Ascolti tv ieri sabato 23 agosto chi ha vinto tra Evviva, Ciao Darwin e Indiana Jones, i dati auditel

Mediaset si prende la rivincita e battela Rai 2 a 1 nella giornata di sabato 23 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 sia in prima serata con Ciao Darwin con Paolo Bonoli (che supera Evviva di Gianni Morandi su Rai1) sia nell’access prime time con La ruota della fortuna di Gerry Scotti che vola. Nel preserale bene Reazione a Catena (davanti a Sarabanda). In prima serata buoni risultati anche per La notte della taranta (Rai3), Vendicherò mia madre (Rai2), Se son rose (Rete4), Indiana Jones (Italia1), Risvegli (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in famiglia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 23 agosto: chi ha vinto tra Evviva, Ciao Darwin e Indiana Jones

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Ciao Darwin : 1.468.000 spettatori (15.6%);

: 1.468.000 spettatori (15.6%); Rai1, Evviva : 1.683.000 spettatori p(14.3%);

: 1.683.000 spettatori p(14.3%); Rai3, La Notte della Taranta: 777.000 spettatori (7.9%).

Fuori dal podio:

Rai2, Vendicherò mia Madre : 731.000 spettatori (5.7%);

: 731.000 spettatori (5.7%); Italia1, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo : 739.000 spettatori (6.2%);

: 739.000 spettatori (6.2%); Rete4, Se son rose : 479.000 spettatori (3.9%);

: 479.000 spettatori (3.9%); La7, Risvegli : 379.000 spettatori (3.2%);

: 379.000 spettatori (3.2%); Tv8, 4 Ristoranti : 337.000 spettatori (2.6%);

: 337.000 spettatori (2.6%); Nove, Delitti in Famiglia: 240.000 spettatori (2%).

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.700.000 spettatori (27.7%);

: 3.700.000 spettatori (27.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 769.000 spettatori (5.8%);

: 769.000 spettatori (5.8%); La7, In Onda: 752.000 spettatori (5.6%).

Ai piedi del podio:

Rai3, Blob : 584.000 spettatori (4.8%);

: 584.000 spettatori (4.8%); Rai3, Sapiens – Un solo Pianeta : 473.000 spettatori (3.6%);

: 473.000 spettatori (3.6%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 669.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 537.000 spettatori (4%) nella seconda parte;

: 669.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 537.000 spettatori (4%) nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 431.000 spettatori (3.4%);

: 431.000 spettatori (3.4%); Nove, Little Big Italy: 223.000 spettatori (1.7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.558.000 spettatori (23.5%);

: 2.558.000 spettatori (23.5%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.698.000 spettatori (18.7%);

: 1.698.000 spettatori (18.7%); Canale5, Sarabanda: 1.635.000 spettatori (16.1%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.228.000 spettatori (14.3%);

: 1.228.000 spettatori (14.3%); Rai2, TGSport Sera : 329.000 spettatori (4.5%);

: 329.000 spettatori (4.5%); Rai2, Radio2 Social Club Clip : 279.000 spettatori (3.6%);

: 279.000 spettatori (3.6%); Rai2, Ginnastica Ritmica : 320.000 spettatori (2.9%);

: 320.000 spettatori (2.9%); Italia1, Studio Aperto Mag : 318.000 spettatori (3.4%);

: 318.000 spettatori (3.4%); Italia1, C.S.I. Miami : 440.000 spettatori (3.9%);

: 440.000 spettatori (3.9%); Rai3, TGR : 1.655.000 spettatori (15%);

: 1.655.000 spettatori (15%); Rete4, La Promessa : 707.000 spettatori (6%);

: 707.000 spettatori (6%); La7, Famiglie d’Italia : 77.000 spettatori (0.8%);

: 77.000 spettatori (0.8%); Tv8, 4 Hotel : 204.000 spettatori (2.1%);

: 204.000 spettatori (2.1%); Nove, Comedy Match: 144.000 spettatori (1.6%).