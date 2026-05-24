Ascolti tv ieri sabato 23 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Pooh 60 e In altre parole
Ascolti tv sabato 23 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Dalla strada al palco che sfida Pooh 60 e In altre parole di Massimo Gramellini
La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 23 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata e preserale, ma non in access prime time. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale5) vincere contro Affari Tuoi (Rai1). Nel preserale, invece, è L’Eredità (Rai1) che si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale5). In prima serata, Dalla strada al palco (Rai1) vince contro Pooh 60 (Canale5) e In altre parole (La7). Ai piedi del podio Lo chiamavano Trinità (Rete4), Il traditore (Rai2), Belle & Sebastien (Italia1), Sapiens – Un solo pianeta (Rai3), Accordi & Disaccordi (Nove) e Formula 1 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 23 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Pooh 60 e In altre parole di Massimo Gramellini
- Chi è il vincitore di Dalla strada al palco
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 23 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Pooh 60 e In altre parole di Massimo Gramellini
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai1, Dalla Strada al Palco Special: 2.569.000 spettatori (20.2%)
- Canale5, Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena: 2.011.000 spettatori (18.1%)
- La7, In Altre Parole: 1.030.000 spettatori (6.7%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Lo chiamavano Trinità…: 916.000 spettatori (6.6%)
- Rai2, Il traditore: 687.000 spettatori (5.1%)
- Italia1, Belle & Sebastien: 591.000 spettatori (4.1%)
- Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 477.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 444.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, Formula 1: 301.000 spettatori (2.1%)
Chi è il vincitore di Dalla strada al palco
A vincere lo show di Rai1 Dalla strada al palco è il giovanissimo Alfio Russo. Artista di strada 14enne, tra i più giovani in Italia, è di Adrano e frequenta il primo anno di liceo scientifico.
Sassofonista sin da quando ha 7 anni, si è aggiudicato il montepremi di 10.000 euro.
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.056.000 spettatori (26.3%)
- Rai1, Affari Tuoi: 3.870.000 spettatori (25.5%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 704.000 spettatori (4.9%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 805.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 527.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, TG2 Post: 357.000 spettatori (2.3%)
E ancora:
- Tv8, 4 Ristoranti: 377.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 375.000 spettatori (2.5%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 2.956.000 spettatori (25.5%)
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.930.000 spettatori (18%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.013.000 spettatori (21.1%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 1.287.000 spettatori (14.8%)
- Rai3, TGR: 1.463.000 spettatori (12.4%)
- Tv8, Formula 1: 672.000 spettatori (8.1%)
- Rete4, La Promessa: 814.000 spettatori (6.3%)
- Rai2, F.B.I. – secondo episodio: 409.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 461.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, F.B.I. – primo episodio: 321.000 spettatori (3.1%)
- Rai3, Blob: 616.000 spettatori (4.7%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 359.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, Dribbling: 301.000 spettatori (3.5%)
- La7, Padre Brown – secondo episodio: 82.000 spettatori (1%)
- Nove, Little Big Italy: 197.000 spettatori (1.9%)
- La7, Padre Brown – primo episodio: 72.000 spettatori (0.9%)
- La7, Padre Brown – terzo episodio: 94.000 spettatori (0.9%)