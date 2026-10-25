Ascolti TV ieri sabato 24 ottobre, Ballando con le Stelle batte Tú Sí Que Vales: i dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, sabato 24 ottobre 2026, premia Ballando con le Stelle su Rai 1: il programma di Milly Carlucci richiama oltre 2,6 milioni di spettatori e il 24,5% di share, staccando Tú Sí que Vales su Canale 5, con 3,4 milioni di spettatori e il 23,4% di share, e In altre parole su La7, che ha tenuto incollati 1,1 spettatori (6,5%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 24 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tú Sí que Vales, L’era glaciale 4, In altre parole e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di sabato 24 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai1, Ballando con le Stelle : 2.634.000 spettatori (24,33%)

: 2.634.000 spettatori (24,33%) Canale5, Tú Sí Que Vales : 3.471.000 spettatori (23,18%)

: 3.471.000 spettatori (23,18%) Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.786.000 spettatori (21,82%)

Ai piedi del podio:

La7, In Altre Parole : 1.145.000 spettatori (6,51%)

: 1.145.000 spettatori (6,51%) Italia1, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva : 781.000 spettatori (4,69%)

: 781.000 spettatori (4,69%) La7, In Altre Parole… Ancora : 562.000 spettatori (3,80%)

: 562.000 spettatori (3,80%) Nove, Accordi & Disaccordi : 573.000 spettatori (3,71%)

: 573.000 spettatori (3,71%) Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati : 572.000 spettatori (3,70%)

: 572.000 spettatori (3,70%) Rai2, The Rookie – Primo episodio : 543.000 spettatori (3,19%)

: 543.000 spettatori (3,19%) Rai2, The Rookie – Secondo episodio : 526.000 spettatori (3,37%)

: 526.000 spettatori (3,37%) Rete4, American Sniper : 429.000 spettatori (2,91%)

: 429.000 spettatori (2,91%) Tv8, 4 Ristoranti: 262.000 spettatori (1,68%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 Ballando con le Stelle 2.634.000 24,33 Canale5 Tú Sí Que Vales 3.471.000 23,18 Canale5 Buonanotte 1.579.000 22,96 Rai1 Ballando Tutti in Pista 3.786.000 21,82 La7 In Altre Parole 1.145.000 6,51 Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva 781.000 4,69 La7 In Altre Parole… Ancora 562.000 3,80 Nove Accordi & Disaccordi 573.000 3,71 Rai3 Blu Notte – Misteri Dimenticati 572.000 3,70 Rai2 The Rookie – Primo episodio 543.000 3,19 Rai3 Presentazione Blu Notte 552.000 3,16 Rai2 The Rookie – Secondo episodio 526.000 3,37 Rete4 American Sniper 429.000 2,91 Tv8 4 Ristoranti 262.000 1,68

Chi ha vinto Ballando con le Stelle e chi è stato eliminato

Questa la classifica della quarta puntata di Ballando con le Stelle, comprensiva di voti della giuria, bonus e tesoretti, prima del voto del pubblico:

Ornella Muti – 95 Alessandro Matri – 73 Eugenio Finardi – 64 Noemi Bocchi – 49 Monica Guerritore – 48 Andy Díaz – 44 Manuela Moreno – 41 Alberto Ravagnani – 40 Anna Safroncik – 37 Aurora Ramazzotti – 36 Riccardo Rossi – 34 Jimmy Ghione – 26 Massimo Ghini – 18

Con l’aggiunta del televoto, la vittoria è andata ad Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Massimo Ghini e Jimmy Ghione sono finiti al ballottaggio. A essere eliminata è stata la coppia Ghini-Fiorini

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di sabato 24 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.205.000 spettatori e il 23,9%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 3.628.000 spettatori e il 20,5%.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.205.000 spettatori (23,9%)

: 4.205.000 spettatori (23,9%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.628.000 spettatori (20,5%)

: 3.628.000 spettatori (20,5%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.059.000 spettatori (17,8%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Rete4, Realpolitik – Prima parte : 880.000 spettatori (5,1%)

: 880.000 spettatori (5,1%) Rete4, Realpolitik – Seconda parte : 818.000 spettatori (4,6%)

: 818.000 spettatori (4,6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 767.000 spettatori (4,4%)

: 767.000 spettatori (4,4%) Rai3, L’Elefante : 754.000 spettatori (4,3%)

: 754.000 spettatori (4,3%) Rai2, TG2 Post : 638.000 spettatori (3,6%)

: 638.000 spettatori (3,6%) Nove, Fratelli di Crozza : 500.000 spettatori (2,9%)

: 500.000 spettatori (2,9%) Tv8, 4 Ristoranti: 433.000 spettatori (2,5%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 Affari Tuoi 4.205.000 23,9 Canale5 La Ruota della Fortuna 3.628.000 20,5 Canale5 Gira La Ruota della Fortuna 3.059.000 17,8 Rete4 Realpolitik – Prima parte 880.000 5,1 Rete4 Realpolitik – Seconda parte 818.000 4,6 Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 767.000 4,4 Rai3 L’Elefante 754.000 4,3 Rai2 TG2 Post 638.000 3,6 Nove Fratelli di Crozza 500.000 2,9 Tv8 4 Ristoranti 433.000 2,5

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di sabato 24, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfiora il tetto dei 4 milioni (24,5%) e quello Mediaset che supera i 2,7 milioni (21,2%).

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 3.740.000 spettatori (24,5%)

: 3.740.000 spettatori (24,5%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.726.000 spettatori (21,2%)

: 2.726.000 spettatori (21,2%) Canale5, Caduta Libera: 2.102.000 spettatori (14,9%)

A seguire:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.645.000 spettatori (14,2%)

: 1.645.000 spettatori (14,2%) Rai3, TGR : 2.120.000 spettatori (13,8%)

: 2.120.000 spettatori (13,8%) Rete4, La Promessa : 998.000 spettatori (6,0%)

: 998.000 spettatori (6,0%) Rai3, Blob : 826.000 spettatori (4,8%)

: 826.000 spettatori (4,8%) Italia1, Studio Aperto Mag : 471.000 spettatori (3,5%)

: 471.000 spettatori (3,5%) Rai2, Pallavolo – Supercoppa Femminile: Conegliano-Scandicci : 354.000 spettatori (2,7%)

: 354.000 spettatori (2,7%) Nove, Little Big Italy : 337.000 spettatori (2,7%)

: 337.000 spettatori (2,7%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 433.000 spettatori (2,6%)

: 433.000 spettatori (2,6%) Tv8, Foodish: 253.000 spettatori (1,6%)