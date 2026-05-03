Ascolti tv ieri sabato 2 maggio chi ha vinto tra Amici, Dalla strada al palco e In altre parole
Ascolti tv sabato 2 maggio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Amici di Maria De Filippi che ha duellato con Dalla strada al palco special
Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 2 maggio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset esclusivamente nel preserale, con L’Eredità di Marco Liorni che batte Avanti un altro di Paolo Bonolis. Poi è trionfo Mediaset, in prima serata con Amici che ha la meglio su Dalla strada al palco speciale e nell’access prime time con Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna vince la sfida diretta con Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 maggio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Amici e In altre parole
- Chi sono stati eliminati ad Amici ieri sera
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 2 maggio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Amici e In altre parole
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Canale5, Amici: 2.937.000 spettatori (22.2%)
- Rai1, Dalla strada al palco: 2.711.000 spettatori (19.3%)
- La7, In Altre Parole: 1.223.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 586.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte
Fuori dal podio:
- Rete4, Il compagno Don Camillo: 840.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Sapiens: 694.000 spettatori (4.5%)
- Rai2, The Rookie: 581.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, Kung Fu Panda 2: 535.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 464.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, Qualifiche F1 Gp Miami: 453.000 spettatori (3.3%)
Chi sono stati eliminati ad Amici ieri sera
A lasciare il talent show Amici di Maria De Filippi nella puntata andata in onda sabato 2 maggio su Canale 5 sono stati i cantanti Gard e Riccardo.
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.069.000 spettatori (24.4%)
- Rai1, Affari Tuoi: 3.891.000 spettatori (23.5%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 855.000 spettatori (5.2%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 714.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 672.000 spettatori (4%) nella seconda
- Rai3, Fin che la barca va: 751.000 spettatori (4.7%)
- Rai2, TG2 Post: 568.000 spettatori (3.4%)
E ancora:
- Tv8, 4 Ristoranti: 445.000 spettatori (3%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 291.000 spettatori (1.8%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.438.000 spettatori (26.9%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.169.000 spettatori (20.6%)
- Rai3, TGR: 1.805.000 spettatori (13.8%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 2.077.000 spettatori (17.5%)
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 1.638.000 spettatori (17.4%)
- Rete4, La Promessa: 786.000 spettatori (5.5%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 491.000 spettatori (3.5%)
E ancora:
- Rai2, F.B.I. – secondo episodio: 390.000 spettatori (2.8%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 352.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, F.B.I. – primo episodio: 290.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Little Big Italy: 272.000 spettatori (2.4%)
- La7, Eden: 116.000 spettatori (1%).