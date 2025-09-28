Ascolti tv ieri sabato 27 settembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales, dati Auditel
Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Tu Sì Que Vales di Maria De FIlippi
Doppietta Mediaset negli ascolti tv della giornata di sabato 27 settembre 2025 e Rai battuta 2 a 1. Nei dati auditel, infatti, Canale 5 ha conquistato prima serata e access prime time con, rispettivamente, Tu Sì Que Vales (che ha battuto Ballando con le Stelle di Milly Carlucci) e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. La Rai deve “accontentarsi” del successo nel preserale con Reazione a catena. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Tu Sì Que Vales: 4.024.000 spettatori (28.5%);
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.994.000 spettatori (23%);
- La7, In Altre Parole: 971.000 spettatori (5.8%).
Fuori dal podio:
- Rai2, Omicidi a Mistery Island: 615.000 spettatori (3.8%);
- Italia1, L’era glaciale: 580.000 spettatori (3.6%);
- Rai3, Sapiens: 448.000 spettatori (3%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 340.000 spettatori (2.3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 291.000 spettatori (1.8%);
- Rete4, Trespass: 289.000 spettatori (1.8%).
Sabato 27 settembre ha preso il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
Francesca Fialdini si è aggiudicata il primo posto della classifica della prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La classifica completa:
- Francesca Fialdini – Giovanni Pernice
- Nancy Brilli – Carlo Aloia
- Rosa Chemical – Erica Martinelli
- Paolo Belli – Anastasia Kuzmina
- Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca
- Filippo Magnini – Alessandra Tripoli
- Andrea Delogu – Nikita Pedrotti
- Beppe Convertini – Veera Kinnunen
- Martina Colombari – Luca Favilla
- Marcella Bella – Chiquito
- Fabio Fognini – Giada Lini
- Emma Coriandoli – Simone Di Pasquale.
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.500.000 spettatori (26.7%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 810.000 spettatori (4.9%);
- Rai3, La Confessione: 722.000 spettatori (4.4%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 683.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 615.000 spettatori (3.6%) nella seconda;
- Rai2, TG2 Post: 560.000 spettatori (3.3%);
- Nove, Little Big Italy: 398.000 spettatori (2.5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 300.000 spettatori (1.9%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.106.000 spettatori (23.2%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.084.000 spettatori (18.7%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.005.000 spettatori (16%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.925.000 spettatori (14.2%);
- Canale5, Avanti il Primo: 1.541.000 spettatori (15.2%);
- Rete4, La Promessa: 764.000 spettatori (5.2%);
- Rai3, Blob: 748.000 spettatori (5%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 521.000 spettatori (3.6%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 468.000 spettatori (4%);
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 404.000 spettatori (2.8%);
- Nove, Little Big Italy: 318.000 spettatori (2.9%);
- Rai2, Juventus-Roma calcio femminile: 238.000 spettatori (24%);
- Tv8, 4 Hotel: 211.000 spettatori (1.7%);
- La7, Ignoto X: 183.000 spettatori (1.6%).