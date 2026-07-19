Ascolti tv ieri sabato 18 luglio chi ha vinto tra Notti Mondiali, Ciao Darwin e Jurassic Park
Ascolti tv sabato 18 luglio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Notti Mondiali che sfida Ciao Darwin e Jurassic Park
Nuova sfida tra Rai e Mediaset nella giornata di sabato 18 luglio 2026 per quanto riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, premiano la tv di Stato con il successo di Notti Mondiali su Rai1, che chiude davanti a Ciao Darwin (Canale5) e La promessa (Rete4). Nell’access prime time vittoria per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che ha la meglio sull’ultima di Affari Tuoi della stagione, mentre in preserale è Reazione a Catena a imporsi su The Wall. In prima serata giù dal podio Il killer gioca con il fuoco (Rai2), Ricomincio da tre (Rai3), Jurassic Park (Italia1), Il presidio – Scena di un crimine (La7), Crimini italiani (Nove) e RDS Summer Festival (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 luglio: chi ha vinto tra Notti Mondiali, Ciao Darwin e Jurassic Park
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e The Wall
Ascolti tv 18 luglio: chi ha vinto tra Notti Mondiali, Ciao Darwin e Jurassic Park
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Notti Mondiali: 1.953.000 spettatori (15.2%)
- Canale5, Ciao Darwin: 1.357.000 spettatori (13.8%)
- Rete4, La Promessa: 855.000 spettatori (7.2%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Il killer gioca con il fuoco: 719.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Ricomincio da tre: 701.000 spettatori (5.6%)
- Italia1, Jurassic Park: 457.000 spettatori (3.8%)
- La7, Il presidio – Scena di un crimine: 437.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Crimini Italiani: 255.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, RDS Summer Festival: 175.000 spettatori (1.9%)
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota dei Campioni: 3.540.000 spettatori (26.5%)
- Rai1, Affari Tuoi Mundial: 3.333.000 spettatori (25.1%)
- Canale5, Gira La Ruota dei Campioni: 2.792.000 spettatori (21.9%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 971.000 spettatori (7.4%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 706.000 spettatori (5.6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 631.000 spettatori (4.8%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 627.000 spettatori (4.7%)
E ancora:
- Rai2, TG2 Post: 424.000 spettatori (3.2%)
- Rai3, Sapiens Files: 405.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 307.000 spettatori (2.4%)
- Nove, Cash or Trash: 231.000 spettatori (1.7%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.585.000 spettatori (23.8%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.765.000 spettatori (19.2%)
- Canale5, The Wall: 1.665.000 spettatori (16.5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.273.000 spettatori (14.9%)
- Rai3, TGR: 1.427.000 spettatori (12.9%)
- Rete4, La Promessa: 814.000 spettatori (6.9%)
- Rai2, Italia Chiama America: 433.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Blob: 499.000 spettatori (4.0%)
- Tv8, Formula 1: 346.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 398.000 spettatori (3.3%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 313.000 spettatori (3.3%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 321.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 368.000 spettatori (3.1%)
- La7, Pelè: 193.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Little Big Italy: 226.000 spettatori (1.9%)