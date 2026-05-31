Ascolti tv ieri sabato 30 maggio chi ha vinto, Gigi D'Alessio Stadio Maradona e Tutti i Sogni Ancora in Volo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 30 maggio 2026 premiano Canale 5 con Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli. Segue a ruota Rai 1 con Tutti i Sogni Ancora in Volo e conclude il podio del prime time Rete 4 con il western cult …continuavano a chiamarlo Trinità. Nell’access prime time doppietta di Canale 5 che con Gerry Scotti conquista il primo posto con la La Ruota della Fortuna e il terzo posto con Gira La Ruota della Fortuna; nel mezzo Rai 1 con Affari Tuoi. Nel preserale c’è il 2-1 della Rai su Mediaset: Rai 1 con L’Eredità e con L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene il primo e il secondo gradino del podio, relegando Canale 5 conAvanti il Primo! Story al terzo gradino. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 maggio chi ha vinto tra Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli : 1.963.000 spettatori (16,9%);

: 1.963.000 spettatori (16,9%); Rai 1, Tutti i Sogni Ancora in Volo : 1.559.000 spettatori (13,2%);

: 1.559.000 spettatori (13,2%); Rete, 4 …continuavano a chiamarlo Trinità: 956.000 spettatori (7,3%);

Fuori dal podio:

Tv8, finale di Champions League – PSG-Arsenal : 906.000 spettatori (6,7%);

: 906.000 spettatori (6,7%); La7, In Altre Parole : 819.000 spettatori (5,3%);

: 819.000 spettatori (5,3%); Rai 2, Omicidio a Les Saintes : 726.000 spettatori (5,2%);

: 726.000 spettatori (5,2%); Italia 1, Belle & Sebastien – L’avventura continua : 635.000 spettatori (4,4%);

: 635.000 spettatori (4,4%); Rai 3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 602.000 spettatori (4,5%);

: 602.000 spettatori (4,5%); La7, In Altre Parole… Ancora : 579.000 spettatori (4,9%);

: 579.000 spettatori (4,9%); Nove, Accordi & Disaccordi: 388.000 spettatori (3,1%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.964.000 spettatori (25,3%);

: 3.964.000 spettatori (25,3%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.817.000 spettatori (24,5%);

: 3.817.000 spettatori (24,5%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.907.000 spettatori (19,7%).

Fuori dal podio:

Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 775.000 spettatori (5,1%);

: 775.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 621.000 spettatori (4,3%);

: 621.000 spettatori (4,3%); Rete 4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 598.000 spettatori (3,8%);

: 598.000 spettatori (3,8%); Rai 3, Fin Che la Barca Va: 425.000 spettatori (2,9%).

E ancora:

Tv8, Champions League Live : 408.000 spettatori (2,8%);

: 408.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TG2 Post : 379.000 spettatori (2,4%);

: 379.000 spettatori (2,4%); Nove, Fratelli di Crozza: 306.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 2.698.000 spettatori (23%);

: 2.698.000 spettatori (23%); Rai 1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 1.828.000 spettatori (18,9%);

: 1.828.000 spettatori (18,9%); Canale 5, Avanti il Primo! Story: 1.183.000 spettatori (13,3%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un Altro! Story : 1.595.000 spettatori (14,7%);

: 1.595.000 spettatori (14,7%); Rai 3, TGR : 1.545.000 spettatori (13%);

: 1.545.000 spettatori (13%); Rete 4, La Promessa : 762.000 spettatori (5,9%);

: 762.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Blob : 591.000 spettatori (4,5%);

: 591.000 spettatori (4,5%); Italia 1, Hawaii Five-0 : 410.000 spettatori (3,2%);

: 410.000 spettatori (3,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 391.000 spettatori (3,8%);

: 391.000 spettatori (3,8%); Rai 2, F.B.I. : 324.000 spettatori (2,5%);

: 324.000 spettatori (2,5%); Tv8, 4 Ristoranti: 270.000 spettatori (2,3%)

E ancora:

Nove, Little Big Italy : 208.000 spettatori (2%);

: 208.000 spettatori (2%); Rai 2, Equitazione : 168.000 spettatori (1,6%);

: 168.000 spettatori (1,6%); La 7, L’uomo che vide l’infinito: 151.000 spettatori (1,6%).