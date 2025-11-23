Ascolti tv ieri sabato 22 novembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ancora una doppietta per Mediaset negli ascolti tv di sabato 22 novembre 2025: Rai sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la rete di Cologno ha avuto la meglio sulla tv di Stato con Tu Si Que Vales (che ha battuto Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha vinto il suo confronto diretto con Affari tuoi). La Rai si “accontenta” del successo di L’Eredità su Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 novembre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Tú Sí Que Vales : 4.419.000 spettatori (28.8%);

: 4.419.000 spettatori (28.8%); Rai1, Ballando con le Stelle Tutti in pista : 3.618.000 spettatori (19.9%);

: 3.618.000 spettatori (19.9%); Rai, Ballando con le Stelle: 2.654.000 spettatori (24.2%).

Fuori dal podio:

La7, In Altre Parole : 1.138.000 spettatori (6.1%).

: 1.138.000 spettatori (6.1%). Rai3, Indovina chi viene a cena : 777.000 spettatori (4.4%);

: 777.000 spettatori (4.4%); Italia1, Il cacciatore e la regina di ghiaccio : 697.000 spettatori (4.1%);

: 697.000 spettatori (4.1%); Rai2, S.W.A.T. : 656.000 spettatori (3.7%);

: 656.000 spettatori (3.7%); Nove, Accordi & Disaccordi : 431.000 spettatori (2.7%);

: 431.000 spettatori (2.7%); Rete4, Unstoppable: 335.000 spettatori (2%);

335.000 spettatori (2%); Tv8, 4 Ristoranti: 255.000 spettatori (1.5%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle e la classifica

La coppia eliminata nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 15 novembre è quella formata da Nancy Brilli e Filippo Zara. Di seguito la classifica (giuria più tesoretto):

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (+25 punti di Tesoretto, +10 punti prova speciale) Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca (+20 punti prova speciale) Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (+30 punti prova speciale) Andrea Delogu e Nikita Perotti Martina Colombari con Luca Favilla Fabio Fognini con Giada Lini (+25 punti di Tesoretto) Rosa Chemical con Erica Martinelli Nancy Brilli con Filippo Zara

Secondo il giudizio congiunto di giurie e televoto, i vincitori della puntata sono Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.938.000 spettatori (26.2%);

: 4.938.000 spettatori (26.2%); Rai1, Affari Tuoi : 4.272.000 spettatori (22.7%);

: 4.272.000 spettatori (22.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : in attesa del dato

: in attesa del dato Rai3, La Confessione : in attesa del dato

: in attesa del dato Rete4, 4 di Sera Weekend : in attesa del dato

: in attesa del dato Tv8, 4 Ristoranti : in attesa del dato

: in attesa del dato Nove, Fratelli di Crozza: in attesa del dato

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.913.000 spettatori (25%);

: 3.913.000 spettatori (25%); Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.941.000 spettatori (20.9%);

: 2.941.000 spettatori (20.9%); Canale5, Avanti un Altro : 2.682.000 spettatori (17.7%);

: 2.682.000 spettatori (17.7%); Rai3, TGR : in attesa del dato

: in attesa del dato Canale5, Avanti il Primo : 2.453.000 spettatori (18.1%);

: 2.453.000 spettatori (18.1%); Rete4, La Promessa : in attesa del dato

: in attesa del dato Rai3, TGR : in attesa del dato

: in attesa del dato Rai2, N.C.I.S. Los Angeles : in attesa del dato

: in attesa del dato Rai2, Dribbling : in attesa del dato

: in attesa del dato Italia1, C.S.I. Miami : in attesa del dato

: in attesa del dato Italia1, Studio Aperto Mag : in attesa del dato

: in attesa del dato Nove, Little Big Italy: in attesa del dato