Ascolti tv ieri sabato 29 novembre chi ha vinto tra Ballando con la Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 29 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale5) su Affari Tuoi (Rai1), mentre nel preserale è L’Eredità a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Tù Sì Que Vales (Canale5) ad avere la meglio su Ballando con le Stelle (Rai1) e In altre parole (La7). Ai piedi del podio SWAT (Rai2), Indovina chi viene a cena (Rai3), Commando (Rete4), Le Streghe (Italia1), Accordi & Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 29 novembre: chi ha vinto tra Ballando con la Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Tú Sí Que Vales : 3.765.000 spettatori (25,2%);

: 3.765.000 spettatori (25,2%); Rai1, Ballando con le Stelle – Tutti in Pista : 3.698.000 spettatori (20,7%);

: 3.698.000 spettatori (20,7%); Rai1, Ballando con le Stelle (solo show): 2.678.000 spettatori (25,8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Tú Sí Que Vales – Buonanotte : 1.810.000 spettatori (25,7%);

: 1.810.000 spettatori (25,7%); La7, In Altre Parole (prima parte) : 1.128.000 spettatori (6,2%);

: 1.128.000 spettatori (6,2%); La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte) : 586.000 spettatori (4,1%);

: 586.000 spettatori (4,1%); Italia1, Le streghe : 672.000 spettatori (4,1%);

: 672.000 spettatori (4,1%); Rai3, Indovina Chi Viene a Cena : 669.000 spettatori (3,9%);

: 669.000 spettatori (3,9%); Rai2, S.W.A.T. : 615.000 spettatori (3,6%);

: 615.000 spettatori (3,6%); Nove, Accordi & Disaccordi : 333.000 spettatori (2,2%);

: 333.000 spettatori (2,2%); Rete4, Commando : 482.000 spettatori (2,9%);

: 482.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Ristoranti: 250.000 spettatori (1,7%).

ANSA Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.766.000 spettatori (25,8%);

: 4.766.000 spettatori (25,8%); Rai1, Affari Tuoi : 4.322.000 spettatori (23,4%);

: 4.322.000 spettatori (23,4%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.951.000 spettatori (21,9%).​

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 975.000 spettatori (5,3%);

: 975.000 spettatori (5,3%); Rai3, La Confessione : 845.000 spettatori (4,7%);

: 845.000 spettatori (4,7%); Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 812.000 spettatori (4,5%);

: 812.000 spettatori (4,5%); Rai3, La Confessione Finale : 763.000 spettatori (4,1%);

: 763.000 spettatori (4,1%); Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 626.000 spettatori (3,4%);

: 626.000 spettatori (3,4%); Rai2, TG2 Post : 368.000 spettatori (2%);

: 368.000 spettatori (2%); Nove, Fratelli di Crozza: 444.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.881.000 spettatori (24,3%)​;

: 3.881.000 spettatori (24,3%)​; Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.882.000 spettatori (20,6%)​;

: 2.882.000 spettatori (20,6%)​; Canale5, Avanti un Altro: 2.524.000 spettatori (16,6%)​.

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo (replica) : 2.081.000 spettatori (16,1%)​;

: 2.081.000 spettatori (16,1%)​; Rai3, TGR : 2.098.000 spettatori (13%)​;

: 2.098.000 spettatori (13%)​; Rete4, La Promessa : 929.000 spettatori (5,5%)​;

: 929.000 spettatori (5,5%)​; Rai3, Blob : 820.000 spettatori (4,8%)​;

: 820.000 spettatori (4,8%)​; Italia1, C.S.I. Miami : 604.000 spettatori (3,6%)​;

: 604.000 spettatori (3,6%)​; Tv8, Formula 1 : 597.000 spettatori (3,9%)​;

: 597.000 spettatori (3,9%)​; Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (2° episodio) : 492.000 spettatori (2,9%)​;

: 492.000 spettatori (2,9%)​; Italia1, Studio Aperto Mag : 406.000 spettatori (2,8%)​;

: 406.000 spettatori (2,8%)​; Rai2, Dribbling : 341.000 spettatori (2,8%)​;

: 341.000 spettatori (2,8%)​; Nove, Little Big Italy : 357.000 spettatori (2,5%)​;

: 357.000 spettatori (2,5%)​; Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (1° episodio): 365.000 spettatori (2,5%).