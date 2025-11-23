Ascolti tv ieri sabato 22 novembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole
Ascolti tv sabato 22 novembre 2025, la sfida Auditel con il duello tra Tu Sì Que Vales, Ballando con le Stelle e In altre parole
Ancora una doppietta per Mediaset negli ascolti tv di sabato 22 novembre 2025: Rai sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la rete di Cologno ha avuto la meglio sulla tv di Stato con Tu Si Que Vales (che ha battuto Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha vinto il suo confronto diretto con Affari tuoi). La Rai si “accontenta” del successo di L’Eredità su Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 22 novembre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle
- Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle e la classifica
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 22 novembre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 4.419.000 spettatori (28.8%);
- Rai1, Ballando con le Stelle Tutti in pista: 3.618.000 spettatori (19.9%);
- Rai, Ballando con le Stelle: 2.654.000 spettatori (24.2%).
Fuori dal podio:
- La7, In Altre Parole: 1.138.000 spettatori (6.1%).
- Rai3, Indovina chi viene a cena: 777.000 spettatori (4.4%);
- Italia1, Il cacciatore e la regina di ghiaccio: 697.000 spettatori (4.1%);
- Rai2, S.W.A.T.: 656.000 spettatori (3.7%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 431.000 spettatori (2.7%);
- Rete4, Unstoppable: 335.000 spettatori (2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 255.000 spettatori (1.5%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.
Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle e la classifica
La coppia eliminata nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 15 novembre è quella formata da Nancy Brilli e Filippo Zara. Di seguito la classifica (giuria più tesoretto):
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (+25 punti di Tesoretto, +10 punti prova speciale)
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca (+20 punti prova speciale)
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (+30 punti prova speciale)
- Andrea Delogu e Nikita Perotti
- Martina Colombari con Luca Favilla
- Fabio Fognini con Giada Lini (+25 punti di Tesoretto)
- Rosa Chemical con Erica Martinelli
- Nancy Brilli con Filippo Zara
Secondo il giudizio congiunto di giurie e televoto, i vincitori della puntata sono Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.938.000 spettatori (26.2%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.272.000 spettatori (22.7%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: in attesa del dato
- Rai3, La Confessione: in attesa del dato
- Rete4, 4 di Sera Weekend: in attesa del dato
- Tv8, 4 Ristoranti: in attesa del dato
- Nove, Fratelli di Crozza: in attesa del dato
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.913.000 spettatori (25%);
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.941.000 spettatori (20.9%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.682.000 spettatori (17.7%);
- Rai3, TGR: in attesa del dato
- Canale5, Avanti il Primo: 2.453.000 spettatori (18.1%);
- Rete4, La Promessa: in attesa del dato
- Rai3, TGR: in attesa del dato
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles: in attesa del dato
- Rai2, Dribbling: in attesa del dato
- Italia1, C.S.I. Miami: in attesa del dato
- Italia1, Studio Aperto Mag: in attesa del dato
- Nove, Little Big Italy: in attesa del dato