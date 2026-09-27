Ascolti tv ieri sabato 26 settembre chi ha vinto tra Bello di Mamma, Battiti Live e Nations League
Ascolti tv sabato 26 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Enrico Brignano che sfida Ilary Blasi e la Nations League
La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 26 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Bello di Mamma… Rai! con Enrico Brignano (Rai 1) a chiudere davanti a Battiti Live 2000 Hits (Canale 5) e Nations League Inghilterra-Spagna (Italia 1). Ai piedi del podio La Promessa (Rete 4), In altre parole (La7), Blu Notte – Misteri dimenticati (Rai3), Accordi&Disaccordi (Nove), Europei di Pallavolo Maschile – Francia-Polonia (Rai 2) e Una serata di stelle per Pupi (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 26 settembre: chi ha vinto tra Enrico Brignano, Ilary Blasi e la Nations League
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 26 settembre: chi ha vinto tra Enrico Brignano, Ilary Blasi e la Nations League
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:
- Rai1, Bello di Mamma… Rai!: 2.115.000 spettatori (16.7%)
- Canale5, Battiti Live 2000 Hits: 1.487.000 spettatori (16.2%)
- Italia1, Nations League – Inghilterra-Spagna: 1.380.000 spettatori (8.9%)
Fuori dal podio:
- Rete4, La Promessa: 767.000 spettatori (6%)
- La7, In Altre Parole (prima parte): 871.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati: 665.000 spettatori (5.4%)
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 512.000 spettatori (4.1%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 513.000 spettatori (4%)
- Rai2, Europei di Pallavolo Maschile – Francia-Polonia: 565.000 spettatori (3.7%)
- Tv8, Una Serata di Stelle per Pupi: 98.000 spettatori (0.7%)
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.909.000 spettatori (24.7%)
- Rai1, Affari Tuoi: 3.512.000 spettatori (22.3%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.102.000 spettatori (20.4%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 679.000 spettatori (4.5%)
- Rai3, L’Elefante: 650.000 spettatori (4.3%)
E ancora:
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 557.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 436.000 spettatori (2.8%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.998.000 spettatori (22.6%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.042.000 spettatori (19%)
- Rai3, TGR: 2.067.000 spettatori (15.3%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera: 1.743.000 spettatori (14.6%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.364.000 spettatori (14.4%)
- Rai2, Mondiali di Ciclismo: 699.000 spettatori (6.1%)
- Rete4, La Promessa: 786.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Blob: 737.000 spettatori (5.1%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 452.000 spettatori (3.3%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 326.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Little Big Italy: 365.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 339.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, Superbike: 235.000 spettatori (2.3%)