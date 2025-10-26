NOTIZIE
Ascolti tv ieri sabato 25 ottobre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole

Ascolti tv sabato 25 ottobre 2025, la sfida Auditel con il duello tra Tu Sì Que Vales, Ballando con le Stelle e In altre parole

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Doppietta Mediaset negli ascolti tv di sabato 25 ottobre 2025 e Rai sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la rete di Cologno ha superato la tv di Stato con Tu si que vales (che ha staccato Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha sconfitto Affari tuoi). La Rai deve “accontentarsi” del successo di L’Eredità contro Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 25 ottobre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale5, Tú Sí Que Vales: 4.214.000 spettatori (27.1%);
  • Rai1, Ballando con le Stelle: 3.019.000 spettatori (22.8%);
  • La7, In Altre Parole: 1.092.000 spettatori (6.3%).

Fuori dal podio:

  • Italia1, L’era glaciale – In rotta di collisione: 751.000 spettatori (4.3%);
  • Rai2, S.W.A.T.: 725.000 spettatori (4.1%);
  • Rete4, Non Stop: 561.000 spettatori (3.4%);
  • Nove, Accordi & Disaccordi: 442.000 spettatori (2.8%).
  • Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 440.000 spettatori (2.7%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 378.000 spettatori (2.1%);
  • Tv8, 4 Hotel: 227.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv ieri sabato 25 ottobre AuditelANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Chi ha vinto Ballando con le Stelle ieri sera

A vincere la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 25 ottobre è stata Martina Colombari. Di seguito la classifica:

  1. Martina Colombari
  2. Francesca Fialdini
  3. Filippo Magnini
  4. Barbara D’Urso
  5. Andrea Delogu
  6. Fabio Fognini
  7. Rosa Chemical
  8. Marcella Bella
  9. Nancy Brilli
  10. Beppe Convertini e Paolo Belli (a parimerito)
  11. Signora Coriandoli

Nessun concorrente è stato eliminato ma nella serata di sabato 1° novembre andrà in scena lo spareggio tra Beppe Convertini e la Signora Coriandoli.

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.673.000 spettatori (25.7%);
  • Rai1, Affari Tuoi: 4.181.000 spettatori (23%);
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.032.000 spettatori (5.8%);
  • Rete4, 4 di Sera Weekend: 899.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 701.000 spettatori (3.8%);
  • Rai3, La Confessione: 759.000 spettatori (4.3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 470.000 spettatori (2.8%);
  • Nove, Fratelli di Crozza: 432.000 spettatori (2.5%)
  • Rai2, TG2 Post: 414.000 spettatori (2.3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, L’Eredità: 3.495.000 spettatori (24.3%);
  • Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.516.000 spettatori (20.5%);
  • Canale5, Avanti un Altro: 2.406.000 spettatori (17.6%);
  • Rai3, TGR: 1.994.000 spettatori (13.6%);
  • Canale5, Avanti il Primo: 1.963.000 spettatori (17.2%);
  • Rete4, La Promessa: 861.000 spettatori (5.5%);
  • Rai3, Blob: 704.000 spettatori (4.3%);
  • Italia1, C.S.I. Miami: 568.000 spettatori (3.7%);
  • Rai2, N.C.I.S. Hawai’i: 348.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 486.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio;
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 340.000 spettatori (2.7%);
  • Nove, Little Big Italy: 286.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv ieri sabato 25 ottobre Auditel ANSA

