Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 28 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in prima serata con Amici che batte Canzonissima, ma con Affari Tuoi di Stefano De Martino che batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Caduta libera di Max Giusti fa doppietta. In prima serata bene anche In altre parole (La7) di Massimo Gramellini seguito da Pari e dispari (Rete4), Accordi & Disaccordi (Nove), FBI (Rai2), Cattivissimo Me 2 (Italia1), MotoGP (Tv8) e La pelle del mondo (Rai3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 28 marzo: chi ha vinto tra Canzonissima di Milly Carlucci, Amici di Maria De Filippi e In altre parole di Gramellini

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Canale5, Amici : 3.361.000 spettatori (24.1%)

: 3.361.000 spettatori (24.1%) Rai1, Canzonissima : 2.135.000 spettatori (19.4%)

: 2.135.000 spettatori (19.4%) La7, In Altre Parole: 1.378.000 spettatori (7.5%)

Fuori dal podio:

Rete4, Pari e dispar i: 921.000 spettatori (6%)

i: 921.000 spettatori (6%) Nove, Accordi & Disaccordi : 637.000 spettatori (4.3%)

: 637.000 spettatori (4.3%) Rai2, F.B.I. : 715.000 spettatori (4.2%)

: 715.000 spettatori (4.2%) Italia1, Cattivissimo me 2 : 683.000 spettatori (4.1%)

: 683.000 spettatori (4.1%) Tv8, MotoGP (Sprint Race) : 718.000 spettatori (3.8%)

: 718.000 spettatori (3.8%) Rai3, La Pelle del Mondo: 367.000 spettatori (2.3%)

ANSA

Chi ha vinto la seconda puntata di Canzonissima

Ad aggiudicarsi la seconda puntata di Canzonissima è stata Arisa, nominato vincitore con “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori. Di seguito la classifica, con gli altri cantanti considerati tutti secondi a pari merito.

Arisa – “La leva calcistica della classe ’68”

– “La leva calcistica della classe ’68” Enrico Ruggeri – “Quello che le donne non dicono”

– “Quello che le donne non dicono” Fabrizio Moro – “Anima fragile”

– “Anima fragile” Leo Gassmann – “Tanto pe’ cantà”

– “Tanto pe’ cantà” Michele Bravi – “Se io fossi un angelo”

– “Se io fossi un angelo” Fausto Leali – “Almeno tu nell’universo”

– “Almeno tu nell’universo” Malika Ayane – “Fotoromanza”

– “Fotoromanza” Irene Grandi – “La donna cannone”

– “La donna cannone” Elettra Lamborghini – “Alta marea”

– “Alta marea” Vittorio Grigolo – “E lucevan le stelle”

– “E lucevan le stelle” Paolo Jannacci – “Vengo anch’io (no tu no)”

– “Vengo anch’io (no tu no)” Jalisse – “Per sempre sì”

Chi è stato eliminato da Amici

Sabato 28 marzo è andato in scena anche il serale di Amici che ha portato a una eliminazione.

A lasciare il talent show è Simone (ballo), mentre nella prossima puntata ci sarà la sfida tra Valentina (canto) e Caterina (ballo).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.523.000 spettatori (24.2%)

: 4.523.000 spettatori (24.2%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.275.000 spettatori (22.8%)

: 4.275.000 spettatori (22.8%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.676.000 spettatori (20.3%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 935.000 spettatori (5%)

: 935.000 spettatori (5%) Rete4, 4 di Sera Weekend : 876.000 spettatori (4.8%)

: 876.000 spettatori (4.8%) Rai3, La Confessione: 866.000 spettatori (4.7%)

866.000 spettatori (4.7%) Rai3, La Confessione Finale: 814.000 spettatori (4.4%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera Weekend : 676.000 spettatori (3.6%)

: 676.000 spettatori (3.6%) Rai2, TG2 Post : 578.000 spettatori (3.1%)

: 578.000 spettatori (3.1%) Nove, Fratelli di Crozza : 576.000 spettatori (3.1%)

: 576.000 spettatori (3.1%) Tv8, Grid: 290.000 spettatori (1.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.214.000 spettatori (27.2%)

: 4.214.000 spettatori (27.2%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.714.000 spettatori (21.3%)

: 2.714.000 spettatori (21.3%) Canale5, Caduta Libera: 2.374.000 spettatori (16.5%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.854.000 spettatori (15.9%)

: 1.854.000 spettatori (15.9%) Rai3, TGR : 2.103.000 spettatori (13.4%)

: 2.103.000 spettatori (13.4%) Rai3, Blob : 922.000 spettatori (5.3%)

: 922.000 spettatori (5.3%) Rete4, La Promessa : 881.000 spettatori (5.3%)

: 881.000 spettatori (5.3%) Italia1, Studio Aperto Mag : 529.000 spettatori (4%)

: 529.000 spettatori (4%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 538.000 spettatori (3.3%)

E ancora:

Nove, Little Big Italy : 461.000 spettatori (3.2%)

: 461.000 spettatori (3.2%) Rai2, F.B.I. (2° episodio) : 516.000 spettatori (3.1%)

: 516.000 spettatori (3.1%) Rai2, Dribbling : 332.000 spettatori (3.1%)

: 332.000 spettatori (3.1%) Rai2, F.B.I. (1° episodio) : 380.000 spettatori (2.7%)

: 380.000 spettatori (2.7%) Tv8, Moto3 : 216.000 spettatori (1.7%)

: 216.000 spettatori (1.7%) Tv8, Moto2: 253.000 spettatori (1.5%)