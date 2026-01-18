Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre parole

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non ha centrato il tris nella giornata di sabato 17 gennaio 2026 per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la tv di Stato vincere nel preserale con L’Eredità, che ha avuto la meglio su Caduta libera, ma non è riuscita a imporsi invece tra access prime time e prima serata. In access prime time è ancora una volta Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna a chiudere davanti ad Affari Tuoi di Stefano De Martino, in prima serata invece C’è Posta per Te di Maria De Filippi (Canale5) si conferma davanti a The Voice Kids di Antonella Clerici (Rai1) e In altre parole (La7). Giù dal podio La Città Ideale (Rai3), Il gatto con gli stivali 2 (Italia1), FBI (Rai2), Più forte, ragazzi! (Rete4), Accordi & Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 17 gennaio: chi ha vinto tra The Voice Kids, C’è Posta per Te e In altre parole di Massimo Gramellini

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:

Canale5, C’è Posta per Te : 3.977.000 spettatori (27,1%)

: 3.977.000 spettatori (27,1%) Rai1, The Voice Kids : 3.073.000 spettatori (20,7%)

: 3.073.000 spettatori (20,7%) La7, In Altre Parole (prima parte): 1.085.000 spettatori (5,8%)

Fuori dal podio:

Rai3, La Città Ideale : 700.000 spettatori (4,3%)

: 700.000 spettatori (4,3%) Italia1, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio : 676.000 spettatori (3,9%)

: 676.000 spettatori (3,9%) Rai2, F.B.I. : 631.000 spettatori (3,4%)

: 631.000 spettatori (3,4%) Rete4, Più forte, ragazzi! : 578.000 spettatori (3,4%)

: 578.000 spettatori (3,4%) La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte) : 554.000 spettatori (3,6%)

: 554.000 spettatori (3,6%) Rai2, F.B.I. International : 560.000 spettatori (3,2%)

: 560.000 spettatori (3,2%) Nove, Accordi & Disaccordi : 446.000 spettatori (2,7%)

: 446.000 spettatori (2,7%) Tv8, 4 Ristoranti: 280.000 spettatori (1,5%)

Gli ospiti di C’è Posta per Te

Dopo il debutto con Raoul Bova e Can Yaman, nella seconda puntata di C’è Posta per Te Maria De Filippi ha “chiamato” due grandi amici.

Si tratta di Stefano De Martino ed Emma Marrone, protagonisti di due sorprese in altrettante storie. De Martino è stata la sorpresa di Chiara e Francesco da parte della mamma Antonietta dopo il dolore per la morte del marito e la vita complicata dalla propria malattia.

Emma Marrone, invece, è stata la sorpresa di Salvatore per la sua Lucia, per ribadirle il suo amore dopo 55 anni trascorsi fianco a fianco.

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortun a: 4.454.000 spettatori (24%)

a: 4.454.000 spettatori (24%) Rai1, Affari Tuoi : 4.325.000 spettatori (23,4%)

: 4.325.000 spettatori (23,4%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.018.000 spettatori (5,5%)

Ai piedi del podio:

Rai3, La Confessione : 878.000 spettatori (4,8%)

: 878.000 spettatori (4,8%) Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 746.000 spettatori (4,1%)

: 746.000 spettatori (4,1%) Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 651.000 spettatori (3,5%)

E ancora:

Tv8, 4 Ristoranti : 514.000 spettatori (2,8%)

: 514.000 spettatori (2,8%) Rai2, TG2 Post : 410.000 spettatori (2,2%)

: 410.000 spettatori (2,2%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 334.000 spettatori (1,8%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.241.000 spettatori (26,7%)

: 4.241.000 spettatori (26,7%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.205.000 spettatori (22,8

: 3.205.000 spettatori (22,8 Canale5, Caduta Libera: 2.239.000 spettatori (14,9%)

Poi:

Rai3, TGR : 2.134.000 spettatori (13,3%)

: 2.134.000 spettatori (13,3%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.815.000 spettatori (13,9%)

: 1.815.000 spettatori (13,9%) Rete4, La Promessa : 899.000 spettatori (5,3%)

: 899.000 spettatori (5,3%) Rai3, Blob : 843.000 spettatori (4,9%)

: 843.000 spettatori (4,9%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 686.000 spettatori (4,1%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 623.000 spettatori (4,3%)

: 623.000 spettatori (4,3%) Nove, Little Big Italy : 362.000 spettatori (2,5%)

: 362.000 spettatori (2,5%) Rai2, Dribbling : 363.000 spettatori (2,8%)

: 363.000 spettatori (2,8%) Tv8, 4 Hotel : 342.000 spettatori (2,2%)

: 342.000 spettatori (2,2%) Rai2, 9-1-1: 341.000 spettatori (2%)