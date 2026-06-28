Ascolti tv ieri sabato 27 giugno chi vince tra Mondiali 2026, Ciao Darwin, Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ascolti tv sabato 27 giugno 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con i Mondiali 2026, Ciao Darwin e il duello tra Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Mediaset non centra la tripletta nella giornata di sabato 27 giugno per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, vedono uscire sconfitta la tv di Stato con Notti Mondiali (Rai1) che perde il duello con Ciao Darwin (Canale5), ma chiude davanti a La Promessa (Rete4). Nell’access prime time, successo de La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi Mundial, mentre nel preserale a vincere è Reazione a catena contro Avanti un altro. In prima serata bene anche Scomparsa nella Death Valley (Rai2), Piedone l’africano (Rai3), Entrapment (La7), 4 Ristoranti (Tv8), King (Italia1) e Delitti in Famiglia (Nove). Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 27 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Ciao Darwin, Piedone l'africano e La Promessa
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Ascolti tv 27 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Ciao Darwin, Piedone l’africano e La Promessa
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Ciao Darwin: 1.360.000 spettatori (15.4%)
- Rai1, Notti Mondiali: 1.880.000 spettatori (14.5%)
- Rete4, La Promessa: 840.000 spettatori (7.1%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Scomparsa nella Death Valley: 784.000 spettatori (6.1%)
- Rai3, Piedone l’africano: 723.000 spettatori (5.7%)
- La7, Entrapment: 452.000 spettatori (3.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 446.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, King – Un cucciolo da salvare: 436.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Delitti in Famiglia: 252.000 spettatori (2.1%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.593.000 spettatori (26.4%)
- Rai1, Affari Tuoi Mundial: 3.326.000 spettatori (24.5%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.846.000 spettatori (21.7%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 871.000 spettatori (6.5%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 696.000 spettatori (5.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 685.000 spettatori (5.1%)
- Rai2, TG2 Post: 515.000 spettatori (3.8%)
E ancora:
- Rai3, Sapiens Files: 433.000 spettatori (3.3%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 286.000 spettatori (2.1%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 269.000 spettatori (2.0%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.733.000 spettatori (24.3%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.932.000 spettatori (20.4%)
- Rai3, TGR: 1.572.000 spettatori (13.8%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.388.000 spettatori (13.3%)
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 987.000 spettatori (11.4%)
- Rete4, La Promessa: 811.000 spettatori (6.8%)
- Tv8, Formula 1 (prove): 585.000 spettatori (6.1%)
- Rai3, Blob: 597.000 spettatori (4.8%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 429.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, Italia Chiama America: 341.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 437.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 429.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 352.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Little Big Italy: 219.000 spettatori (2.0%)
- La7, Il caso Epstein – Il racconto continua: 207.000 spettatori (2.0%)