000 spettatori (2.6%)
- Rai2, TGSport Sera: 192.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, 4 Hotel: 101.000 spettatori (1%).