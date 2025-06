Ascolti tv ieri sabato 21 giugno chi vince tra Chi Può Batterci, Inter - Urawa e Windstorm-Liberi nel vento

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non riesce a centrare l’ennesimo tris nella giornata di sabato 21 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi che batte Paperissima Sprint (Canale 5). Ma in prima serata è il Mondiale per Club con Inter-Urawa su Canale5 ad avere la meglio su Rai1 con Chi può batterci di Marco Liorni. Sul podio si piazza anche Italia1 con Windstorm-Liberi nel vento che precede Lo squalo (Rete4), Nabucco (Rai3), Operazione sottoveste (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Faking It – Bugie Criminali (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 21 giugno: chi ha vinto tra Chi Può Batterci, Inter – Urawa e Windstorm-Liberi nel vento

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Mondiale per Club Inter-Urawa : 2.790.000 spettatori (20.5%);

: 2.790.000 spettatori (20.5%); Rai1, Chi può batterci? : 1.984.000 spettatori (16.6%);

: 1.984.000 spettatori (16.6%); Italia1, Windstorm-Liberi nel vento: 708.000 spettatori (5.6%).

Fuori dal podio:

Rai2, Lo stalker della stanza accanto : 688.000 spettatori (5.3%);

: 688.000 spettatori (5.3%); Rai3, Nabucco :569.000 spettatori (4.7%);

:569.000 spettatori (4.7%); Rete4, Lo squalo :634.000 spettatori (5.4%);

:634.000 spettatori (5.4%); La7, Operazione sottoveste :431.000 spettatori (3.5%);

:431.000 spettatori (3.5%); Tv8, 4 Ristoranti : 474.000 spettatori (3.5%);

: 474.000 spettatori (3.5%); Nove, Faking It – Bugie Criminali:316.000 spettatori (2.4%).

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.259.000 spettatori (29.9%);

: 4.259.000 spettatori (29.9%); Canale5, Paperissima Sprint di 11 minuti: 2.014.000 spettatori (14.9%);

di 11 minuti: 2.014.000 spettatori (14.9%); Canale5, Mondiale per Club Live: 2.015.000 spettatori (14.6%)

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 436.000 spettatori (3%).

: 436.000 spettatori (3%). Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 956.000 spettatori (6.8%);

: 956.000 spettatori (6.8%); Rai3, Sapiens Files : 495.000 spettatori (3.5%);

: 495.000 spettatori (3.5%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 704.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 736.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte;

: 704.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 736.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte; La7, In Onda : 855.000 spettatori (6%);

: 855.000 spettatori (6%); Tv8, 4 Ristoranti : 302.000 spettatori (2.2%);

: 302.000 spettatori (2.2%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 278.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena di 21 minuti: 2.762.000 spettatori (25%);

di 21 minuti: 2.762.000 spettatori (25%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.765.000 spettatori (19.6%);

: 1.765.000 spettatori (19.6%); Canale5, Caduta Libera: 1.620.000 spettatori (15.9%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.286.000 spettatori (15.8%);

: 1.286.000 spettatori (15.8%); Rai2, TGSport Sera : 242.000 spettatori (3.1%)

: 242.000 spettatori (3.1%) Rai2, Radio2 Social Club Estate: 197.000 spettatori (2.5%);

197.000 spettatori (2.5%); Rai2, Blue Bloods: 396.000 spettatori con il 4.1% nel primo episodio e 556.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio;

396.000 spettatori con il 4.1% nel primo episodio e 556.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio; Italia1, Studio Aperto Mag : 352.000 spettatori (3.8%);

: 352.000 spettatori (3.8%); Italia1, C.S.I. Miami : 444.000 spettatori (3.7%);

: 444.000 spettatori (3.7%); Rai3, TGR : 1.581.000 spettatori (14.1%);

: 1.581.000 spettatori (14.1%); Rai3, Blob: 496.000 spettatori (3.9%);

496.000 spettatori (3.9%); Rete4, La Promessa : 570.000 spettatori (4.7%);

: 570.000 spettatori (4.7%); La7, Famiglie d’Italia : 131.000 spettatori (1.4%);

: 131.000 spettatori (1.4%); Tv8, 4 Hotel: 121.000 spettatori (1.2%);

121.000 spettatori (1.2%); Nove, Little Big Italy: 269.000 spettatori (2.8%).