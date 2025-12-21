Ascolti tv ieri sabato 20 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Il Volo e In altre parole

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 20 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che ha la meglio su Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Ballando con le Stelle (Rai 1) chiude davanti a Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo (Il Volo) su Canale 5. Poi La Promessa, in onda su Rete4. Ai piedi del podio Shrek (Italia1), Indovina chi viene a cena (Rai3), SWAT (Rai2), In altre parole (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Lezioni private (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, il Volo e In altre parole di Gramellini

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Ballando con le Stelle (segmento principale) : 3.189.000 spettatori (31,7%);

: 3.189.000 spettatori (31,7%); Rai1, Ballando con le Stelle – Tutti in Pista : 3.911.000 spettatori (21,7%);

: 3.911.000 spettatori (21,7%); Canale5, Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo (Il Volo): 1.689.000 spettatori (13,4%).​

Fuori dal podio:

Rete4, La Promessa : 966.000 spettatori (6,6%);

: 966.000 spettatori (6,6%); Italia1, Shrek : 965.000 spettatori (5,6%);

: 965.000 spettatori (5,6%); Rai3, Indovina Chi Viene a Cena : 795.000 spettatori (4,6%);

: 795.000 spettatori (4,6%); Rai2, S.W.A.T. : 641.000 spettatori (3,6%);

: 641.000 spettatori (3,6%); La7, In Altre Parole Di Più : 424.000 spettatori (2,8%);

: 424.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti (secondo episodio) : 334.000 spettatori (2,1%);

: 334.000 spettatori (2,1%); Tv8, 4 Ristoranti (primo episodio) : 293.000 spettatori (1,6%);

: 293.000 spettatori (1,6%); Nove, Lezioni Private: 293.000 spettatori (1,7%).

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025, la classifica

La serata di sabato 20 dicembre è stata anche quella della finale di Ballando con le Stelle 2025. Il talent show di danza delle celebrità è stato vinto dalla coppia Andrea Delogu-Nikita Perotti che ha battuto nello scontro finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Terzo posto per Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

Delogu, che a inizio programma non era partita come favorita, ha sorpreso tutti. E il ritorno in pista dopo la morte del fratello, deceduto a 18 anni a causa di un grave incidente stradale, ha lasciato il segno nella sua esperienza a Ballando.

Di seguito la classifica della finale di Ballando con le Stelle 2025:

Andrea Delogu e Nikita Perotti Francesca Fialdini e Giovanni Pernice Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca Filippo Magnini e Alessandra Tripoli Fabio Fognini e Giada Lini Martina Colombari e Luca Favilla Rosa Chemical e Erica Martinelli

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.734.000 spettatori (25,5%);

: 4.734.000 spettatori (25,5%); Rai1, Affari Tuoi : 4.433.000 spettatori (24,1%);

: 4.433.000 spettatori (24,1%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.846.000 spettatori (21,9%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.086.000 spettatori (6%);

: 1.086.000 spettatori (6%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 940.000 spettatori (5,2%);

: 940.000 spettatori (5,2%); Rete4, 4 di Sera Weekend (parte 1) : 830.000 spettatori (4,7%);

: 830.000 spettatori (4,7%); Rai3, La Confessione : 806.000 spettatori (4,5%);

: 806.000 spettatori (4,5%); Rete4, 4 di Sera Weekend (parte 2) : 580.000 spettatori (3,1%);

: 580.000 spettatori (3,1%); Rai2, TG2 Post : 356.000 spettatori (1,9%);

: 356.000 spettatori (1,9%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 333.000 spettatori (1,9%);

: 333.000 spettatori (1,9%); Tv8, 4 Ristoranti: 433.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.921.000 spettatori (25,8%);

: 3.921.000 spettatori (25,8%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.896.000 spettatori (21,9%);

: 2.896.000 spettatori (21,9%); Canale5, Caduta Libera: 2.299.000 spettatori (16%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.903.000 spettatori (15,8%);

: 1.903.000 spettatori (15,8%); Rai3, TGR : 2.120.000 spettatori (13,8%);

: 2.120.000 spettatori (13,8%); Rai3, Blob : 926.000 spettatori (5,6%);

: 926.000 spettatori (5,6%); Rete4, La Promessa : 877.000 spettatori (5,4%);

: 877.000 spettatori (5,4%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 743.000 spettatori (4,6%);

: 743.000 spettatori (4,6%); Italia1, Studio Aperto Mag : 491.000 spettatori (3,6%);

: 491.000 spettatori (3,6%); Nove, Little Big Italy : 464.000 spettatori (3,4%);

: 464.000 spettatori (3,4%); Rai2, Dribbling : 354.000 spettatori (2,9%);

: 354.000 spettatori (2,9%); Rai2, Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti : 133.000 spettatori (0,9%);

: 133.000 spettatori (0,9%); Tv8, RDS Showcase : 134.000 spettatori (0,9%);

: 134.000 spettatori (0,9%); Rai2, Telethon: 112.000 spettatori (0,7%).