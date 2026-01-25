Ascolti tv ieri sabato 24 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e In altre parole
Ascolti tv sabato 24 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Maria De Filippi che con C'è Posta per Te ha sfidato The Voice Kids di Antonella Clerici
La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 24 gennaio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai1) su La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è C’è Posta per Te (Canale5) di Maria De Filippi a chiudere prima di The Voice Kids (Rai1) di Antonella Clerici e In altre parole (La7) di Massimo Gramellini. Giù dal podio Asterix & Obelix (Italia1), F.B.I. (Rai2), La Città Ideale (Rai3), Schindler’s List (Rete4), Accordi&Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 24 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta per Te di Maria De Filippi e The Voice Kids di Antonella Clerici
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, C’è Posta per Te: 4.051.000 spettatori (27.6%);
- Rai1, The Voice Kids: 3.298.000 spettatori (22%);
- La7, In Altre Parole (prima parte): 1.223.000 spettatori (6.7%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: 796.000 spettatori (4.8%);
- Rai2, F.B.I.: 731.000 spettatori (4%);
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 625.000 spettatori (4.1%);
- Rai2, F.B.I. International: 638.000 spettatori (3.8%);
- Rai3, La Città Ideale: 504.000 spettatori (3.1%).
E ancora:
- Rete4, Schindler’s List: 444.000 spettatori (3%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 348.000 spettatori (2.2%);
- Tv8, 4 Ristoranti (secondo episodio): 226.000 spettatori (1.6%);
- Tv8, 4 Ristoranti (primo episodio): 263.000 spettatori (1.5%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.443.000 spettatori (24.6%);
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.371.000 spettatori (24.2%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.483.000 spettatori (20.1%).
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 933.000 spettatori (5.2%);
- Rai3, La Confessione: 769.000 spettatori (4.3%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 864.000 spettatori (4.9%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 702.000 spettatori (3.9%);
- Rai3, La Confessione – Finale: 618.000 spettatori (3.4%).
E ancora:
- Tv8, 4 Ristoranti: 487.000 spettatori (2.7%);
- Rai2, TG2 Post: 457.000 spettatori (2.5%);
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 367.000 spettatori (2.1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.233.000 spettatori (27.1%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.081.000 spettatori (22.3%);
- Canale5, Caduta Libera: 2.512.000 spettatori (17%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.011.000 spettatori (12.8%);
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.933.000 spettatori (15.1%);
- Rete4, La Promessa: 982.000 spettatori (5.9%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 531.000 spettatori (3.8%);
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 523.000 spettatori (3.2%);
- Nove, Little Big Italy: 461.000 spettatori (3.2%);
- Rai2, 9-1-1: 375.000 spettatori (2.3%).
E ancora:
- Rai3, Blob: 765.000 spettatori (4.5%).
- Rai2, Dribbling: 285.000 spettatori (2.2%)
- Tv8, 4 Hotel: 257.000 spettatori (1.7%).
- Rai2, Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti: 207.000 spettatori (1.4%)