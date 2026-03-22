Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 21 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in prima serata con Amici che batte Canzonissima e col successo di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che ha la meglio su Affari Tuoi di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità a battere Caduta libera. In prima serata bene anche In altre parole (La7), Nati con la camicia (Rete4), Accordi & Disaccordi (Nove), Cattivissimo me (Italia1), FBI (Rai2), La pelle del mondo (Rai3) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 21 marzo: chi ha vinto tra Canzonissima di Milly Carlucci, Amici di Maria De Filippi e In altre parole di Gramellini

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Canale5, Amici : 3.346.000 spettatori (23,8%)

: 3.346.000 spettatori (23,8%) Rai1, Canzonissima : 2.595.000 spettatori (22,5%)

: 2.595.000 spettatori (22,5%) La7, In Altre Parole: 1.219.000 spettatori (6,8%) nella prima parte e 588.000 spettatori (4,1%) nella seconda parte, In Altre Parole… Ancora

Fuori dal podio:

Rete4, Nati con la camicia : 731.000 spettatori (4,7%)

: 731.000 spettatori (4,7%) Nove, Accordi & Disaccordi : 544.000 spettatori (3,6%)

: 544.000 spettatori (3,6%) Italia1, Cattivissimo me : 585.000 spettatori (3,5%)

: 585.000 spettatori (3,5%) Rai2, F.B.I .: 501.000 spettatori (3,0%)

.: 501.000 spettatori (3,0%) Rai3, La Pelle del Mondo : 408.000 spettatori (2,6%)

: 408.000 spettatori (2,6%) Tv8, 4 Ristoranti: 272.000 spettatori (1,5%)

ANSA

Chi ha vinto la prima puntata di Canzonissima

Ad aggiudicarsi la prima puntata di Canzonissima è stato Fabrizio Moro, nominato vincitore con “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Di seguito la classifica, con gli altri cantanti considerati tutti secondi a pari merito.

Fabrizio Moro – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti)

– “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) Enrico Ruggeri – “Lontano dagli occhi” (Sergio Endrigo)

– “Lontano dagli occhi” (Sergio Endrigo) Leo Gassmann – “Un giorno credi” (Edoardo Bennato)

– “Un giorno credi” (Edoardo Bennato) Michele Bravi – “Ti lascio una canzone” (Ornella Vanoni)

– “Ti lascio una canzone” (Ornella Vanoni) Fausto Leali – “Pregherò” (Adriano Celentano)

– “Pregherò” (Adriano Celentano) Malika Ayane – “Città vuota” (Mina)

– “Città vuota” (Mina) Irene Grandi – “Mi ritorni in mente” (Lucio Battisti)

– “Mi ritorni in mente” (Lucio Battisti) Elettra Lamborghini – “Bella vera” (883)

– “Bella vera” (883) Vittorio Grigolo – “Nessun dorma” (Giacomo Puccini)

– “Nessun dorma” (Giacomo Puccini) Elio e le Storie Tese – “Rock ‘n’ Roll Robot” (Alberto Camerini)

– “Rock ‘n’ Roll Robot” (Alberto Camerini) Jalisse – “Sarà perché ti amo” (Ricchi e Poveri)

Chi sono gli eliminati di Amici

Sabato 21 marzo è stata anche la prima del serale di Amici che ha decretato i primi eliminati dal programma condotto da Maria De Filippi.

A lasciare il talent show Opi (canto), Michele (canto) e Antonio (ballo).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.298.000 spettatori (23,4%).

: 4.298.000 spettatori (23,4%). Rai1, Affari Tuoi : 4.162.000 spettatori (22,7%).

: 4.162.000 spettatori (22,7%). Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.052.000 spettatori (5,8%)

Ai piedi del podio:

Rai3, La Confessione : 776.000 spettatori (4,3%); La Confessione Finale: 828.000 spettatori (4,6%).

: 776.000 spettatori (4,3%); La Confessione Finale: 828.000 spettatori (4,6%). Rete4, 4 di Sera Weekend : 772.000 spettatori (4,3%) nella prima parte e 555.000 spettatori (3,0%) nella seconda parte.

: 772.000 spettatori (4,3%) nella prima parte e 555.000 spettatori (3,0%) nella seconda parte. Rai2, TG2 – 50 Anni di Notizie : 445.000 spettatori (2,4%).

: 445.000 spettatori (2,4%). Nove, Fratelli di Crozza: 424.000 spettatori (2,3%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.212.000 spettatori (26,9%).

: 4.212.000 spettatori (26,9%). Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.026.000 spettatori (22,9%).

: 3.026.000 spettatori (22,9%). Canale5, Caduta Libera: 2.305.000 spettatori (15,9%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.579.000 spettatori (13,4%).

: 1.579.000 spettatori (13,4%). Rai3, TGR : 1.967.000 spettatori (12,4%).

: 1.967.000 spettatori (12,4%). Rete4, La Promessa : 862.000 spettatori (5,1%).

: 862.000 spettatori (5,1%). Rai3, Blob : 743.000 spettatori (4,2%).

: 743.000 spettatori (4,2%). Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 611.000 spettatori (3,7%).

: 611.000 spettatori (3,7%). Rai2, 9-1-1: 540.000 spettatori (3,2%).

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 438.000 spettatori (3,2%).

: 438.000 spettatori (3,2%). Rai2, 9-1-1: Lone Star : 399.000 spettatori (2,8%).

: 399.000 spettatori (2,8%). Tv8, Paddock Live : 389.000 spettatori (2,7%).

: 389.000 spettatori (2,7%). Nove, Little Big Italy : 379.000 spettatori (2,7%).

: 379.000 spettatori (2,7%). Rai2, Dribbling : 312.000 spettatori (2,7%).

: 312.000 spettatori (2,7%). Rai2, presentazione: 215.000 spettatori (2,1%)