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Ascolti TV ieri sabato 17 ottobre, Ballando con le Stelle vince contro Tú Sí Que Vales: i dati Auditel

Ballando con le Stelle vince la prima serata: la sfida con Tú Sí Que Vales, L'era glaciale 3 e tutti i dati Auditel

Aggiornato: 5 min di lettura

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, sabato 17 ottobre 2026, premia Ballando con le Stelle su Rai 1: il programma di Milly Carlucci richiama 2.421.000 spettatori e il 24,8% di share, staccando Tú Sí que Vales di Maria De Filippi su Canale 5 con 3.342.000 spettatori  e il 24.4%. In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 17 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tú Sí Que Vales, L’era glaciale 3 e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di sabato 17 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Rai1, Ballando con le Stelle: 2.421.000 spettatori (24.8%)
  • Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.342.000 spettatori (24.4%)
  • Canale5, Buonanotte: 1.505.000 spettatori (23.0%)

Ai piedi del podio:

  • Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.519.000 spettatori (21.5%)
  • La7, In Altre Parole: 1.203.000 spettatori (7.2%)
  • La7, In Altre Parole… Ancora: 585.000 spettatori (4.4%)
  • Italia1, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: 644.000 spettatori (4.2%)
  • Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 592.000 spettatori (3.8%)
  • Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati: 474.000 spettatori (3.5%)
  • Nove, Accordi & Disaccordi: 471.000 spettatori (3.3%)
  • Rai3, presentazione: 490.000 spettatori (3.0%)
  • Rete4, Inside Man: 390.000 spettatori (2.9%)
  • Tv8, I delitti del BarLume – Mare forza quattro: 138.000 spettatori (0.9%)
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai 1 Ballando con le Stelle 2.421.000 24,8%
Canale 5 Tú Sí Que Vales 3.342.000 24,4%
Canale 5 Buonanotte 1.505.000 23%
La7 In Altre Parole 1.203.000 7,2%
Rai 1 Ballando Tutti in Pista 3.519.000 21,5%
La7 In Altre Parole… Ancora 585.000 4,4%
Italia 1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri 644.000 4,2%
Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 592.000 3,8%
Rai 3 Blu Notte – Misteri Dimenticati 474.000 3,5%
Nove Accordi & Disaccordi 471.000 3,3%
Rete 4 Inside Man 390.000 2,9%
Tv8 I delitti del BarLume – Mare forza quattro 138.000 0,9%
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Gerry Scotti viene battuto da Stefano De Martino

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di sabato 17 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.010.000 spettatori e il 23,8%, La Ruota della Fortuna raccoglie 3.629.000 spettatori e il 21.6% di share.

Questi i dati completi:

  • Rai1, Affari Tuoi: 4.010.000 spettatori (23.8%)
  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.629.000 spettatori (21.6%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.160.000 spettatori (19.0%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 783.000 spettatori (4.7%)
  • Rete4, Realpolitik (prima parte): 673.000 spettatori (4.1%)
  • Rete4, Realpolitik (seconda parte): 609.000 spettatori (3.6%)
  • Rai3, L’Elefante: 524.000 spettatori (3.2%)
  • Rai2, TG2 Post: 502.000 spettatori (3.0%)
  • Nove, Fratelli di Crozza: 481.000 spettatori (2.9%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 266.000 spettatori (1.6%)
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai1 Affari Tuoi 4.010.000 23,8%
Canale 5 La Ruota della Fortuna 3.629.000 21,6%
Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna 3.160.000 19,0%
Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 783.000 4,7%
Rete 4 Realpolitik (prima parte) 673.000 4,1%
Rete 4 Realpolitik (seconda parte) 609.000 3,6%
Rai 3 L’Elefante 524.000 3,2%
Rai 2 TG2 Post 502.000 3,0%
Nove Fratelli di Crozza 481.000 2,9%
Tv8 4 Ristoranti 266.000 1,6%

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di sabato 17 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai1, Reazione a Catena: 3.580.000 spettatori (24.7%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.369.000 spettatori (19.9%)
  • Rai3, TGR: 2.256.000 spettatori (15.3%)

A seguire:

  • Canale5, Caduta Libera: 2.045.000 spettatori (15.3%)
  • Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.607.000 spettatori (15.0%)
  • Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 721.000 spettatori (4.6%)
  • Rai3, Blob: 702.000 spettatori (4.4%)
  • Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 467.000 spettatori (3.5%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 430.000 spettatori (3.4%)
  • Rai3, L’Elefante: 524.000 spettatori (3.2%)
  • Rai2, Dribbling: 278.000 spettatori (2.9%)
  • Italia1, C.S.I – Scena del Crimine: 431.000 spettatori (2.8%)
  • Nove, Little Big Italy: 279.000 spettatori (2.4%)
  • Tv8, Foodish: 182.000 spettatori (1.2%)
  • Rete4, La Promessa: 859.000 spettatori (5.5%)
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai 1 Reazione a Catena 3.580.000 24,7%
Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.369.000 19,9%
Canale 5 Caduta Libera 2.045.000 15,3%
Rai 3 TGR 2.256.000 15,3%
Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.607.000 15,0%
Rete 4 La Promessa 859.000 5,5%
Rai 2 Blue Bloods (secondo episodio) 721.000 4,6%
Rai 3 Blob 702.000 4,4%
Rai 2 Blue Bloods (primo episodio) 467.000 3,5%
Italia 1 Studio Aperto Mag 430.000 3,4%
Rai 2 Dribbling 278.000 2,9%
Italia 1 C.S.I – Scena del Crimine 431.000 2,8%
Nove Little Big Italy 279.000 2,4%
Tv8 Foodish 182.000 1,2%

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