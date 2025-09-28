NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri sabato 27 settembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales, dati Auditel

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Tu Sì Que Vales di Maria De FIlippi

Pubblicato: Aggiornato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Doppietta Mediaset negli ascolti tv della giornata di sabato 27 settembre 2025 e Rai battuta 2 a 1. Nei dati auditel, infatti, Canale 5 ha conquistato prima serata e access prime time con, rispettivamente, Tu Sì Que Vales (che ha battuto Ballando con le Stelle di Milly Carlucci) e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. La Rai deve “accontentarsi” del successo nel preserale con Reazione a catena. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale5, Tu Sì Que Vales: 4.024.000 spettatori (28.5%);
  • Rai1, Ballando con le Stelle: 2.994.000 spettatori (23%);
  • La7, In Altre Parole: 971.000 spettatori (5.8%).

Fuori dal podio:

  • Rai2, Omicidi a Mistery Island: 615.000 spettatori (3.8%);
  • Italia1, L’era glaciale: 580.000 spettatori (3.6%);
  • Rai3, Sapiens: 448.000 spettatori (3%);
  • Nove, Accordi & Disaccordi: 340.000 spettatori (2.3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 291.000 spettatori (1.8%);
  • Rete4, Trespass: 289.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv ieri sabato 27 settembreANSA

Sabato 27 settembre ha preso il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La classifica della prima puntata di Ballando con le Stelle

Francesca Fialdini si è aggiudicata il primo posto della classifica della prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La classifica completa:

  1. Francesca Fialdini – Giovanni Pernice
  2. Nancy Brilli – Carlo Aloia
  3. Rosa Chemical – Erica Martinelli
  4. Paolo Belli – Anastasia Kuzmina
  5. Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca
  6. Filippo Magnini – Alessandra Tripoli
  7. Andrea Delogu – Nikita Pedrotti
  8. Beppe Convertini – Veera Kinnunen
  9. Martina Colombari – Luca Favilla
  10. Marcella Bella – Chiquito
  11. Fabio Fognini – Giada Lini
  12. Emma Coriandoli – Simone Di Pasquale.

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.500.000 spettatori (26.7%);
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 810.000 spettatori (4.9%);
  • Rai3, La Confessione: 722.000 spettatori (4.4%);
  • Rete4, 4 di Sera Weekend: 683.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 615.000 spettatori (3.6%) nella seconda;
  • Rai2, TG2 Post: 560.000 spettatori (3.3%);
  • Nove, Little Big Italy: 398.000 spettatori (2.5%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 300.000 spettatori (1.9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 3.106.000 spettatori (23.2%);
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.084.000 spettatori (18.7%);
  • Canale5, Avanti un Altro: 2.005.000 spettatori (16%).

Fuori dal podio:

  • Rai3, TGR: 1.925.000 spettatori (14.2%);
  • Canale5, Avanti il Primo: 1.541.000 spettatori (15.2%);
  • Rete4, La Promessa: 764.000 spettatori (5.2%);
  • Rai3, Blob: 748.000 spettatori (5%);
  • Italia1, C.S.I. Miami: 521.000 spettatori (3.6%);
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 468.000 spettatori (4%);
  • Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 404.000 spettatori (2.8%);
  • Nove, Little Big Italy: 318.000 spettatori (2.9%);
  • Rai2, Juventus-Roma calcio femminile: 238.000 spettatori (24%);
  • Tv8, 4 Hotel: 211.000 spettatori (1.7%);
  • La7, Ignoto X: 183.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv ieri sabato 27 settembre ANSA

Leggi anche

WeWALK

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo