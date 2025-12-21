NOTIZIE
Ascolti tv ieri sabato 20 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Il Volo e In altre parole

Ascolti tv sabato 20 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Ballando con le Stelle che ha sfidato Il Volo e In altre parole

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 20 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che ha la meglio su Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Ballando con le Stelle (Rai 1) chiude davanti a Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo (Il Volo) su Canale 5. Poi La Promessa, in onda su Rete4. Ai piedi del podio Shrek (Italia1), Indovina chi viene a cena (Rai3), SWAT (Rai2), In altre parole (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Lezioni private (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, il Volo e In altre parole di Gramellini

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai1, Ballando con le Stelle (segmento principale): 3.189.000 spettatori (31,7%);
  • Rai1, Ballando con le Stelle – Tutti in Pista: 3.911.000 spettatori (21,7%);
  • Canale5, Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo (Il Volo): 1.689.000 spettatori (13,4%).​

Fuori dal podio:

  • Rete4, La Promessa: 966.000 spettatori (6,6%);
  • Italia1, Shrek: 965.000 spettatori (5,6%);
  • Rai3, Indovina Chi Viene a Cena: 795.000 spettatori (4,6%);
  • Rai2, S.W.A.T.: 641.000 spettatori (3,6%);
  • La7, In Altre Parole Di Più: 424.000 spettatori (2,8%);
  • Tv8, 4 Ristoranti (secondo episodio): 334.000 spettatori (2,1%);
  • Tv8, 4 Ristoranti (primo episodio): 293.000 spettatori (1,6%);
  • Nove, Lezioni Private: 293.000 spettatori (1,7%).

milly carlucci ballando con le stelleANSA
Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025, la classifica

La serata di sabato 20 dicembre è stata anche quella della finale di Ballando con le Stelle 2025. Il talent show di danza delle celebrità è stato vinto dalla coppia Andrea Delogu-Nikita Perotti che ha battuto nello scontro finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Terzo posto per Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

Delogu, che a inizio programma non era partita come favorita, ha sorpreso tutti. E il ritorno in pista dopo la morte del fratello, deceduto a 18 anni a causa di un grave incidente stradale, ha lasciato il segno nella sua esperienza a Ballando.

Di seguito la classifica della finale di Ballando con le Stelle 2025:

  1. Andrea Delogu e Nikita Perotti
  2. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice
  3. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca
  4. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli
  5. Fabio Fognini e Giada Lini
  6. Martina Colombari e Luca Favilla
  7. Rosa Chemical e Erica Martinelli

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.734.000 spettatori (25,5%);
  • Rai1, Affari Tuoi: 4.433.000 spettatori (24,1%);
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.846.000 spettatori (21,9%).

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: 1.086.000 spettatori (6%);
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 940.000 spettatori (5,2%);
  • Rete4, 4 di Sera Weekend (parte 1): 830.000 spettatori (4,7%);
  • Rai3, La Confessione: 806.000 spettatori (4,5%);
  • Rete4, 4 di Sera Weekend (parte 2): 580.000 spettatori (3,1%);
  • Rai2, TG2 Post: 356.000 spettatori (1,9%);
  • Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 333.000 spettatori (1,9%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 433.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, L’Eredità: 3.921.000 spettatori (25,8%);
  • Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.896.000 spettatori (21,9%);
  • Canale5, Caduta Libera: 2.299.000 spettatori (16%).

Fuori dal podio:

  • Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.903.000 spettatori (15,8%);
  • Rai3, TGR: 2.120.000 spettatori (13,8%);
  • Rai3, Blob: 926.000 spettatori (5,6%);
  • Rete4, La Promessa: 877.000 spettatori (5,4%);
  • Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 743.000 spettatori (4,6%);
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 491.000 spettatori (3,6%);
  • Nove, Little Big Italy: 464.000 spettatori (3,4%);
  • Rai2, Dribbling: 354.000 spettatori (2,9%);
  • Rai2, Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti: 133.000 spettatori (0,9%);
  • Tv8, RDS Showcase: 134.000 spettatori (0,9%);
  • Rai2, Telethon: 112.000 spettatori (0,7%).

ascolti-tv-ieri-sabato-20-dicembre ANSA

