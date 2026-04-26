Ascolti tv ieri sabato 25 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda
Ascolti tv sabato 25 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Canzonissima di Milly Carlucci che ha duellato con Amici di Maria De Filippi
Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 25 aprile per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset esclusivamente nel preserale, con L’Eredità di Marco Liorni che supera Avanti un altro di Paolo Bonolis. Poi trionfa Mediaset, in prima serata con Amici che ha la meglio sulla finale di Canzonissima e nell’access prime time con Gerry Scotti su Canale 5 che con La Ruota della Fortuna vince il confronto diretto con Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 25 aprile: chi ha vinto tra Canzonissima, Amici e In altre parole
- Chi ha vinto la finale Canzonissima 2026
- Chi è stato eliminato ad Amici
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 25 aprile: chi ha vinto tra Canzonissima, Amici e In altre parole
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Canale5, Amici: 2.881.000 spettatori (21.8%)
- Rai1, Canzonissima: 2.155.000 spettatori (18.3%)
- La7, In Altre Parole: 1.333.000 spettatori (8%) nella prima parte e 665.000 spettatori (5%) nella seconda parte
Fuori dal podio:
- Rete4, Don Camillo Monsignore… ma non troppo: 1.005.000 spettatori (7.1%)
- Rai3, Berlinguer: 691.000 spettatori (4.6%)
- Italia1, Kung Fu Panda: 672.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, The Rookie: 551.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 524.000 spettatori (3.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 412.000 spettatori (2.5%)
Chi ha vinto la finale Canzonissima 2026
A vincere la finale di Canzonissima 2026 è stato Fabrizio Moro con la cover della canzone “Il mio canto libero” di Lucio Battisti.
Chi è stato eliminato ad Amici
A lasciare il talent show Amici di Maria De Filippi è stata Alex (ballo) che ha avuto la peggio nel ballottaggio finale contro Lorenzo (canto) ed Elena (canto).
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.893.000 spettatori (23.5%)
- Rai1, Affari Tuoi: 3.871.000 spettatori (23.6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 891.000 spettatori (5.4%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 758.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 723.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte
- Rai3, Liliana: 669.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, TG2 Post: 487.000 spettatori (2.9%)
E ancora:
- Tv8, 4 Ristoranti: 429.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 393.000 spettatori (2.5%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.320.000 spettatori (26.1%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.101.000 spettatori (20.5%)
- Rai3, TGR: 1.894.000 spettatori (14.5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.730.000 spettatori (14.9%)
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 1.155.000 spettatori (12.6%)
- Rete4, La Promessa: 794.000 spettatori (5.7%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 521.000 spettatori (3.8%)
E ancora:
- Rai2, F.B.I. – secondo episodio: 485.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 369.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, F.B.I. – primo episodio: 319.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Dribbling: 255.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Little Big Italy: 224.000 spettatori (2%)
- Tv8, Foodish: 166.000 spettatori (1.5%)