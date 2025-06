Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Rai protagonista nella giornata di sabato 28 giugno per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e nell’access prime time dove ha vinto Affari Tuoi che ha battuto Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata è Una voce per Padre Pio con Mara Venier ad avere la meglio su Benfica-Chelsea, partita del Mondiale per Club in onda su Canale5, mentre sul podio si piazza anche L’incubo di Maggie (Rai2). In serata bene anche Palazzina Laf (Rai3), Sapore di mare (Rete4), Windstorm – Contro ogni regola (Italia1), Indovina chi viene a cena? (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Faking It – Bugie Criminali (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 28 giugno: chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio, Benfica – Chelsea e Palazzina Laf

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Una voce per Padre Pio : 2.084.000 spettatori (19.1%);

: 2.084.000 spettatori (19.1%); Canale5, Mondiale per Club Benfica-Chelsea : 1.370.000 spettatori (11% nel primo tempo e 1.181.000 spettatori con il 12.5% nel secondo tempo; pre e post gara netto a 1.060.000 spettatori con il 9.4%);

: 1.370.000 spettatori (11% nel primo tempo e 1.181.000 spettatori con il 12.5% nel secondo tempo; pre e post gara netto a 1.060.000 spettatori con il 9.4%); Rai2, L’incubo di Maggie: 841.000 spettatori (6.7%)

Fuori dal podio:

Italia1, Windstorm – Contro ogni regola : 647.000 spettatori (5.4%).

: 647.000 spettatori (5.4%). Rai 3, Palazzina Laf : 556.000 spettatori (4.5%)

: 556.000 spettatori (4.5%) Rete4, Sapore di mare : 577.000 spettatori (4.8%);

: 577.000 spettatori (4.8%); La7, Indovina chi viene a cena? : 456.000 spettatori (3.7%);

: 456.000 spettatori (3.7%); Tv8, 4 Ristoranti : 400.000 spettatori (3.1%);

: 400.000 spettatori (3.1%); Nove, Faking It – Bugie Criminali: 251.000 spettatori (2%);

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.245.000 spettatori (32.1%);

: 4.245.000 spettatori (32.1%); Canale5, Paperissima Sprint : 1.619.000 spettatori (12.2%);

: 1.619.000 spettatori (12.2%); La7, In Onda: 863.000 spettatori (6.5%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 532.000 spettatori (4%);

: 532.000 spettatori (4%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 856.000 spettatori (6.5%);

: 856.000 spettatori (6.5%); Rai3, Sapiens Files : 408.000 spettatori (3.1%);

: 408.000 spettatori (3.1%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 718.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 688.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte;

: 718.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 688.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 300.000 spettatori (2.4%);

: 300.000 spettatori (2.4%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 218.000 spettatori (1.7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.569.000 spettatori (24%)

: 2.569.000 spettatori (24%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.829.000 spettatori (20.5%)

: 1.829.000 spettatori (20.5%) Canale5, Caduta Libera: 1.514.000 spettatori (15.4%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Le 10 Botole : 1.129.000 spettatori (13.4%)

: 1.129.000 spettatori (13.4%) Rai2, Nuoto – Trofeo Sette Colli : 181.000 spettatori (1.8%)

: 181.000 spettatori (1.8%) Italia1, Studio Aperto Mag : 298.000 spettatori (3.3%)

: 298.000 spettatori (3.3%) Italia1, C.S.I. Miami : 444.000 spettatori (3.9%)

: 444.000 spettatori (3.9%) Rai3, TGR : 1.615.000 spettatori (14.9%)

: 1.615.000 spettatori (14.9%) Rai3, Blob : 517.000 spettatori (4.3%)

: 517.000 spettatori (4.3%) Rete4, La Promessa : 671.000 spettatori (5.8%)

: 671.000 spettatori (5.8%) La7, Famiglie d’Italia : 138.000 spettatori (1.5%)

: 138.000 spettatori (1.5%) Tv8, Formula 1 : 278.000 spettatori (3.2%, solo le prove a 452.000 e il 5.5%).

: 278.000 spettatori (3.2%, solo le prove a 452.000 e il 5.5%). Nove, Little Big Italy: 237.000 spettatori (2.5%)