Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 26 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Bello di Mamma… Rai! con Enrico Brignano (Rai 1) a chiudere davanti a Battiti Live 2000 Hits (Canale 5) e Nations League Inghilterra-Spagna (Italia 1). Ai piedi del podio La Promessa (Rete 4), In altre parole (La7), Blu Notte – Misteri dimenticati (Rai3), Accordi&Disaccordi (Nove), Europei di Pallavolo Maschile – Francia-Polonia (Rai 2) e Una serata di stelle per Pupi (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 settembre: chi ha vinto tra Enrico Brignano, Ilary Blasi e la Nations League

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:

Rai1, Bello di Mamma… Rai! : 2.115.000 spettatori (16.7%)

: 2.115.000 spettatori (16.7%) Canale5, Battiti Live 2000 Hits : 1.487.000 spettatori (16.2%)

: 1.487.000 spettatori (16.2%) Italia1, Nations League – Inghilterra-Spagna: 1.380.000 spettatori (8.9%)

Fuori dal podio:

Rete4, La Promessa : 767.000 spettatori (6%)

: 767.000 spettatori (6%) La7, In Altre Parole (prima parte) : 871.000 spettatori (5.5%)

: 871.000 spettatori (5.5%) Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati : 665.000 spettatori (5.4%)

: 665.000 spettatori (5.4%) La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte) : 512.000 spettatori (4.1%)

: 512.000 spettatori (4.1%) Nove, Accordi & Disaccordi : 513.000 spettatori (4%)

: 513.000 spettatori (4%) Rai2, Europei di Pallavolo Maschile – Francia-Polonia : 565.000 spettatori (3.7%)

: 565.000 spettatori (3.7%) Tv8, Una Serata di Stelle per Pupi: 98.000 spettatori (0.7%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.909.000 spettatori (24.7%)

: 3.909.000 spettatori (24.7%) Rai1, Affari Tuoi : 3.512.000 spettatori (22.3%)

: 3.512.000 spettatori (22.3%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.102.000 spettatori (20.4%)

Ai piedi del podio:

Rete4, Realpolitik (prima parte) : 679.000 spettatori (4.5%)

: 679.000 spettatori (4.5%) Rai3, L’Elefante: 650.000 spettatori (4.3%)

E ancora:

Rete4, Realpolitik (seconda parte) : 557.000 spettatori (3.5%)

: 557.000 spettatori (3.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 436.000 spettatori (2.8%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.998.000 spettatori (22.6%)

: 2.998.000 spettatori (22.6%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.042.000 spettatori (19%)

: 2.042.000 spettatori (19%) Rai3, TGR: 2.067.000 spettatori (15.3%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera : 1.743.000 spettatori (14.6%)

: 1.743.000 spettatori (14.6%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.364.000 spettatori (14.4%)

: 1.364.000 spettatori (14.4%) Rai2, Mondiali di Ciclismo : 699.000 spettatori (6.1%)

: 699.000 spettatori (6.1%) Rete4, La Promessa : 786.000 spettatori (5.6%)

: 786.000 spettatori (5.6%) Rai3, Blob : 737.000 spettatori (5.1%)

: 737.000 spettatori (5.1%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 452.000 spettatori (3.3%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 326.000 spettatori (2.9%)

: 326.000 spettatori (2.9%) Nove, Little Big Italy : 365.000 spettatori (2.9%)

: 365.000 spettatori (2.9%) Tv8, 4 Ristoranti : 339.000 spettatori (2.4%)

: 339.000 spettatori (2.4%) Tv8, Superbike: 235.000 spettatori (2.3%)