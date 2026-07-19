Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Nuova sfida tra Rai e Mediaset nella giornata di sabato 18 luglio 2026 per quanto riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, premiano la tv di Stato con il successo di Notti Mondiali su Rai1, che chiude davanti a Ciao Darwin (Canale5) e La promessa (Rete4). Nell’access prime time vittoria per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che ha la meglio sull’ultima di Affari Tuoi della stagione, mentre in preserale è Reazione a Catena a imporsi su The Wall. In prima serata giù dal podio Il killer gioca con il fuoco (Rai2), Ricomincio da tre (Rai3), Jurassic Park (Italia1), Il presidio – Scena di un crimine (La7), Crimini italiani (Nove) e RDS Summer Festival (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 luglio: chi ha vinto tra Notti Mondiali, Ciao Darwin e Jurassic Park

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Rai1, Notti Mondiali : 1.953.000 spettatori (15.2%)

: 1.953.000 spettatori (15.2%) Canale5, Ciao Darwin : 1.357.000 spettatori (13.8%)

: 1.357.000 spettatori (13.8%) Rete4, La Promessa: 855.000 spettatori (7.2%)

Fuori dal podio:

Rai2, Il killer gioca con il fuoco : 719.000 spettatori (5.6%)

: 719.000 spettatori (5.6%) Rai3, Ricomincio da tre : 701.000 spettatori (5.6%)

: 701.000 spettatori (5.6%) Italia1, Jurassic Park : 457.000 spettatori (3.8%)

: 457.000 spettatori (3.8%) La7, Il presidio – Scena di un crimin e: 437.000 spettatori (3.4%)

e: 437.000 spettatori (3.4%) Nove, Crimini Italiani : 255.000 spettatori (2.3%)

: 255.000 spettatori (2.3%) Tv8, RDS Summer Festival: 175.000 spettatori (1.9%)

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota dei Campioni : 3.540.000 spettatori (26.5%)

: 3.540.000 spettatori (26.5%) Rai1, Affari Tuoi Mundial : 3.333.000 spettatori (25.1%)

: 3.333.000 spettatori (25.1%) Canale5, Gira La Ruota dei Campioni: 2.792.000 spettatori (21.9%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 971.000 spettatori (7.4%)

: 971.000 spettatori (7.4%) Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 706.000 spettatori (5.6%)

: 706.000 spettatori (5.6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 631.000 spettatori (4.8%)

: 631.000 spettatori (4.8%) Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 627.000 spettatori (4.7%)

E ancora:

Rai2, TG2 Post : 424.000 spettatori (3.2%)

: 424.000 spettatori (3.2%) Rai3, Sapiens Files : 405.000 spettatori (3.1%)

: 405.000 spettatori (3.1%) Tv8, 4 Ristoranti : 307.000 spettatori (2.4%)

: 307.000 spettatori (2.4%) Nove, Cash or Trash: 231.000 spettatori (1.7%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.585.000 spettatori (23.8%)

: 2.585.000 spettatori (23.8%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.765.000 spettatori (19.2%)

: 1.765.000 spettatori (19.2%) Canale5, The Wall: 1.665.000 spettatori (16.5%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.273.000 spettatori (14.9%)

: 1.273.000 spettatori (14.9%) Rai3, TGR : 1.427.000 spettatori (12.9%)

: 1.427.000 spettatori (12.9%) Rete4, La Promessa : 814.000 spettatori (6.9%)

: 814.000 spettatori (6.9%) Rai2, Italia Chiama America : 433.000 spettatori (5.2%)

: 433.000 spettatori (5.2%) Rai3, Blob : 499.000 spettatori (4.0%)

: 499.000 spettatori (4.0%) Tv8, F ormula 1 : 346.000 spettatori (3.6%)

: 346.000 spettatori (3.6%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 398.000 spettatori (3.3%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 313.000 spettatori (3.3%)

: 313.000 spettatori (3.3%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 321.000 spettatori (3.2%)

: 321.000 spettatori (3.2%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 368.000 spettatori (3.1%)

: 368.000 spettatori (3.1%) La7, Pelè : 193.000 spettatori (2.1%)

: 193.000 spettatori (2.1%) Nove, Little Big Italy: 226.000 spettatori (1.9%)