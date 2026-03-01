Ascolti tv ieri sabato 28 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana
Ascolti tv sabato 28 febbraio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con la serata finale di Sanremo 2026 contro Benvenuti al Sud e Il delitto di Avetrana
Sanremo pigliatutto nella giornata di sabato 28 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la Rai vincere davanti a Mediaset in prima serata con la serata finale del Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, nell’access prime time con il Primafestival e nel preserale con L’Eredità. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 28 febbraio: chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana
- I dati dell'access prime time, i numeri della Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ascolti tv 28 febbraio: chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Festival di Sanremo (21:45-1:59): 10.748.000 spettatori (68.6%)
- Rai1, Festival di Sanremo – prima parte (21:45-23:33): 13.299.000 spettatori (64.4%)
- Rai1, Sanremo Start (20:43-21:40): 11.757.000 spettatori (53.2%)
Fuori dal podio:
- Rai1, Festival di Sanremo – seconda parte (23:39-1:59): 8.757.000 spettatori (74.4%)
- Canale5, Benvenuti al Sud: 1.194.000 spettatori (6%)
- Rai2, Speciale TG2 Post: 533.000 spettatori (2.5%)
- Rete4, Zona Bianca: 473.000 spettatori (2.4%)
- Italia1, Sonic – Il film: 419.000 spettatori (1.9%)
E ancora:
- Rai3, The Wolf of Wall Street: 295.000 spettatori (1.4%)
- La7, Master and Commander – Sfida ai confini del mare: 194.000 spettatori (0.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 176.000 spettatori (0.8%)
- Tv8, 4 Hotel: 141.000 spettatori (0.8%)
- Nove, Il Delitto di Avetrana: 122.000 spettatori (0.6%)
I dati dell’access prime time, i numeri della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Primafestival: 8.084.000 spettatori (40.4%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.186.000 spettatori (14.2%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.752.000 spettatori (13.2%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.153.000 spettatori (5.3%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 934.000 spettatori (4.4%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 751.000 spettatori (3.7%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 585.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 366.000 spettatori (1.8%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 214.000 spettatori (1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.565.000 spettatori (28.1%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.496.000 spettatori (25.2%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.303.000 spettatori (15%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.270.000 spettatori (13.7%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.671.000 spettatori (12.9%)
- Rete4, La Promessa: 919.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Blob: 828.000 spettatori (4.4%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 563.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 459.000 spettatori (3.2%)
E ancora:
- Rai2, Dribbling: 342.000 spettatori (2.3%)
- Rai2, 9-1-1: 374.000 spettatori (2.1%)
- La7, Speciale TGLa7: 221.000 spettatori (2%)
- Nove, Little Big Italy: 299.000 spettatori (1.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 264.000 spettatori (1.7%)