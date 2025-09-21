Ascolti tv ieri sabato 20 settembre chi ha vinto tra Pino è - Il Viaggio del Musicante, Ciao Darwin e Sapiens
Ascolti tv sabato 20 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Pino è - Il Viaggio del Musicante contro Ciao Darwin e Sapiens
La prima serata di sabato 20 settembre la vince Rai 1 con la commemorazione di Pino Daniele intitolata Pino è – Il Viaggio del Musicante. Buon piazzamento per la replica di Ciao Darwin che regala il secondo posto a Canale 5. Appartiene alla tv di stato anche il gradino più basso del podio, con Un omicidio per Due su Rai 2. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Pino è – Il Viaggio del Musicante: 2.299.000 spettatori (18,6%);
- Canale 5, Ciao Darwin (replica): 1.249.000 spettatori (12,2%);
- Rai 2, Un Omicidio per Due: 964.000 spettatori (7%).
Fuori dal podio:
- La7, In Altre Parole: 732.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, Shazam! Furia degli dei: 694.000 spettatori (5,5%);
- Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 500.000 spettatori (4%);
- Rete4, Nemico pubblico: 479.000 spettatori (4%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 419.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 254.000 spettatori (1,8%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.858.000 spettatori (24,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.610.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.877.000 spettatori (19,5%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 859.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, La Confessione: 673.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 649.000 spettatori (4,4%);
- Rai 3, La Confessione (finale): 570.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 471.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 373.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 370.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TG2 Post: 323.000 spettatori (2,1%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.948.000 spettatori (25%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.921.000 spettatori (20,2%);
- Rai 3, TGR: 1.713.000 spettatori (14,3%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un Altro: 1.603.000 spettatori (14,8%);
- Canale 5, Avanti il Primo: 1.300.000 spettatori (15%);
- Rete, 4: La Promessa: 635.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Blob: 615.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 521.000 spettatori (4%);
- Italia 1, C.S.I. Miami: 479.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, The Rookie: 361.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 316.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Dribbling: 314.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Little Big Italy: 278.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Hotel: 219.000 spettatori (2%).