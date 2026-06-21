Ascolti tv ieri sabato 20 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Ciao Darwin e Sulle ali dell’avventura
Ascolti tv sabato 20 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mondiali 2026 che affronta Ciao Darwin e Sulle ali dell’avventura
La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 20 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno nell’access prime time, dove La Ruota della Fortuna (Canale 5) vince nonostante il ritorno di Affari Tuoi Mundial (Rai 1). Nel preserale, Reazione a Catena (Rai 1) si conferma davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Germania-Costa d’Avorio dei Mondiali 2026 (Rai 1) finisce davanti a Ciao Darwin (Canale 5) e La Promessa (Rete 4). Ai piedi del podio Piedone a Hong Kong (Rai3), Sulle ali dell’avventura (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8), Scoprendo Forrester (La7) e Delitti in famiglia (Nove) . Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 20 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Ciao Darwin e Sulle ali dell’avventura
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi Mundial
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 20 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Ciao Darwin e Sulle ali dell’avventura
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai1, Mondiali 2026 – Germania-Costa d’Avorio: 3.690.000 spettatori (30,3%)
- Canale5, Ciao Darwin: 1.458.000 spettatori (14,4%)
- Rete4, La Promessa: 827.000 spettatori (6,5%)
Fuori dal podio:
- Rai3, Piedone a Hong Kong: 666.000 spettatori (5,1%)
- Italia1, Sulle ali dell’avventura: 470.000 spettatori (3,7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 398.000 spettatori (2,9%)
- La7, Scoprendo Forrester: 335.000 spettatori (2,7%)
- Nove, Delitti in Famiglia: 324.000 spettatori (2,6%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi Mundial
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.769.000 spettatori (27,3%)
- Rai1, Affari Tuoi Mundial: 3.188.000 spettatori (23,7%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 870.000 spettatori (6,8%) nella prima parte; 685.000 spettatori (4,9%) nella seconda parte
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 796.000 spettatori (5,9%)
- Rai2, TG2 Post: 422.000 spettatori (3,0%)
- Rai3, Illuminate: 402.000 spettatori (3,0%)
E ancora:
- La7, In Onda: 982.000 spettatori (7,2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 300.000 spettatori (2,3%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 251.000 spettatori (1,9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.765.000 spettatori (24,8%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.031.000 spettatori (21,4%)
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.598.000 spettatori (15,5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 1.215.000 spettatori (14,0%)
- Rai3, TGR: 1.530.000 spettatori (13,6%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 545.000 spettatori (4,6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 413.000 spettatori (4,3%)
- Rai3, Blob: 543.000 spettatori (4,3%)
- Rai2, Blue Bloods: 377.000 spettatori (3,2%) nel secondo episodio; 236.000 spettatori (2,4%) nel primo episodio
E ancora:
- Rai2, Italia Chiama America: 274.000 spettatori (3,3%)
- Rete4, La Promessa: 755.000 spettatori (6,3%)
- La7, Il caso Epstein – Il racconto continua: 195.000 spettatori (1,9%)
- Tv8, 4 Hotel: 184.000 spettatori (1,7%)
- Nove, Little Big Italy: 256.000 spettatori (2,5%)