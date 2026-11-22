Ascolti tv ieri sabato 21 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tù Sí Que Vales: dati Auditel
Gli ascolti tv di sabato 21 novembre 2026 con la sfida Auditel in 1^ serata tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales: i dati
La sfida degli ascolti tv di ieri, sabato 21 novembre 2026, vede in prima serata una sfida diretta tra Ballando con le Stelle su Rai1 e Tù Sì Que Vales. In access prime time, Affari Tuoi vince il confronto con La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità ha la meglio su Caduta Libera. Ecco tutti i dati Auditel.
- Ascolti tv 21 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
- Chi ha vinto Ballando con le Stelle e chi è stato eliminato
- Gli ascolti dell'access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti tv 21 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
Ecco i dati della prima serata di sabato 21 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience esclusa):
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.793.000 spettatori (21.2%)
- Canale5, Tù Sí Que Vales: 3.558.000 spettatori (24.1%)
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.867.000 spettatori (27.2%)
- La7, In Altre Parole (prima parte): 1.157.000 spettatori (6.8%)
- Italia1, Animali fantastici: i segreti di Silente: 670.000 spettatori (4.6%)
- Rai2, S.W.A.T.: 522.000 spettatori (3.2%)
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 557.000 spettatori (4%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 429.000 spettatori (3.6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 223.000 spettatori (1.4%)
- Rai3, Città segrete: 589.000 spettatori (3.8%)
- Rete4, Jason Bourne: 331.000 spettatori (2.2%)
Chi ha vinto Ballando con le Stelle e chi è stato eliminato
A vincere la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 21 novembre è stata Aurora Ramazzotti. Eliminato, invece, Riccardo Rossi.
Gli ascolti dell’access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Di seguito ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.059.000 spettatori (23.7%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.531.000 spettatori (23.6%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.057.000 spettatori (18.1%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 650.000 spettatori (3.8%)
- Rai3, L’Elefante: 846.000 spettatori (5%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 711.000 spettatori (4.2%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 517.000 spettatori (3%)
- Tv8, Formula 1: 433.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 419.000 spettatori (2.5%)
- Rai2, TG2 Post: 433.000 spettatori (2.5%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Ecco, invece, i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.778.000 spettatori (24.8%)
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.729.000 spettatori (20.8%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.347.000 spettatori (16.4%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.220.000 spettatori (14.5%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.670.000 spettatori (14%)
- Rai3, Blob: 800.000 spettatori (4.9%)
- Rete4, La Promessa: 940.000 spettatori (5.8%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 666.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 510.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 477.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Little Big Italy: 446.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, Dribbling: 311.000 spettatori (2.7%)