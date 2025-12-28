Ascolti tv ieri sabato 27 dicembre chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo, Il Volo e Shrek

La Rai ha conquistato prima serata e access prime nella giornata di sabato 27 dicembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato in prima serata col successo del Festival del Circo di Montecarlo (Rai1) che ha avuto la meglio contro Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo de Il Volo su Canale5. Ai piedi del podio Italia1 con Shrek 2. In access prime time si conferma Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che batte Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. In preserale, invece, torna a sorridere la tv di Stato con la vittoria de L’Eredità su Caduta Libera. In prima serata si registrano buoni ascolti anche per La Città Ideale (Rai3), SWAT (Rai2), Assassinio sull’Orient Express (Rete4), Il club delle prime mogli (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Lezioni Private (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 dicembre: chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo, Il Volo e Shrek 2

Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience esclusa:

Rai1, Festival del Circo di Montecarlo : 2.276.000 spettatori (16.2%);

: 2.276.000 spettatori (16.2%); Canale5, Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo : 1.861.000 spettatori (17.4%);

: 1.861.000 spettatori (17.4%); Italia1, Shrek 2: 1.030.000 spettatori (6.5%).

Fuori dal podio:

Rai3, La Città Ideale : 860.000 spettatori (5.7%);

: 860.000 spettatori (5.7%); Rai2, S.W.A.T. : 832.000 spettatori (5.4%);

: 832.000 spettatori (5.4%); Rete4, Assassinio sull’Orient Express : 515.000 spettatori (3.5%);

: 515.000 spettatori (3.5%); La7, Il club delle prime mogli : 512.000 spettatori (3.2%);

: 512.000 spettatori (3.2%); Tv8, 4 Ristoranti : 315.000 spettatori (1.9%);

: 315.000 spettatori (1.9%); Nove, Lezioni Private: 209.000 spettatori (1.3%).

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna.

I dati dell’access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.985.000 spettatori (27.5%);

: 4.985.000 spettatori (27.5%); Rai1, Affari Tuoi : 4.388.000 spettatori (24%);

: 4.388.000 spettatori (24%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.855.000 spettatori (21.5%).

Fuori dal podio:

Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 879.000 spettatori (4.9%);

: 879.000 spettatori (4.9%); Rai3, Caro Marziano : 851.000 spettatori (4.7%);

: 851.000 spettatori (4.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 767.000 spettatori (4.2%);

: 767.000 spettatori (4.2%); Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 653.000 spettatori (3.6%);

: 653.000 spettatori (3.6%); Rai2, F.B.I. International : 550.000 spettatori (3%);

: 550.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti : 434.000 spettatori (2.4%);

: 434.000 spettatori (2.4%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 309.000 spettatori (1.7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.049.000 spettatori (25.3%);

: 4.049.000 spettatori (25.3%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.028.000 spettatori (22.1%);

: 3.028.000 spettatori (22.1%); Canale5, Caduta Libera: 2.382.000 spettatori (15.8%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.297.000 spettatori (14.1%);

: 2.297.000 spettatori (14.1%); Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.608.000 spettatori (12.6%);

: 1.608.000 spettatori (12.6%); Rete4, La Promessa : 1.127.000 spettatori (6.5%);

: 1.127.000 spettatori (6.5%); Rete4, 10 Minuti : 1.057.000 spettatori (6.6%);

: 1.057.000 spettatori (6.6%); Rai3, Blob : 783.000 spettatori (4.5%);

: 783.000 spettatori (4.5%); Nove, Little Big Italy : 451.000 spettatori (3.1%);

: 451.000 spettatori (3.1%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 567.000 spettatori (3.4%);

: 567.000 spettatori (3.4%); Italia1, Studio Aperto Mag : 540.000 spettatori (3.8%);

: 540.000 spettatori (3.8%); Rai2, 9-1-1 : 321.000 spettatori (1.9%);

: 321.000 spettatori (1.9%); Rai2, Dribbling : 327.000 spettatori (2.6%);

: 327.000 spettatori (2.6%); Rai2, Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti: 161.000 spettatori (1.1%).