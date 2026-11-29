Ascolti tv ieri sabato 28 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tù Sí Que Vales: i dati Auditel
Gli ascolti tv di sabato 28 novembre 2026 con la sfida Auditel in 1^ serata tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales: i dati
La sfida degli ascolti tv di ieri, sabato 28 novembre 2026, vede in prima serata una sfida diretta tra Ballando con le Stelle su Rai1 e Tù Sì Que Vales. In access prime time, Affari Tuoi vince il confronto con La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità ha la meglio su Caduta Libera. Ecco tutti i dati Auditel.
- Ascolti tv 28 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
- Chi è stato eliminato ieri a Ballando con le Stelle e chi ha vinto la puntata
- Gli ascolti dell'access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti tv 28 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
Ecco i dati della prima serata di sabato 21 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience esclusa):
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.767.000 spettatori (22.5%)
- Canale5, Tù Sí Que Vales: 3.558.000 spettatori (24.2%)
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.668.000 spettatori (26.8%)
- La7, In Altre Parole (prima parte): 1.142.000 spettatori (6.7%)
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 630.000 spettatori (4.5%)
- Rai2, S.W.A.T. – primo episodio: 643.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, S.W.A.T. – secondo episodio: 599.000 spettatori (3.9%)
- Italia1, Biancaneve e il cacciatore: 567.000 spettatori (3.7%)
- Tv8, F1 GP Qatar Prove: 502.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 431.000 spettatori (2.9%)
- Rai3, Mappe corsare: 394.000 spettatori (2.7%)
- Rete4, Red: 343.000 spettatori (2.3%).
Chi è stato eliminato ieri a Ballando con le Stelle e chi ha vinto la puntata
A vincere la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 28 novembre è stata Noemi Bocchi. Eliminato, invece, Andy Diaz. Ornella Muti si è ritirata per motivi di salute.
Gli ascolti dell’access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Di seguito ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.285.000 spettatori (25.9%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.570.000 spettatori (20.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.942.000 spettatori (17.2%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 755.000 spettatori (4.4%)
- Rai3, L’Elefante: 786.000 spettatori (4.6%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 636.000 spettatori (3.7%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 497.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 463.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, TG2 Post: 419.000 spettatori (2.4%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Ecco, invece, i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.733.000 spettatori (24.9%)
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.760.000 spettatori (21%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.229.000 spettatori (15.6%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.015.000 spettatori (13.2%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.847.000 spettatori (15.1%)
- Rete4, La Promessa: 840.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Generazione bellezza: 734.000 spettatori (4.5%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 719.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 573.000 spettatori (4%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 436.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Little Big Italy: 355.000 spettatori (2.6%)
- Rai2, Dribbling: 321.000 spettatori (2.7%).