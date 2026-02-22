Ascolti tv ieri sabato 21 febbraio chi ha vinto tra L'Eredità, C'è Posta per Te, Olimpiadi e In altre parole

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai sfiora il tris nella giornata di sabato 21 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere su Mediaset in due dei tre slot caldi per l’auditel, in preserale e all’access prime time, ma non nella prima serata. In preserale è Marco Liorni con L’Eredità (Rai1) ad avere la meglio su Max Giusti e Caduta Libera (Canale5), poi Stefano De Martino con Affari Tuoi sigla la doppietta battendo Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna. Ciliegina sulla torta sfumata col serale, con L’Eredità – Sfida tra Giganti (Rai1) che viene battuta da C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Sul podio anche le Olimpiadi invernali (Rai2), seguite da In altre parole (La7), Dolittle (Italia1), I due superpiedi quasi piatti (Rete4), Quel pomeriggio di un giorno da cani (Rai3), Accordi & Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra L’Eredità, C’è Posta per Te, Olimpiadi e In altre parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Canale5, C’è Posta per Te : 3.930.000 spettatori (28.4%);

: 3.930.000 spettatori (28.4%); Rai1, L’Eredità – Sfida tra Giganti : 2.024.000 spettatori (13.6%);

: 2.024.000 spettatori (13.6%); Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: 1.963.000 spettatori (11.1%).

Fuori dal podio:

La7, In Altre Parole (prima parte) : 1.136.000 spettatori (6.3%);

: 1.136.000 spettatori (6.3%); Rete4, I due superpiedi quasi piatti : 727.000 spettatori (4.7%);

: 727.000 spettatori (4.7%); La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte) : 645.000 spettatori (4.6%);

: 645.000 spettatori (4.6%); Italia1, Dolittle : 725.000 spettatori (4.4%);

: 725.000 spettatori (4.4%); Rai3, Quel pomeriggio di un giorno da cani : 527.000 spettatori (3.2%);

: 527.000 spettatori (3.2%); Nove, Accordi & Disaccordi : 440.000 spettatori (2.9%);

: 440.000 spettatori (2.9%); Tv8, 4 Ristoranti: 396.000 spettatori (2.2%).

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.138.000 spettatori (22.6%);

: 4.138.000 spettatori (22.6%); Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.980.000 spettatori (21.8%);

: 3.980.000 spettatori (21.8%); Rai1, Primafestival: 3.601.000 spettatori (20%).

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.110.000 spettatori (17.2%);

: 3.110.000 spettatori (17.2%); Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 884.000 spettatori (4.9%);

: 884.000 spettatori (4.9%); Rai3, La Confessione : 860.000 spettatori (4.7%);

: 860.000 spettatori (4.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 832.000 spettatori (4.6%).

E ancora:

Rai3, La Confessione Finale : 742.000 spettatori (4.1%);

: 742.000 spettatori (4.1%); Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 610.000 spettatori (3.3%);

: 610.000 spettatori (3.3%); Tv8, 4 Ristoranti : 385.000 spettatori (2.2%);

: 385.000 spettatori (2.2%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 322.000 spettatori (1.8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.058.000 spettatori (25.3%);

: 4.058.000 spettatori (25.3%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.945.000 spettatori (21.2%);

: 2.945.000 spettatori (21.2%); Canale5, Caduta Libera: 2.227.000 spettatori (14.8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.786.000 spettatori (14%);

: 1.786.000 spettatori (14%); Rai3, TGR : 1.944.000 spettatori (12%);

: 1.944.000 spettatori (12%); Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (Pattinaggio Artistico) : 1.957.000 spettatori (11.1%);

: 1.957.000 spettatori (11.1%); Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (Bob a 2): 1.680.000 spettatori (11%).

E ancora:

Rete4, La Promessa : 915.000 spettatori (5.3%);

: 915.000 spettatori (5.3%); Rai3, Blob : 770.000 spettatori (4.4%);

: 770.000 spettatori (4.4%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 530.000 spettatori (3.1%);

: 530.000 spettatori (3.1%); Italia1, Studio Aperto Mag: 415.000 spettatori (2.9%).