Ascolti TV ieri sabato 17 ottobre, Ballando con le Stelle vince contro Tú Sí Que Vales: i dati Auditel
Ballando con le Stelle vince la prima serata: la sfida con Tú Sí Que Vales, L'era glaciale 3 e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, sabato 17 ottobre 2026, premia Ballando con le Stelle su Rai 1: il programma di Milly Carlucci richiama 2.421.000 spettatori e il 24,8% di share, staccando Tú Sí que Vales di Maria De Filippi su Canale 5 con 3.342.000 spettatori e il 24.4%. In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 17 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tú Sí Que Vales, L'era glaciale 3 e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 17 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tú Sí Que Vales, L’era glaciale 3 e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di sabato 17 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.421.000 spettatori (24.8%)
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.342.000 spettatori (24.4%)
- Canale5, Buonanotte: 1.505.000 spettatori (23.0%)
Ai piedi del podio:
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.519.000 spettatori (21.5%)
- La7, In Altre Parole: 1.203.000 spettatori (7.2%)
- La7, In Altre Parole… Ancora: 585.000 spettatori (4.4%)
- Italia1, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: 644.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 592.000 spettatori (3.8%)
- Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati: 474.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 471.000 spettatori (3.3%)
- Rai3, presentazione: 490.000 spettatori (3.0%)
- Rete4, Inside Man: 390.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, I delitti del BarLume – Mare forza quattro: 138.000 spettatori (0.9%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai 1
|Ballando con le Stelle
|2.421.000
|24,8%
|Canale 5
|Tú Sí Que Vales
|3.342.000
|24,4%
|Canale 5
|Buonanotte
|1.505.000
|23%
|La7
|In Altre Parole
|1.203.000
|7,2%
|Rai 1
|Ballando Tutti in Pista
|3.519.000
|21,5%
|La7
|In Altre Parole… Ancora
|585.000
|4,4%
|Italia 1
|L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri
|644.000
|4,2%
|Rai 2
|N.C.I.S. – Unità Anticrimine
|592.000
|3,8%
|Rai 3
|Blu Notte – Misteri Dimenticati
|474.000
|3,5%
|Nove
|Accordi & Disaccordi
|471.000
|3,3%
|Rete 4
|Inside Man
|390.000
|2,9%
|Tv8
|I delitti del BarLume – Mare forza quattro
|138.000
|0,9%
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di sabato 17 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.010.000 spettatori e il 23,8%, La Ruota della Fortuna raccoglie 3.629.000 spettatori e il 21.6% di share.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.010.000 spettatori (23.8%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.629.000 spettatori (21.6%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.160.000 spettatori (19.0%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 783.000 spettatori (4.7%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 673.000 spettatori (4.1%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 609.000 spettatori (3.6%)
- Rai3, L’Elefante: 524.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, TG2 Post: 502.000 spettatori (3.0%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 481.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 266.000 spettatori (1.6%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|Affari Tuoi
|4.010.000
|23,8%
|Canale 5
|La Ruota della Fortuna
|3.629.000
|21,6%
|Canale 5
|Gira La Ruota della Fortuna
|3.160.000
|19,0%
|Italia 1
|N.C.I.S. – Unità Anticrimine
|783.000
|4,7%
|Rete 4
|Realpolitik (prima parte)
|673.000
|4,1%
|Rete 4
|Realpolitik (seconda parte)
|609.000
|3,6%
|Rai 3
|L’Elefante
|524.000
|3,2%
|Rai 2
|TG2 Post
|502.000
|3,0%
|Nove
|Fratelli di Crozza
|481.000
|2,9%
|Tv8
|4 Ristoranti
|266.000
|1,6%
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di sabato 17 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.580.000 spettatori (24.7%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.369.000 spettatori (19.9%)
- Rai3, TGR: 2.256.000 spettatori (15.3%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera: 2.045.000 spettatori (15.3%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.607.000 spettatori (15.0%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 721.000 spettatori (4.6%)
- Rai3, Blob: 702.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 467.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 430.000 spettatori (3.4%)
- Rai3, L’Elefante: 524.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, Dribbling: 278.000 spettatori (2.9%)
- Italia1, C.S.I – Scena del Crimine: 431.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 279.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, Foodish: 182.000 spettatori (1.2%)
- Rete4, La Promessa: 859.000 spettatori (5.5%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai 1
|Reazione a Catena
|3.580.000
|24,7%
|Rai 1
|Reazione a Catena – L’Intesa Vincente
|2.369.000
|19,9%
|Canale 5
|Caduta Libera
|2.045.000
|15,3%
|Rai 3
|TGR
|2.256.000
|15,3%
|Canale 5
|Caduta Libera – Inizia la Sfida
|1.607.000
|15,0%
|Rete 4
|La Promessa
|859.000
|5,5%
|Rai 2
|Blue Bloods (secondo episodio)
|721.000
|4,6%
|Rai 3
|Blob
|702.000
|4,4%
|Rai 2
|Blue Bloods (primo episodio)
|467.000
|3,5%
|Italia 1
|Studio Aperto Mag
|430.000
|3,4%
|Rai 2
|Dribbling
|278.000
|2,9%
|Italia 1
|C.S.I – Scena del Crimine
|431.000
|2,8%
|Nove
|Little Big Italy
|279.000
|2,4%
|Tv8
|Foodish
|182.000
|1,2%