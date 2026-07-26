Ascolti tv ieri sabato 25 luglio chi ha vinto tra Festival del Circo di Montecarlo, Ciao Darwin e La Promessa
Ascolti tv sabato 25 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con il Festival del Circo di Montecarlo contro Ciao Darwin e Svanita nel nulla
Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 25 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare solo nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time e prima serata è dominio del Biscione. Prima con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1), poi in prima serata è Ciao Darwin (Canale5) ad avere la meglio sul Festival del Circo di Montecarlo (Rai 1) e Svanita nel nulla (Rai2) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio La Promessa (Rete4), Il mondo perduto – Jurassic Park (Italia1), Il primo cavaliere (La7), Kiss Kiss Way (Tv8), Memorie di Adriano (Rai3) e Standard Liegi-Juventus (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 25 luglio: chi ha vinto tra Festival del Circo di Montecarlo, Ciao Darwin e La Promessa
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 25 luglio: chi ha vinto tra Festival del Circo di Montecarlo, Ciao Darwin e La Promessa
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Ciao Darwin in replica: 1.515.000 spettatori (17.4%)
- Rai1, la replica del Festival del Circo di Montecarlo: 1.324.000 spettatori (13.1%)
- Rai2, Svanita nel nulla: 989.000 spettatori (8.3%)
Fuori dal podio:
- Rete4, La Promessa: 849.000 spettatori (7.7%)
- Italia1, Il mondo perduto – Jurassic Park: 580.000 spettatori (5.1%)
- La7, Il primo cavaliere: 426.000 spettatori (3.9%)
- Tv8, Kiss Kiss Way: 235.000 spettatori (2.3%)
- Rai3, Memorie di Adriano: 212.000 spettatori (1.8%)
- Nove, la partita di calcio amichevole Standard Liegi-Juventus: 207.000 spettatori (1.8%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.489.000 spettatori (27.3%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.849.000 spettatori (22.6%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 1.942.000 spettatori (15.2%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 811.000 spettatori (6.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 747.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 720.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 683.000 spettatori (5.3%)
E ancora:
- Rai2, TG2 Post: 510.000 spettatori (4%)
- Rai3, Sapiens Files: 392.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 304.000 spettatori (2.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 297.000 spettatori (2.3%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.419.000 spettatori (22.7%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.718.000 spettatori (19%)
- Canale5, The Wall: 1.713.000 spettatori (17.4%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.330.000 spettatori (16%)
- Rai3, TGR: 1.448.000 spettatori (13.3%)
- Tv8, le prove di Formula 1: 579.000 spettatori (6.6%)
- Rete4, La Promessa: 705.000 spettatori (6%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 522.000 spettatori (4.5%)
- Rai3, Blob: 479.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 366.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, TGSport Sera: 278.000 spettatori (3.5%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 300.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 323.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Squadra Speciale Cobra 11: 230.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 228.000 spettatori (2.1%)
- La7, Il presidio – Scena di un crimine: 127.000 spettatori (1.4%)