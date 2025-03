Ascolti tv ieri sabato 29 marzo chi ha vinto tra Amici e Ne vedremo delle belle, dati Auditel In altre parole

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sabato che sorride ancora una volta a Mediaset nello scontro sugli ascolti tv in prima serata. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi, con la partecipazione di Amadeus in qualità di giudice, ha sconfitto Carlo Conti e il suo show su Rai1 Ne vedremo delle belle, con dati che distanziano in maniera netta la tv di Cologno Monzese da quella di Stato. In prime time e access prime time, invece, confermato il bis della Rai con L’Eredità e Affari tuoi. In prima serata, invece, oltre ai programmi già citati, sul podio anche Il ritorno di Don Camillo (Rete4), con a seguire La7 con In Altre parole, F.B.I (Rai2), Madagascar 2 (Italia1), Indovina chi viene a cena (Rai3), Accordi&Disaccordi (Nove) e Ago (Tv8).

Ascolti tv 29 marzo: chi ha vinto tra Amici, Ne vedremo delle belle, In altre parole, Madagascar 2 e Accordi&Disaccordi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Amici : 3.566.000 spettatori (25.6%);

: 3.566.000 spettatori (25.6%); Rai1, Ne vedremo delle belle : 2.161.000 spettatori (14.6%);

: 2.161.000 spettatori (14.6%); Rete4, Il ritorno di Don Camillo: 1.028.000 spettatori (6%).

Fuori dal podio:

La7, In altre parole : 982.000 spettatori (5.7%).

: 982.000 spettatori (5.7%). Rai2, F.B.I. : 863.000 spettatori (4.8%);

: 863.000 spettatori (4.8%); Rai2, F.B.I. International : 780.000 spettatori (4.7%);

: 780.000 spettatori (4.7%); Italia1, Madagascar 2 : 762.000 spettatori (4.4%);

: 762.000 spettatori (4.4%); Rai3, Indovina Chi Viene a Cena : 679.000 spettatori (4.2%);

: 679.000 spettatori (4.2%); Nove, Accordi & Disaccordi : 456.000 spettatori (3%);

: 456.000 spettatori (3%); Tv8, Ago: 198.000 spettatori (1.2%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Chi è l’eliminato di Amici nella puntata di sabato 29 marzo

Nella puntata di sabato 29 marzo di Amici di Maria De Filippi è stata eliminata la concorrente Raffaella.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.748.000 spettatori (30.8%);

: 5.748.000 spettatori (30.8%); Canale5, Striscia la Notizia : 2.700.000 spettatori (14.4%);

: 2.700.000 spettatori (14.4%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.257.000 spettatori (6.8%);

Ai piedi del podio:

Rete4, 4 di Sera Weekend : 840.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 730.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte;

: 840.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 730.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte; Rai3, Un alieno in patria : 677.000 spettatori (3.7%);

: 677.000 spettatori (3.7%); Rai2, Tg2 Post : 525.000 spettatori (2.8%);

: 525.000 spettatori (2.8%); Nove, Fratelli di Crozza : 524.000 spettatori (2.9%);

: 524.000 spettatori (2.9%); Tv8, MotoGp Sprint: 495.000 spettatori (2.7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.890.000 spettatori (25.7%);

: 3.890.000 spettatori (25.7%); Canale5, Avanti un Altro! Story : 2.716.000 spettatori (19%);

: 2.716.000 spettatori (19%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.599.000 spettatori (20.9%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 1.938.000 spettatori (16.6%)

: 1.938.000 spettatori (16.6%) Rai3, TGR : 1.838.000 spettatori (11.7%);

: 1.838.000 spettatori (11.7%); Rete4, La Promessa : 781.000 spettatori (4.6%);

: 781.000 spettatori (4.6%); Rai3, Blob : 752.000 spettatori (4.4%);

: 752.000 spettatori (4.4%); Rai2, F.B.I. : 560.000 spettatori (3.3%);

: 560.000 spettatori (3.3%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 546.000 spettatori (3.3%);

: 546.000 spettatori (3.3%); Italia1, Studio Aperto Mag : 429.000 spettatori (3.3%);

: 429.000 spettatori (3.3%); Nove, Little Big Italy : 359.000 spettatori (2.7%);

: 359.000 spettatori (2.7%); La7, Famiglie d’Italia : 295.000 spettatori (2.2%);

: 295.000 spettatori (2.2%); Tv8, Qualifiche MotoGp: 271.000 spettatori (1.6%).