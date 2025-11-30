Ascolti tv ieri sabato 29 novembre chi ha vinto tra Ballando con la Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole
Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 29 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale5) su Affari Tuoi (Rai1), mentre nel preserale è L’Eredità a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Tù Sì Que Vales (Canale5) ad avere la meglio su Ballando con le Stelle (Rai1) e In altre parole (La7). Ai piedi del podio SWAT (Rai2), Indovina chi viene a cena (Rai3), Commando (Rete4), Le Streghe (Italia1), Accordi & Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 29 novembre: chi ha vinto tra Ballando con la Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.765.000 spettatori (25,2%);
- Rai1, Ballando con le Stelle – Tutti in Pista: 3.698.000 spettatori (20,7%);
- Rai1, Ballando con le Stelle (solo show): 2.678.000 spettatori (25,8%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Tú Sí Que Vales – Buonanotte: 1.810.000 spettatori (25,7%);
- La7, In Altre Parole (prima parte): 1.128.000 spettatori (6,2%);
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 586.000 spettatori (4,1%);
- Italia1, Le streghe: 672.000 spettatori (4,1%);
- Rai3, Indovina Chi Viene a Cena: 669.000 spettatori (3,9%);
- Rai2, S.W.A.T.: 615.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 333.000 spettatori (2,2%);
- Rete4, Commando: 482.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 250.000 spettatori (1,7%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.766.000 spettatori (25,8%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.322.000 spettatori (23,4%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.951.000 spettatori (21,9%).
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 975.000 spettatori (5,3%);
- Rai3, La Confessione: 845.000 spettatori (4,7%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 812.000 spettatori (4,5%);
- Rai3, La Confessione Finale: 763.000 spettatori (4,1%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 626.000 spettatori (3,4%);
- Rai2, TG2 Post: 368.000 spettatori (2%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 444.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.881.000 spettatori (24,3%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.882.000 spettatori (20,6%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.524.000 spettatori (16,6%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo (replica): 2.081.000 spettatori (16,1%);
- Rai3, TGR: 2.098.000 spettatori (13%);
- Rete4, La Promessa: 929.000 spettatori (5,5%);
- Rai3, Blob: 820.000 spettatori (4,8%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 604.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, Formula 1: 597.000 spettatori (3,9%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (2° episodio): 492.000 spettatori (2,9%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 406.000 spettatori (2,8%);
- Rai2, Dribbling: 341.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 357.000 spettatori (2,5%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (1° episodio): 365.000 spettatori (2,5%).