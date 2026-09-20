Ascolti tv ieri sabato 19 settembre chi ha vinto tra BYD Music Awards, Grande Fratello Vip e In Altre Parole
Ascolti tv sabato 19 settembre 2026, la sfida Auditel in 1^ serata
Ecco gli ascolti tv di sabato 19 settembre 2026. Sul podio, nell’ordine, Rai 1, Canale 5 e La7. La medaglia d’oro della prima serata se l’aggiudica il BYD Music Awards sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Segue, con un certo distacco, il Grande Fratello Vip sulla rete Mediaset. E la medaglia di bronzo va a La7 con In Altre Parole. Di seguito tutti i dati auditel relativi a prima serata, access prime time e preserale con spettatori e share.
- Ascolti tv 19 settembre: chi ha vinto tra BYD Music Awards, Grande Fratello Vip e In Altre Parole
- I dati dell'access prime time, i risultati
- Gli ascolti tv del preserale
Ascolti tv 19 settembre: chi ha vinto tra BYD Music Awards, Grande Fratello Vip e In Altre Parole
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai 1, BYD Music Awards: 2.219.000 spettatori (20,5%);
- Canale 5, Grande Fratello Vip: 1.532.000 spettatori (15,8%);
- La7, In Altre Parole: 887.000 spettatori (5,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, San Andreas: 855.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Blu Notte – Misteri Dimenticati: 783.000 spettatori (6,5%);
- Rete 4, La Promessa: 737.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 559.000 spettatori (3,8%);
- La7, In Altre Parole… Ancora: 472.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 420.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, I delitti del BarLume: 206.000 spettatori (2,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.040.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.644.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.255.000 spettatori (20,9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 773.000 spettatori (4,9%)
- Rete 4, Realpolitik (prima parte): 649.000 spettatori (4,2%)
- Rai 3, L’Elefante: 640.000 spettatori: 4,2%
- Rete 4, Realpolitik (seconda parte): 414.000 spettatori (2,6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 333.000 spettatori (2,1%)
- Rai 2, TG2 Post: 321.000 spettatori (2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 314.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
Dati in aggiornamento…