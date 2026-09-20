Ascolti tv ieri sabato 19 settembre chi ha vinto tra BYD Music Awards, Grande Fratello Vip e In Altre Parole

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ecco gli ascolti tv di sabato 19 settembre 2026. Sul podio, nell’ordine, Rai 1, Canale 5 e La7. La medaglia d’oro della prima serata se l’aggiudica il BYD Music Awards sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Segue, con un certo distacco, il Grande Fratello Vip sulla rete Mediaset. E la medaglia di bronzo va a La7 con In Altre Parole. Di seguito tutti i dati auditel relativi a prima serata, access prime time e preserale con spettatori e share.

Ascolti tv 19 settembre: chi ha vinto tra BYD Music Awards, Grande Fratello Vip e In Altre Parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Rai 1, BYD Music Awards : 2.219.000 spettatori (20,5%);

: 2.219.000 spettatori (20,5%); Canale 5, Grande Fratello Vip : 1.532.000 spettatori (15,8%);

: 1.532.000 spettatori (15,8%); La7, In Altre Parole: 887.000 spettatori (5,8%).

Fuori dal podio:

Italia 1, San Andreas : 855.000 spettatori (6,3%);

: 855.000 spettatori (6,3%); Rai 3, Blu Notte – Misteri Dimenticati : 783.000 spettatori (6,5%);

: 783.000 spettatori (6,5%); Rete 4, La Promessa : 737.000 spettatori (5,4%);

: 737.000 spettatori (5,4%); Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 559.000 spettatori (3,8%);

: 559.000 spettatori (3,8%); La7, In Altre Parole… Ancora : 472.000 spettatori (4,1%);

: 472.000 spettatori (4,1%); Nove, Accordi & Disaccordi : 420.000 spettatori (3,3%);

: 420.000 spettatori (3,3%); Tv8, I delitti del BarLume: 206.000 spettatori (2,2%).

I dati dell’access prime time, i risultati

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.040.000 spettatori (25,7%);

: 4.040.000 spettatori (25,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.644.000 spettatori (23,2%);

: 3.644.000 spettatori (23,2%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.255.000 spettatori (20,9%).

Fuori dal podio:

Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 773.000 spettatori (4,9%)

: 773.000 spettatori (4,9%) Rete 4, Realpolitik (prima parte) : 649.000 spettatori (4,2%)

: 649.000 spettatori (4,2%) Rai 3, L’Elefante : 640.000 spettatori: 4,2%

: 640.000 spettatori: 4,2% Rete 4, Realpolitik (seconda parte) : 414.000 spettatori (2,6%)

: 414.000 spettatori (2,6%) Tv8, 4 Ristoranti : 333.000 spettatori (2,1%)

: 333.000 spettatori (2,1%) Rai 2, TG2 Post : 321.000 spettatori (2%)

: 321.000 spettatori (2%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 314.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Dati in aggiornamento…