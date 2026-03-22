Ascolti tv ieri sabato 21 marzo chi ha vinto tra Canzonissima, Amici e In altre parole
Ascolti tv sabato 21 marzo 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Canzonissima di Milly Carlucci che ha sfidato Amici di Maria De Filippi
Mediaset non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 21 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in prima serata con Amici che batte Canzonissima e col successo di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che ha la meglio su Affari Tuoi di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità a battere Caduta libera. In prima serata bene anche In altre parole (La7), Nati con la camicia (Rete4), Accordi & Disaccordi (Nove), Cattivissimo me (Italia1), FBI (Rai2), La pelle del mondo (Rai3) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 21 marzo: chi ha vinto tra Canzonissima di Milly Carlucci, Amici di Maria De Filippi e In altre parole di Gramellini
- Chi ha vinto la prima puntata di Canzonissima
- Chi sono gli eliminati di Amici
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 21 marzo: chi ha vinto tra Canzonissima di Milly Carlucci, Amici di Maria De Filippi e In altre parole di Gramellini
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Canale5, Amici: 3.346.000 spettatori (23,8%)
- Rai1, Canzonissima: 2.595.000 spettatori (22,5%)
- La7, In Altre Parole: 1.219.000 spettatori (6,8%) nella prima parte e 588.000 spettatori (4,1%) nella seconda parte, In Altre Parole… Ancora
Fuori dal podio:
- Rete4, Nati con la camicia: 731.000 spettatori (4,7%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 544.000 spettatori (3,6%)
- Italia1, Cattivissimo me: 585.000 spettatori (3,5%)
- Rai2, F.B.I.: 501.000 spettatori (3,0%)
- Rai3, La Pelle del Mondo: 408.000 spettatori (2,6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 272.000 spettatori (1,5%)
Chi ha vinto la prima puntata di Canzonissima
Ad aggiudicarsi la prima puntata di Canzonissima è stato Fabrizio Moro, nominato vincitore con “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Di seguito la classifica, con gli altri cantanti considerati tutti secondi a pari merito.
- Fabrizio Moro – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti)
- Enrico Ruggeri – “Lontano dagli occhi” (Sergio Endrigo)
- Leo Gassmann – “Un giorno credi” (Edoardo Bennato)
- Michele Bravi – “Ti lascio una canzone” (Ornella Vanoni)
- Fausto Leali – “Pregherò” (Adriano Celentano)
- Malika Ayane – “Città vuota” (Mina)
- Irene Grandi – “Mi ritorni in mente” (Lucio Battisti)
- Elettra Lamborghini – “Bella vera” (883)
- Vittorio Grigolo – “Nessun dorma” (Giacomo Puccini)
- Elio e le Storie Tese – “Rock ‘n’ Roll Robot” (Alberto Camerini)
- Jalisse – “Sarà perché ti amo” (Ricchi e Poveri)
Chi sono gli eliminati di Amici
Sabato 21 marzo è stata anche la prima del serale di Amici che ha decretato i primi eliminati dal programma condotto da Maria De Filippi.
A lasciare il talent show Opi (canto), Michele (canto) e Antonio (ballo).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.298.000 spettatori (23,4%).
- Rai1, Affari Tuoi: 4.162.000 spettatori (22,7%).
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.052.000 spettatori (5,8%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, La Confessione: 776.000 spettatori (4,3%); La Confessione Finale: 828.000 spettatori (4,6%).
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 772.000 spettatori (4,3%) nella prima parte e 555.000 spettatori (3,0%) nella seconda parte.
- Rai2, TG2 – 50 Anni di Notizie: 445.000 spettatori (2,4%).
- Nove, Fratelli di Crozza: 424.000 spettatori (2,3%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.212.000 spettatori (26,9%).
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.026.000 spettatori (22,9%).
- Canale5, Caduta Libera: 2.305.000 spettatori (15,9%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.579.000 spettatori (13,4%).
- Rai3, TGR: 1.967.000 spettatori (12,4%).
- Rete4, La Promessa: 862.000 spettatori (5,1%).
- Rai3, Blob: 743.000 spettatori (4,2%).
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 611.000 spettatori (3,7%).
- Rai2, 9-1-1: 540.000 spettatori (3,2%).
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 438.000 spettatori (3,2%).
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 399.000 spettatori (2,8%).
- Tv8, Paddock Live: 389.000 spettatori (2,7%).
- Nove, Little Big Italy: 379.000 spettatori (2,7%).
- Rai2, Dribbling: 312.000 spettatori (2,7%).
- Rai2, presentazione: 215.000 spettatori (2,1%)