Ascolti TV ieri sabato 3 ottobre, Ballando con le Stelle vince la sfida contro Tu Sí Que Vales: i dati Auditel
Il debutto di Ballando con le Stelle è positivo, vittoria di Milly Carlucci contro Tú Sí Que Vales di Maria De Filippi
La sfida degli ascolti TV di ieri, sabato 3 ottobre 2026, premia Ballando con le Stelle su Rai 1: il programma di Milly Carlucci conquista 2.485.000 spettatori e il 25,6% di share, staccando Tú Sí Que Vales su Canale 5, fermo al 25,5%. In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 3 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sí Que Vales, In altre parole e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 3 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sí Que Vales, In altre parole e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di sabato 3 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.485.000 spettatori (25.6%)
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.403.000 spettatori (25.5%)
- La7, In Altre Parole (prima parte): 946.000 spettatori (5.8%)
Ai piedi del podio:
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.528.000 spettatori (21.6%)
- Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati: 584.000 spettatori (4.3%)
- Italia1, L’era glaciale: 687.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 562.000 spettatori (3.9%)
- Tv8, Nations League – Spagna-Repubblica Ceca: 589.000 spettatori (3.7%)
- Rete4, The Bourne Identity: 495.000 spettatori (3.5%)
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 441.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 328.000 spettatori (3.2%)
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 1 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 3.883.000 spettatori e il 24%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 3.854.000 spettatori e il 23,7%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 3.883.000 spettatori (24%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.854.000 spettatori (23.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.145.000 spettatori (20.2%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 755.000 spettatori (4.8%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 758.000 spettatori (4.7%)
- Rai3, L’Elefante: 629.000 spettatori (4%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 539.000 spettatori (3.3%)
- Rai2, TG2 Post: 457.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 453.000 spettatori (2.8%)
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di sabato 3 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.386.000 spettatori (25.2%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.291.000 spettatori (21.3%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.609.000 spettatori (16.8%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera: 1.946.000 spettatori (15.9%)
- Rai3, TGR: 1.958.000 spettatori (14.3%)
- Rete4, La Promessa: 894.000 spettatori (6.1%)
- Rai3, Blob: 686.000 spettatori (4.6%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 669.000 spettatori (4.6%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 483.000 spettatori (4.1%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 443.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, Dribbling: 334.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 405.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 375.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 278.000 spettatori (2.4%)