Ascolti tv ieri sabato 18 ottobre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole
Doppietta Mediaset negli ascolti tv di sabato 18 ottobre 2025 e Rai battuta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la rete di Cologno ha sconfitto la tv di Stato con Tu si que vales (che ha staccato Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha superato Affari tuoi). La Rai si “accontenta” della vittoria di Reazione a Catena contro Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.775.000 spettatori (25.7%);
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.858.000 spettatori (23%);
- La7, In Altre Parole: 1.092.000 spettatori (6.3%).
Fuori dal podio:
- Italia1, L’era glaciale 4: 739.000 spettatori (4.5%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 440.000 spettatori (2.9%).
- Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 406.000 spettatori (2.7%);
- Rai2, Nient’altro che la verità – Il caso Serena Mollicone: 384.000 spettatori (2.3%);
- Rete4, Air Force One: 343.000 spettatori (2.3%);
- Tv8, Formula 1: 273.000 spettatori (2.2%).
Chi ha vinto Ballando con le Stelle ieri sera
A vincere la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 18 ottobre è stata Barbara D’Urso. Di seguito la classifica:
- Barbara D’Urso
- Andrea Delogu
- Francesca Fialdini
- Rosa Chemical
- Fabio Fognini
- Martina Colombari e Filippo Magnini (a parimerito)
- Nancy Brilli e Paolo Belli (a parimerito)
- Beppe Convertini
- Marcella Bella
- Emma Coriandoli
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.464.000 spettatori (25.4%);
- Rai1, Affari Tuoi: 3.864.000 spettatori (22%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.038.000 spettatori (5.9%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 835.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 553.000 spettatori (3.2%) nella seconda;
- Rai3, La Confessione: 661.000 spettatori (3.8%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 415.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, TG2 Post: 353.000 spettatori (2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 310.000 spettatori (1.8%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.269.000 spettatori (22.3%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.268.000 spettatori (18.3%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.349.000 spettatori (17%);
- Rai3, TGR: 1.993.000 spettatori (13.5%);
- Canale5, Avanti il Primo: 1.754.000 spettatori (15.7%);
- Rete4, La Promessa: 897.000 spettatori (5.7%);
- Rai3, Blob: 767.000 spettatori (4.8%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 615.000 spettatori (4%);
- Tv8, Formula 1: 479.000 spettatori (3.7%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 439.000 spettatori (3.4%);
- Rai2, N.C.I.S. Hawai’i: 446.000 spettatori (2.8%);
- Nove, Little Big Italy: 282.000 spettatori (2.2%).