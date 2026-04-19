Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 18 aprile per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset solo nel preserale, con L’Eredità di Marco Liorni che batte Avanti un altro di Paolo Bonolis. Poi è dominio Mediaset, in prima serata con Amici che ha la meglio su Canzonissima, e nell’access prime time con Gerry Scotti su Canale 5 che batte tutti con La Ruota della Fortuna vincendo il confronto diretto con Affari Tuoi. In prima serata bene anche In altre parole di Massimo Gramellini (La7) che si piazza sul podio davanti a Don Camillo e l’onorevole Peppone (Rete4), Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (Italia1), Accordi & Disaccordi (Nove), The Rookie (Rai2), Il capo perfetto (Rai3) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 aprile: chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Minions 2

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Canale5, Amici : 3.009.000 spettatori (22.4%)

: 3.009.000 spettatori (22.4%) Rai1, Canzonissima : 2.283.000 spettatori (17.9%)

: 2.283.000 spettatori (17.9%) La7, In Altre Parole: 1.302.000 spettatori (7.4%) nella prima parte e 670.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte

Fuori dal podio:

Rete4, Don Camillo e l’onorevole Peppone : 1.002.000 spettatori (6.5%)

: 1.002.000 spettatori (6.5%) Italia1, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo : 748.000 spettatori (4.6%)

: 748.000 spettatori (4.6%) Nove, Accordi & Disaccordi : 579.000 spettatori (3.9%)

: 579.000 spettatori (3.9%) Rai2, The Rookie : 613.000 spettatori (3.8%)

: 613.000 spettatori (3.8%) Rai3, Il capo perfetto : 546.000 spettatori (3.5%)

: 546.000 spettatori (3.5%) Tv8, 4 Ristoranti: 329.000 spettatori (2.0%)

ANSA

Chi ha vinto la quinta puntata di Canzonissima

A vincere la quinta puntata di Canzonissima è stato Leo Gassman con “Un senso” di Vasco Rossi.

Di seguito la classifica, ricordando che le altre canzoni vengono considerate seconde a pari merito:

Leo Gassmann – “Un senso” di Vasco Rossi

– “Un senso” di Vasco Rossi Enrico Ruggeri – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli

– “A muso duro” di Pierangelo Bertoli Fabrizio Moro – “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano

– “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano Michele Bravi – “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero

– “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero Fausto Leali – “La valigia dell’attore” di Francesco De Gregori

– “La valigia dell’attore” di Francesco De Gregori Malika Ayane – “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno

– “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno Irene Grandi – “Albachiara” di Vasco Rossi

– “Albachiara” di Vasco Rossi Elettra Lamborghini – “Tanti auguri” di Raffaella Carrà

– “Tanti auguri” di Raffaella Carrà Arisa – “Nei giardini che nessuno sa” di Renato Zero

– “Nei giardini che nessuno sa” di Renato Zero Vittorio Grigolo – “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri

– “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri Jalisse – “Vacanze romane” dei Matia Bazar

– “Vacanze romane” dei Matia Bazar Riccardo Cocciante – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli

Chi è stato eliminato da Amici

A lasciare il talent show Amici di Maria De Filippi è stata Kiara (ballo) che ha avuto la peggio nel ballottaggio finale contro Lorenzo (canto) e Riccardo (canto).

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.075.000 spettatori (23.0%)

: 4.075.000 spettatori (23.0%) Rai1, Affari Tuoi : 3.935.000 spettatori (22.4%)

: 3.935.000 spettatori (22.4%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.065.000 spettatori (6.1%)

Ai piedi del podio:

Rai3, La Confessione : 830.000 spettatori (4.8%); La Confessione Finale: 766.000 spettatori (4.3%)

: 830.000 spettatori (4.8%); La Confessione Finale: 766.000 spettatori (4.3%) Rete4, 4 di Sera Weekend : 729.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 684.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte

: 729.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 684.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte Rai2, TG2 Post: 552.000 spettatori (3.1%)

E ancora:

Nove, Fratelli di Crozza : 443.000 spettatori (2.6%)

: 443.000 spettatori (2.6%) Tv8, Foodish: 306.000 spettatori (2.0%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.236.000 spettatori (25.2%)

: 3.236.000 spettatori (25.2%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.212.000 spettatori (20.8%)

: 2.212.000 spettatori (20.8%) Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.901.000 spettatori (16.1%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 1.552.000 spettatori (16.0%)

: 1.552.000 spettatori (16.0%) Rai3, TGR : 1.709.000 spettatori (13.0%)

: 1.709.000 spettatori (13.0%) Rete4, La Promessa : 827.000 spettatori (5.7%)

: 827.000 spettatori (5.7%) Rai3, Blob: 718.000 spettatori (4.7%)

718.000 spettatori (4.7%) Italia1, Hawaii Five-0 : 565.000 spettatori (3.9%)

: 565.000 spettatori (3.9%) Rai2, F.B.I. – secondo episodio : 522.000 spettatori (3.6%)

: 522.000 spettatori (3.6%) Rai2, F.B.I. – primo episodio: 371.000 spettatori (3.2%)

E ancora:

Rai2, Dribbling : 280.000 spettatori (3.0%)

: 280.000 spettatori (3.0%) Rai2, TGSport Sera : 218.000 spettatori (2.6%)

: 218.000 spettatori (2.6%) Nove, Little Big Italy : 281.000 spettatori (2.4%)

: 281.000 spettatori (2.4%) Italia1, Studio Aperto Mag : 364.000 spettatori (3.3%)

: 364.000 spettatori (3.3%) La7, Eden – Missione Pianeta : 159.000 spettatori (1.8%) nella prima parte e 189.000 spettatori (1.6%) nella seconda parte

: 159.000 spettatori (1.8%) nella prima parte e 189.000 spettatori (1.6%) nella seconda parte Tv8, RDS Showcase: 142.000 spettatori (1.3%)