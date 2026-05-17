Ascolti tv ieri sabato 16 maggio chi ha vinto tra Eurovision, Il Gladiatore 2 e In altre parole
Ascolti tv sabato 16 maggio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con la finale dell'Eurovision 2026 contro Il Gladiatore 2 e In altre parole
La Rai può sorridere in merito alla battaglia degli ascolti tv nella giornata di sabato 16 maggio. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata, con l’exploit dell’Eurovision. Distanti Il Gladiatore 2 su Canale 5 e In altre parole su La7. Sopra i 4 milioni il dato de La Ruota della Fortuna nell’access prime time. L’Eredità batte Avanti un altro nel preserale. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 16 maggio: chi ha vinto tra Eurovision e Il Gladiatore 2
- Chi ha vinto l'Eurovision e la posizione di Sal Da Vinci in classifica
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 16 maggio: chi ha vinto tra Eurovision e Il Gladiatore 2
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Eurovision: 5.033.000 spettatori (36%)
- Canale5, Il Gladiatore 2: 1.621.000 spettatori (12.2%)
- La7, In Altre Parole: 1.083.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 616.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte
Fuori dal podio:
- Rete4, Il marchese del grillo: 743.000 spettatori (5%)
- Rai2, The Rookie: 598.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, Kung Fu Panda 4: 544.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 515.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, Moto Gp: 476.000 spettatori (2.7%)
- Rai3, Sapiens: 433.000 spettatori (2.8%)
Chi ha vinto l’Eurovision e la posizione di Sal Da Vinci in classifica
L’edizione 2026 dell’Eurovision è stata vinta dalla Bulgaria, con la canzone “Bangaranga” della cantante Dara. Polemiche per il secondo posto in classifica di Israele. L’Italia si è classificata quinta, con “Per sempre sì” di Sal Da Vinci.
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.290.000 spettatori (24%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 916.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 844.000 spettatori (4.7%) nella seconda
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 842.000 spettatori (4.9%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Fin che la barca va: 690.000 spettatori (4%)
- Rai2, TG2 Post: 502.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, Grid: 275.000 spettatori (1.6%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 381.000 spettatori (2.2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.542.000 spettatori (24.8%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.409.000 spettatori (20.6%)
- Rai3, TGR: 2.077.000 spettatori (14.3%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 2.017.000 spettatori (15.3%)
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 1.519.000 spettatori (14.4%)
- Rete4, La Promessa: 945.000 spettatori (6.1%)
- Rai2, F.B.I. – secondo episodio: 583.000 spettatori (3.8%)
E ancora:
- Rai2, F.B.I. – primo episodio: 496.000 spettatori (3.9%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 466.000 spettatori (3.1%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 419.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, Paddock Live: 270.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Little Big Italy: 245.000 spettatori (2%)