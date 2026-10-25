Ascolti TV ieri sabato 24 ottobre, Ballando con le Stelle batte Tú Sí Que Vales: i dati Auditel
Ballando con le Stelle vince la prima serata: la sfida con Tú Sí que Vales, In altre parole, L'era glaciale e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, sabato 24 ottobre 2026, premia Ballando con le Stelle su Rai 1: il programma di Milly Carlucci richiama oltre 2,6 milioni di spettatori e il 24,5% di share, staccando Tú Sí que Vales su Canale 5, con 3,4 milioni di spettatori e il 23,4% di share, e In altre parole su La7, che ha tenuto incollati 1,1 spettatori (6,5%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 24 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tú Sí que Vales, L'era glaciale 4, In altre parole e gli altri programmi
- Chi ha vinto Ballando con le Stelle e chi è stato eliminato
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 24 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tú Sí que Vales, L’era glaciale 4, In altre parole e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di sabato 24 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.634.000 spettatori (24,33%)
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.471.000 spettatori (23,18%)
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.786.000 spettatori (21,82%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Altre Parole: 1.145.000 spettatori (6,51%)
- Italia1, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: 781.000 spettatori (4,69%)
- La7, In Altre Parole… Ancora: 562.000 spettatori (3,80%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 573.000 spettatori (3,71%)
- Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati: 572.000 spettatori (3,70%)
- Rai2, The Rookie – Primo episodio: 543.000 spettatori (3,19%)
- Rai2, The Rookie – Secondo episodio: 526.000 spettatori (3,37%)
- Rete4, American Sniper: 429.000 spettatori (2,91%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 262.000 spettatori (1,68%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|Ballando con le Stelle
|2.634.000
|24,33
|Canale5
|Tú Sí Que Vales
|3.471.000
|23,18
|Canale5
|Buonanotte
|1.579.000
|22,96
|Rai1
|Ballando Tutti in Pista
|3.786.000
|21,82
|La7
|In Altre Parole
|1.145.000
|6,51
|Italia1
|L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva
|781.000
|4,69
|La7
|In Altre Parole… Ancora
|562.000
|3,80
|Nove
|Accordi & Disaccordi
|573.000
|3,71
|Rai3
|Blu Notte – Misteri Dimenticati
|572.000
|3,70
|Rai2
|The Rookie – Primo episodio
|543.000
|3,19
|Rai3
|Presentazione Blu Notte
|552.000
|3,16
|Rai2
|The Rookie – Secondo episodio
|526.000
|3,37
|Rete4
|American Sniper
|429.000
|2,91
|Tv8
|4 Ristoranti
|262.000
|1,68
Chi ha vinto Ballando con le Stelle e chi è stato eliminato
Questa la classifica della quarta puntata di Ballando con le Stelle, comprensiva di voti della giuria, bonus e tesoretti, prima del voto del pubblico:
- Ornella Muti – 95
- Alessandro Matri – 73
- Eugenio Finardi – 64
- Noemi Bocchi – 49
- Monica Guerritore – 48
- Andy Díaz – 44
- Manuela Moreno – 41
- Alberto Ravagnani – 40
- Anna Safroncik – 37
- Aurora Ramazzotti – 36
- Riccardo Rossi – 34
- Jimmy Ghione – 26
- Massimo Ghini – 18
Con l’aggiunta del televoto, la vittoria è andata ad Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Massimo Ghini e Jimmy Ghione sono finiti al ballottaggio. A essere eliminata è stata la coppia Ghini-Fiorini
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di sabato 24 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.205.000 spettatori e il 23,9%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 3.628.000 spettatori e il 20,5%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.205.000 spettatori (23,9%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.628.000 spettatori (20,5%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.059.000 spettatori (17,8%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rete4, Realpolitik – Prima parte: 880.000 spettatori (5,1%)
- Rete4, Realpolitik – Seconda parte: 818.000 spettatori (4,6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 767.000 spettatori (4,4%)
- Rai3, L’Elefante: 754.000 spettatori (4,3%)
- Rai2, TG2 Post: 638.000 spettatori (3,6%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 500.000 spettatori (2,9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 433.000 spettatori (2,5%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|Affari Tuoi
|4.205.000
|23,9
|Canale5
|La Ruota della Fortuna
|3.628.000
|20,5
|Canale5
|Gira La Ruota della Fortuna
|3.059.000
|17,8
|Rete4
|Realpolitik – Prima parte
|880.000
|5,1
|Rete4
|Realpolitik – Seconda parte
|818.000
|4,6
|Italia1
|N.C.I.S. – Unità Anticrimine
|767.000
|4,4
|Rai3
|L’Elefante
|754.000
|4,3
|Rai2
|TG2 Post
|638.000
|3,6
|Nove
|Fratelli di Crozza
|500.000
|2,9
|Tv8
|4 Ristoranti
|433.000
|2,5
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di sabato 24, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfiora il tetto dei 4 milioni (24,5%) e quello Mediaset che supera i 2,7 milioni (21,2%).
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 3.740.000 spettatori (24,5%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.726.000 spettatori (21,2%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.102.000 spettatori (14,9%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.645.000 spettatori (14,2%)
- Rai3, TGR: 2.120.000 spettatori (13,8%)
- Rete4, La Promessa: 998.000 spettatori (6,0%)
- Rai3, Blob: 826.000 spettatori (4,8%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 471.000 spettatori (3,5%)
- Rai2, Pallavolo – Supercoppa Femminile: Conegliano-Scandicci: 354.000 spettatori (2,7%)
- Nove, Little Big Italy: 337.000 spettatori (2,7%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 433.000 spettatori (2,6%)
- Tv8, Foodish: 253.000 spettatori (1,6%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|L’Eredità
|3.740.000
|24,5
|Rai1
|L’Eredità – La Sfida dei 7
|2.726.000
|21,2
|Canale5
|Caduta Libera
|2.102.000
|14,9
|Canale5
|Caduta Libera – Inizia la Sfida
|1.645.000
|14,2
|Rai3
|TGR
|2.120.000
|13,8
|Rete4
|La Promessa
|998.000
|6,0
|Rai3
|Blob
|826.000
|4,8
|Italia1
|Studio Aperto Mag
|471.000
|3,5
|Rai2
|Pallavolo – Supercoppa Femminile: Conegliano-Scandicci
|354.000
|2,7
|Nove
|Little Big Italy
|337.000
|2,7
|Italia1
|C.S.I. – Scena del Crimine
|433.000
|2,6
|Tv8
|Foodish
|253.000
|1,6