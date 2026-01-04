Ascolti tv ieri sabato 3 gennaio chi ha vinto tra Tg1 Venezuela, Quarta Repubblica, Pavarotti e Barbero
Ascolti tv sabato 3 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con lo Speciale Tg1 sul Venezuela, Quarta Repubblica e Alessandro Barbero
Doppietta Mediaset sabato 3 gennaio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv guidata da Pier Silvio Berlusconi in prima serata con la replica di Pavarotti… L’uomo che emozionò il mondo, che ha superato lo Speciale Tg1 Attacco al Venezuela (Rai1), il Festival del Circo di Montecarlo (Rai2), Shrek Terzo (Italia 1), Speciale Quarta Repubblica (Rete4), La Città Ideale (Rai3), 4 Ristoranti (Tv8), In viaggio con Barbero (La7) e Lezioni Private (Nove). Nell’access prime time, La Ruota della Fortuna ha battuto ancora Affari Tuoi. La Rai ha conquistato il preserale con L’Eredità che ha chiuso davanti a Caduta libera. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 3 gennaio: chi ha vinto tra Pavarotti, Speciale Tg1 Venezuela e Quarta Repubblica
- I dati dell'access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 3 gennaio: chi ha vinto tra Pavarotti, Speciale Tg1 Venezuela e Quarta Repubblica
Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience inclusa:
- Canale5, Pavarotti… L’uomo che emozionò il mondo: 1.658.000 spettatori (14.6%);
- Rai1, Speciale Tg1 Attacco al Venezuela: 1.591.000 spettatori (9.9%);
- Rai2, Festival del Circo di Montecarlo: 1.357.000 spettatori (10%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Shrek Terzo: 1.034.000 spettatori (6.3%);
- Rete4, Speciale Quarta Repubblica: 718.000 spettatori (5.6%);
- Rai3, La Città Ideale: 671.000 spettatori (4.4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 476.000 spettatori (2.8%);
- La7, In viaggio con Barbero – Il caso Matteotti: 421.000 spettatori (3.1%);
- Nove, Lezioni Private: 272.000 spettatori (1.7%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna.
I dati dell’access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.824.000 spettatori (25.9%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.555.000 spettatori (24.3%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.666.000 spettatori (20.1%).
Fuori dal podio:
- La7, In Onda: 1.246.000 spettatori (6.6%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.051.000 spettatori (5.6%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 899.000 spettatori (4.9%);
- Rai3, Caro Marziano: 649.000 spettatori (3.5%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 649.000 spettatori (3.4%);
- Rai2, Tg2 Post: 635.000 spettatori (3.4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 497.000 spettatori (2.7%);
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 280.000 spettatori (1.5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.245.000 spettatori (25.9%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.188.000 spettatori (22%);
- Canale5, Caduta Libera: 2.433.000 spettatori (15.6%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.184.000 spettatori (13.1%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.867.000 spettatori (13.1%);
- Rete4, 10 Minuti: 1.032.000 spettatori (6.3%);
- Rete4, La Promessa: 1.000.000 spettatori (5.6%);
- Rai3, Blob: 745.000 spettatori (4.1%);
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 661.000 spettatori (3.8%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 510.000 spettatori (3.4%);
- Nove, Little Big Italy: 418.000 spettatori (2.6%);
- Rai2, Dribbling: 345.000 spettatori (2.6%)
- Rai2, 9-1-1: 345.000 spettatori (2%);
- Rai2, Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti: 136.000 spettatori (0.9%).