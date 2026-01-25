Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 24 gennaio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai1) su La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è C’è Posta per Te (Canale5) di Maria De Filippi a chiudere prima di The Voice Kids (Rai1) di Antonella Clerici e In altre parole (La7) di Massimo Gramellini. Giù dal podio Asterix & Obelix (Italia1), F.B.I. (Rai2), La Città Ideale (Rai3), Schindler’s List (Rete4), Accordi&Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta per Te di Maria De Filippi e The Voice Kids di Antonella Clerici

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, C’è Posta per Te : 4.051.000 spettatori (27.6%);

: 4.051.000 spettatori (27.6%); Rai1, The Voice Kids : 3.298.000 spettatori (22%);

: 3.298.000 spettatori (22%); La7, In Altre Parole (prima parte): 1.223.000 spettatori (6.7%).

Fuori dal podio:

Italia1, Asterix & Obelix – Il regno di mezzo : 796.000 spettatori (4.8%);

: 796.000 spettatori (4.8%); Rai2, F.B.I. : 731.000 spettatori (4%);

: 731.000 spettatori (4%); La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte) : 625.000 spettatori (4.1%);

: 625.000 spettatori (4.1%); Rai2, F.B.I. International : 638.000 spettatori (3.8%);

: 638.000 spettatori (3.8%); Rai3, La Città Ideale: 504.000 spettatori (3.1%).

E ancora:​

Rete4, Schindler’s List : 444.000 spettatori (3%);

: 444.000 spettatori (3%); Nove, Accordi & Disaccordi : 348.000 spettatori (2.2%);

: 348.000 spettatori (2.2%); Tv8, 4 Ristoranti (secondo episodio) : 226.000 spettatori (1.6%);

: 226.000 spettatori (1.6%); Tv8, 4 Ristoranti (primo episodio): 263.000 spettatori (1.5%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.443.000 spettatori (24.6%);

: 4.443.000 spettatori (24.6%); Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.371.000 spettatori (24.2%);

: 4.371.000 spettatori (24.2%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.483.000 spettatori (20.1%).

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 933.000 spettatori (5.2%);

: 933.000 spettatori (5.2%); Rai3, La Confessione : 769.000 spettatori (4.3%);

: 769.000 spettatori (4.3%); Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 864.000 spettatori (4.9%);

: 864.000 spettatori (4.9%); Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 702.000 spettatori (3.9%);

702.000 spettatori (3.9%); Rai3, La Confessione – Finale: 618.000 spettatori (3.4%).

E ancora:​

Tv8, 4 Ristoranti: 487.000 spettatori (2.7%);

487.000 spettatori (2.7%); Rai2, TG2 Post : 457.000 spettatori (2.5%);

: 457.000 spettatori (2.5%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 367.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.233.000 spettatori (27.1%);

: 4.233.000 spettatori (27.1%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.081.000 spettatori (22.3%);

: 3.081.000 spettatori (22.3%); Canale5, Caduta Libera: 2.512.000 spettatori (17%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.011.000 spettatori (12.8%);

: 2.011.000 spettatori (12.8%); Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.933.000 spettatori (15.1%);

: 1.933.000 spettatori (15.1%); Rete4, La Promessa : 982.000 spettatori (5.9%);

: 982.000 spettatori (5.9%); Italia1, Studio Aperto Mag : 531.000 spettatori (3.8%);

: 531.000 spettatori (3.8%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 523.000 spettatori (3.2%);

: 523.000 spettatori (3.2%); Nove, Little Big Italy : 461.000 spettatori (3.2%);

: 461.000 spettatori (3.2%); Rai2, 9-1-1: 375.000 spettatori (2.3%).

E ancora:

Rai3, Blob : 765.000 spettatori (4.5%).

: 765.000 spettatori (4.5%). Rai2, Dribbling : 285.000 spettatori (2.2%)

: 285.000 spettatori (2.2%) Tv8, 4 Hotel : 257.000 spettatori (1.7%).

: 257.000 spettatori (1.7%). Rai2, Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti: 207.000 spettatori (1.4%)