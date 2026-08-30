Ascolti tv ieri sabato 29 agosto chi ha vinto tra La Notte dei Fiori, Ciao Darwin e La Promessa, dati Auditel
I dati Auditel di sabato 29 agosto 2026: chi ha vinto la gara di ascolti tv tra La Notte dei Fiori su Rai 1 e Ciao Darwin su Canale 5
Mediaset continua a primeggiare nella gara di ascolti tv di agosto. Ciao Darwin, in onda su Canale 5, nonostante sia in replica tiene testa a La Notte dei Fiori, il concertone condotto da Nicola Savino e Elenoire Casalegno su Rai1. I dati Auditel confermano invece la piena vittoria del Biscione nella fascia dell’access time, dove, ancora una volta, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti sbaraglia la concorrenza di Marco Liorni, in onda fino al 5 settembre con L’Eredità Summer. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 29 agosto: chi ha vinto tra La Notte dei Fiori e la replica di Ciao Darwin
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 29 agosto: chi ha vinto tra La Notte dei Fiori e la replica di Ciao Darwin
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, La Notte dei Fiori: 1.500.000 spettatori (15%)
- Canale5, Ciao Darwin: 1.306.000 spettatori (16%)
- Rai2, Crociera con delitto: 865.000 spettatori (7.4%)
Fuori dal podio:
- Rete4, La Promessa: 725.000 spettatori (6.6%)
- Italia1, Kong: Skull Island: 502.000 spettatori (4.4%)
- La7, Agente 007 – Si vive solo due volte: 351.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, I delitti del BarLume: 185.000 spettatori (2.2%)
- Nove, Cash or Trash – La Notte dei Tesori: 315.000 spettatori (2.5%)
- Iris, Rapina a Stoccolma: 230.000 spettatori (1.9%)
- TopCrime, Poirot: 225.000 spettatori (1.9%)
- RaiMovie, Modalità aereo: 180.000 spettatori (1.5%)
- La7Cinema, Wolf – La belva è fuori: 166.000 spettatori (1.5%)
- Rai4, Killers of the Flower Moon: 136.000 spettatori (1.4%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.614.000 spettatori (27.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.795.000 spettatori (22.4%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.157.000 spettatori (16.6%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.026.000 spettatori (7.9%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 684.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 673.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 611.000 spettatori (4.6%)
- Rai3, Sapiens Files: 349.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 340.000 spettatori (2.6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.743.000 spettatori (24.6%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.692.000 spettatori (18.1%)
- Canale5, The Wall: 1.555.000 spettatori (15%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.269.000 spettatori (14.7%)
- Rai3, TGR: 1.618.000 spettatori (14.2%)
- Rete4 La Promessa: 675.000 spettatori (5.7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 412.000 spettatori (4.2%)
E ancora:
- Rai3, Blob: 464.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 361.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 414.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, C.S.I – Scena del Crimine: 393.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, Squadra Speciale Cobra 11: 254.000 spettatori (3%)
- Nove, Little Big Italy: 231.000 spettatori (2.1%)
- Tv8, 4 Hotel: 168.000 spettatori (1.5%)
- La7, True Story: 109.000 spettatori (1.2%)