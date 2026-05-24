Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 23 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata e preserale, ma non in access prime time. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale5) vincere contro Affari Tuoi (Rai1). Nel preserale, invece, è L’Eredità (Rai1) che si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale5). In prima serata, Dalla strada al palco (Rai1) vince contro Pooh 60 (Canale5) e In altre parole (La7). Ai piedi del podio Lo chiamavano Trinità (Rete4), Il traditore (Rai2), Belle & Sebastien (Italia1), Sapiens – Un solo pianeta (Rai3), Accordi & Disaccordi (Nove) e Formula 1 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 23 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Pooh 60 e In altre parole di Massimo Gramellini

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Dalla Strada al Palco Special : 2.569.000 spettatori (20.2%)

: 2.569.000 spettatori (20.2%) Canale5, Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena : 2.011.000 spettatori (18.1%)

: 2.011.000 spettatori (18.1%) La7, In Altre Parole: 1.030.000 spettatori (6.7%)

Fuori dal podio:

Rete4, Lo chiamavano Trinità… : 916.000 spettatori (6.6%)

: 916.000 spettatori (6.6%) Rai2, Il traditore : 687.000 spettatori (5.1%)

: 687.000 spettatori (5.1%) Italia1, Belle & Sebastien : 591.000 spettatori (4.1%)

: 591.000 spettatori (4.1%) Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 477.000 spettatori (3.5%)

: 477.000 spettatori (3.5%) Nove, Accordi & Disaccordi : 444.000 spettatori (3.3%)

: 444.000 spettatori (3.3%) Tv8, Formula 1: 301.000 spettatori (2.1%)

ANSA

Chi è il vincitore di Dalla strada al palco

A vincere lo show di Rai1 Dalla strada al palco è il giovanissimo Alfio Russo. Artista di strada 14enne, tra i più giovani in Italia, è di Adrano e frequenta il primo anno di liceo scientifico.

Sassofonista sin da quando ha 7 anni, si è aggiudicato il montepremi di 10.000 euro.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.056.000 spettatori (26.3%)

: 4.056.000 spettatori (26.3%) Rai1, Affari Tuoi : 3.870.000 spettatori (25.5%)

: 3.870.000 spettatori (25.5%) Rete4, 4 di Sera Weekend: 704.000 spettatori (4.9%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 805.000 spettatori (5.4%)

: 805.000 spettatori (5.4%) Rai3, Fin Che la Barca Va : 527.000 spettatori (3.6%)

: 527.000 spettatori (3.6%) Rai2, TG2 Post: 357.000 spettatori (2.3%)

E ancora:

Tv8, 4 Ristoranti : 377.000 spettatori (2.7%)

: 377.000 spettatori (2.7%) Nove, Fratelli di Crozza: 375.000 spettatori (2.5%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 2.956.000 spettatori (25.5%)

: 2.956.000 spettatori (25.5%) Canale5, Avanti un Altro! Story : 1.930.000 spettatori (18%)

: 1.930.000 spettatori (18%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.013.000 spettatori (21.1%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 1.287.000 spettatori (14.8%)

: 1.287.000 spettatori (14.8%) Rai3, TGR : 1.463.000 spettatori (12.4%)

: 1.463.000 spettatori (12.4%) Tv8, Formula 1 : 672.000 spettatori (8.1%)

: 672.000 spettatori (8.1%) Rete4, La Promessa : 814.000 spettatori (6.3%)

: 814.000 spettatori (6.3%) Rai2, F.B.I. – secondo episodio : 409.000 spettatori (3.2%)

: 409.000 spettatori (3.2%) Italia1, Hawaii Five-0 : 461.000 spettatori (3.6%)

: 461.000 spettatori (3.6%) Rai2, F.B.I. – primo episodio : 321.000 spettatori (3.1%)

: 321.000 spettatori (3.1%) Rai3, Blob: 616.000 spettatori (4.7%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 359.000 spettatori (3.6%)

: 359.000 spettatori (3.6%) Rai2, Dribbling : 301.000 spettatori (3.5%)

: 301.000 spettatori (3.5%) La7, Padre Brown – secondo episodio : 82.000 spettatori (1%)

: 82.000 spettatori (1%) Nove, Little Big Italy : 197.000 spettatori (1.9%)

: 197.000 spettatori (1.9%) La7, Padre Brown – primo episodio : 72.000 spettatori (0.9%)

: 72.000 spettatori (0.9%) La7, Padre Brown – terzo episodio: 94.000 spettatori (0.9%)