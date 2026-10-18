Ascolti TV ieri sabato 17 ottobre, Ballando con le Stelle vince contro Tú Sí Que Vales: i dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, sabato 17 ottobre 2026, premia Ballando con le Stelle su Rai 1: il programma di Milly Carlucci richiama 2.421.000 spettatori e il 24,8% di share, staccando Tú Sí que Vales di Maria De Filippi su Canale 5 con 3.342.000 spettatori e il 24.4%. In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 17 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tú Sí Que Vales, L’era glaciale 3 e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di sabato 17 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai1, Ballando con le Stelle : 2.421.000 spettatori (24.8%)

: 2.421.000 spettatori (24.8%) Canale5, Tú Sí Que Vales : 3.342.000 spettatori (24.4%)

: 3.342.000 spettatori (24.4%) Canale5, Buonanotte: 1.505.000 spettatori (23.0%)

Ai piedi del podio:

Rai1, Ballando Tutti in Pista : 3.519.000 spettatori (21.5%)

: 3.519.000 spettatori (21.5%) La7, In Altre Parole : 1.203.000 spettatori (7.2%)

: 1.203.000 spettatori (7.2%) La7, In Altre Parole… Ancora : 585.000 spettatori (4.4%)

: 585.000 spettatori (4.4%) Italia1, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri : 644.000 spettatori (4.2%)

: 644.000 spettatori (4.2%) Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 592.000 spettatori (3.8%)

: 592.000 spettatori (3.8%) Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati : 474.000 spettatori (3.5%)

: 474.000 spettatori (3.5%) Nove, Accordi & Disaccordi : 471.000 spettatori (3.3%)

: 471.000 spettatori (3.3%) Rai3, presentazione : 490.000 spettatori (3.0%)

: 490.000 spettatori (3.0%) Rete4, Inside Man : 390.000 spettatori (2.9%)

: 390.000 spettatori (2.9%) Tv8, I delitti del BarLume – Mare forza quattro: 138.000 spettatori (0.9%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai 1 Ballando con le Stelle 2.421.000 24,8% Canale 5 Tú Sí Que Vales 3.342.000 24,4% Canale 5 Buonanotte 1.505.000 23% La7 In Altre Parole 1.203.000 7,2% Rai 1 Ballando Tutti in Pista 3.519.000 21,5% La7 In Altre Parole… Ancora 585.000 4,4% Italia 1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri 644.000 4,2% Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 592.000 3,8% Rai 3 Blu Notte – Misteri Dimenticati 474.000 3,5% Nove Accordi & Disaccordi 471.000 3,3% Rete 4 Inside Man 390.000 2,9% Tv8 I delitti del BarLume – Mare forza quattro 138.000 0,9%

ANSA

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di sabato 17 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.010.000 spettatori e il 23,8%, La Ruota della Fortuna raccoglie 3.629.000 spettatori e il 21.6% di share.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.010.000 spettatori (23.8%)

: 4.010.000 spettatori (23.8%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.629.000 spettatori (21.6%)

: 3.629.000 spettatori (21.6%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.160.000 spettatori (19.0%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 783.000 spettatori (4.7%)

: 783.000 spettatori (4.7%) Rete4, Realpolitik (prima parte) : 673.000 spettatori (4.1%)

: 673.000 spettatori (4.1%) Rete4, Realpolitik (seconda parte) : 609.000 spettatori (3.6%)

: 609.000 spettatori (3.6%) Rai3, L’Elefante : 524.000 spettatori (3.2%)

: 524.000 spettatori (3.2%) Rai2, TG2 Post : 502.000 spettatori (3.0%)

: 502.000 spettatori (3.0%) Nove, Fratelli di Crozza : 481.000 spettatori (2.9%)

: 481.000 spettatori (2.9%) Tv8, 4 Ristoranti: 266.000 spettatori (1.6%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 Affari Tuoi 4.010.000 23,8% Canale 5 La Ruota della Fortuna 3.629.000 21,6% Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna 3.160.000 19,0% Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 783.000 4,7% Rete 4 Realpolitik (prima parte) 673.000 4,1% Rete 4 Realpolitik (seconda parte) 609.000 3,6% Rai 3 L’Elefante 524.000 3,2% Rai 2 TG2 Post 502.000 3,0% Nove Fratelli di Crozza 481.000 2,9% Tv8 4 Ristoranti 266.000 1,6%

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di sabato 17 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai1, Reazione a Catena : 3.580.000 spettatori (24.7%)

: 3.580.000 spettatori (24.7%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.369.000 spettatori (19.9%)

: 2.369.000 spettatori (19.9%) Rai3, TGR: 2.256.000 spettatori (15.3%)

A seguire:

Canale5, Caduta Libera : 2.045.000 spettatori (15.3%)

: 2.045.000 spettatori (15.3%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.607.000 spettatori (15.0%)

: 1.607.000 spettatori (15.0%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 721.000 spettatori (4.6%)

: 721.000 spettatori (4.6%) Rai3, Blob : 702.000 spettatori (4.4%)

: 702.000 spettatori (4.4%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 467.000 spettatori (3.5%)

: 467.000 spettatori (3.5%) Italia1, Studio Aperto Mag : 430.000 spettatori (3.4%)

: 430.000 spettatori (3.4%) Rai3, L’Elefante : 524.000 spettatori (3.2%)

: 524.000 spettatori (3.2%) Rai2, Dribbling : 278.000 spettatori (2.9%)

: 278.000 spettatori (2.9%) Italia1, C.S.I – Scena del Crimine : 431.000 spettatori (2.8%)

: 431.000 spettatori (2.8%) Nove, Little Big Italy : 279.000 spettatori (2.4%)

: 279.000 spettatori (2.4%) Tv8, Foodish : 182.000 spettatori (1.2%)

: 182.000 spettatori (1.2%) Rete4, La Promessa: 859.000 spettatori (5.5%)