Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 25 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare solo nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time e prima serata è dominio del Biscione. Prima con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1), poi in prima serata è Ciao Darwin (Canale5) ad avere la meglio sul Festival del Circo di Montecarlo (Rai 1) e Svanita nel nulla (Rai2) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio La Promessa (Rete4), Il mondo perduto – Jurassic Park (Italia1), Il primo cavaliere (La7), Kiss Kiss Way (Tv8), Memorie di Adriano (Rai3) e Standard Liegi-Juventus (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 25 luglio: chi ha vinto tra Festival del Circo di Montecarlo, Ciao Darwin e La Promessa

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Ciao Darwin in replica : 1.515.000 spettatori (17.4%)

: 1.515.000 spettatori (17.4%) Rai1, la replica del Festival del Circo di Montecarlo : 1.324.000 spettatori (13.1%)

: 1.324.000 spettatori (13.1%) Rai2, Svanita nel nulla: 989.000 spettatori (8.3%)

Fuori dal podio:

Rete4, La Promessa : 849.000 spettatori (7.7%)

: 849.000 spettatori (7.7%) Italia1, Il mondo perduto – Jurassic Park : 580.000 spettatori (5.1%)

: 580.000 spettatori (5.1%) La7, Il primo cavaliere : 426.000 spettatori (3.9%)

: 426.000 spettatori (3.9%) Tv8, Kiss Kiss Way : 235.000 spettatori (2.3%)

: 235.000 spettatori (2.3%) Rai3, Memorie di Adriano : 212.000 spettatori (1.8%)

: 212.000 spettatori (1.8%) Nove, la partita di calcio amichevole Standard Liegi-Juventus: 207.000 spettatori (1.8%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.489.000 spettatori (27.3%)

: 3.489.000 spettatori (27.3%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 2.849.000 spettatori (22.6%)

: 2.849.000 spettatori (22.6%) Rai1, L’Eredità Summer: 1.942.000 spettatori (15.2%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 811.000 spettatori (6.4%)

: 811.000 spettatori (6.4%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 747.000 spettatori (5.9%)

: 747.000 spettatori (5.9%) Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 720.000 spettatori (5.8%)

: 720.000 spettatori (5.8%) Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 683.000 spettatori (5.3%)

E ancora:

Rai2, TG2 Post : 510.000 spettatori (4%)

: 510.000 spettatori (4%) Rai3, Sapiens Files : 392.000 spettatori (3.1%)

: 392.000 spettatori (3.1%) Tv8, 4 Ristoranti : 304.000 spettatori (2.4%)

: 304.000 spettatori (2.4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 297.000 spettatori (2.3%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.419.000 spettatori (22.7%)

: 2.419.000 spettatori (22.7%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.718.000 spettatori (19%)

: 1.718.000 spettatori (19%) Canale5, The Wall: 1.713.000 spettatori (17.4%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.330.000 spettatori (16%)

: 1.330.000 spettatori (16%) Rai3, TGR : 1.448.000 spettatori (13.3%)

: 1.448.000 spettatori (13.3%) Tv8, le prove di Formula 1 : 579.000 spettatori (6.6%)

: 579.000 spettatori (6.6%) Rete4, La Promess a: 705.000 spettatori (6%)

a: 705.000 spettatori (6%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 522.000 spettatori (4.5%)

: 522.000 spettatori (4.5%) Rai3, Blob : 479.000 spettatori (3.9%)

: 479.000 spettatori (3.9%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 366.000 spettatori (3.8%)

: 366.000 spettatori (3.8%) Rai2, TGSport Sera: 278.000 spettatori (3.5%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 300.000 spettatori (3.2%)

: 300.000 spettatori (3.2%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 323.000 spettatori (2.8%)

323.000 spettatori (2.8%) Rai2, Squadra Speciale Cobra 11 : 230.000 spettatori (2.8%)

: 230.000 spettatori (2.8%) Nove, Little Big Italy : 228.000 spettatori (2.1%)

: 228.000 spettatori (2.1%) La7, Il presidio – Scena di un crimine: 127.000 spettatori (1.4%)