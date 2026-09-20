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Ascolti tv ieri sabato 19 settembre chi ha vinto tra BYD Music Awards, Grande Fratello Vip e In Altre Parole

Ascolti tv sabato 19 settembre 2026, la sfida Auditel in 1^ serata

3 min di lettura

Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ecco gli ascolti tv di sabato 19 settembre 2026. Sul podio, nell’ordine, Rai 1, Canale 5 e La7. La medaglia d’oro della prima serata se l’aggiudica il BYD Music Awards sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Segue, con un certo distacco, il Grande Fratello Vip sulla rete Mediaset. E la medaglia di bronzo va a La7 con In Altre Parole. Di seguito tutti i dati auditel relativi a prima serata, access prime time e preserale con spettatori e share.

Ascolti tv 19 settembre: chi ha vinto tra BYD Music Awards, Grande Fratello Vip e In Altre Parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

  • Rai 1, BYD Music Awards: 2.219.000 spettatori (20,5%);
  • Canale 5, Grande Fratello Vip: 1.532.000 spettatori (15,8%);
  • La7, In Altre Parole: 887.000 spettatori (5,8%).

Fuori dal podio:

  • Italia 1, San Andreas: 855.000 spettatori (6,3%);
  • Rai 3, Blu Notte – Misteri Dimenticati: 783.000 spettatori (6,5%);
  • Rete 4, La Promessa: 737.000 spettatori (5,4%);
  • Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 559.000 spettatori (3,8%);
  • La7, In Altre Parole… Ancora: 472.000 spettatori (4,1%);
  • Nove, Accordi & Disaccordi: 420.000 spettatori (3,3%);
  •  Tv8, I delitti del BarLume: 206.000 spettatori (2,2%).

I dati dell’access prime time, i risultati

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.040.000 spettatori (25,7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 3.644.000 spettatori (23,2%);
  • Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.255.000 spettatori (20,9%).

Fuori dal podio:

  • Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 773.000 spettatori (4,9%)
  • Rete 4, Realpolitik (prima parte): 649.000 spettatori (4,2%)
  • Rai 3, L’Elefante: 640.000 spettatori: 4,2%
  • Rete 4, Realpolitik (seconda parte): 414.000 spettatori (2,6%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 333.000 spettatori (2,1%)
  • Rai 2, TG2 Post: 321.000 spettatori (2%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 314.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Dati in aggiornamento…

 

dati auditel sabato 19 settembre 2026 ANSA

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