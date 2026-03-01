Ascolti tv ieri sabato 28 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sanremo pigliatutto nella giornata di sabato 28 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la Rai vincere davanti a Mediaset in prima serata con la serata finale del Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, nell’access prime time con il Primafestival e nel preserale con L’Eredità. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 28 febbraio: chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Rai1, Festival di Sanremo (21:45-1:59) : 10.748.000 spettatori (68.6%)

: 10.748.000 spettatori (68.6%) ​Rai1, Festival di Sanremo – prima parte (21:45-23:33) : 13.299.000 spettatori (64.4%)

: 13.299.000 spettatori (64.4%) ​Rai1, Sanremo Start (20:43-21:40): 11.757.000 spettatori (53.2%)

Fuori dal podio:

Rai1, Festival di Sanremo – seconda parte (23:39-1:59) : 8.757.000 spettatori (74.4%)

: 8.757.000 spettatori (74.4%) ​Canale5, Benvenuti al Sud : 1.194.000 spettatori (6%)

: 1.194.000 spettatori (6%) ​Rai2, Speciale TG2 Post : 533.000 spettatori (2.5%)

: 533.000 spettatori (2.5%) ​Rete4, Zona Bianca : 473.000 spettatori (2.4%)

: 473.000 spettatori (2.4%) ​Italia1, Sonic – Il film: 419.000 spettatori (1.9%)

ANSA

E ancora:

Rai3, The Wolf of Wall Street : 295.000 spettatori (1.4%)

: 295.000 spettatori (1.4%) ​La7, Master and Commander – Sfida ai confini del mare : 194.000 spettatori (0.9%)

: 194.000 spettatori (0.9%) ​Tv8, 4 Ristoranti : 176.000 spettatori (0.8%)

: 176.000 spettatori (0.8%) ​Tv8, 4 Hotel : 141.000 spettatori (0.8%)​

: 141.000 spettatori (0.8%)​ Nove, Il Delitto di Avetrana: 122.000 spettatori (0.6%)

I dati dell’access prime time, i numeri della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Primafestival : 8.084.000 spettatori (40.4%)

: 8.084.000 spettatori (40.4%) ​Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.186.000 spettatori (14.2%)

: 3.186.000 spettatori (14.2%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.752.000 spettatori (13.2%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.153.000 spettatori (5.3%)

: 1.153.000 spettatori (5.3%) ​Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 934.000 spettatori (4.4%)

: 934.000 spettatori (4.4%) ​Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 751.000 spettatori (3.7%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 585.000 spettatori (2.6%)

: 585.000 spettatori (2.6%) Tv8, 4 Ristoranti : 366.000 spettatori (1.8%)

: 366.000 spettatori (1.8%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 214.000 spettatori (1%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.565.000 spettatori (28.1%)

: 4.565.000 spettatori (28.1%) ​Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.496.000 spettatori (25.2%)

: 3.496.000 spettatori (25.2%) Canale5, Caduta Libera: 2.303.000 spettatori (15%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.270.000 spettatori (13.7%)

: 2.270.000 spettatori (13.7%) ​Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.671.000 spettatori (12.9%)

: 1.671.000 spettatori (12.9%) ​Rete4, La Promessa: 919.000 spettatori (5.2%)

919.000 spettatori (5.2%) ​Rai3, Blob : 828.000 spettatori (4.4%)

: 828.000 spettatori (4.4%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 563.000 spettatori (3.2%)

: 563.000 spettatori (3.2%) ​Italia1, Studio Aperto Mag: 459.000 spettatori (3.2%)

E ancora:

Rai2, Dribbling : 342.000 spettatori (2.3%)

: 342.000 spettatori (2.3%) ​Rai2, 9-1-1 : 374.000 spettatori (2.1%)

: 374.000 spettatori (2.1%) ​La7, Speciale TGLa7 : 221.000 spettatori (2%)

: 221.000 spettatori (2%) ​Nove, Little Big Italy : 299.000 spettatori (1.9%)

: 299.000 spettatori (1.9%) ​Tv8, 4 Ristoranti: 264.000 spettatori (1.7%)