Ascolti tv ieri sabato 30 maggio chi ha vinto, Gigi D'Alessio Stadio Maradona e Tutti i Sogni Ancora in Volo
Ascolti tv sabato 30 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Gigi D'Alessio Stadio Maradona – Una Notte a Napoli e Tutti i Sogni Ancora in Volo
Gli ascolti tv della prima serata di sabato 30 maggio 2026 premiano Canale 5 con Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli. Segue a ruota Rai 1 con Tutti i Sogni Ancora in Volo e conclude il podio del prime time Rete 4 con il western cult …continuavano a chiamarlo Trinità. Nell’access prime time doppietta di Canale 5 che con Gerry Scotti conquista il primo posto con la La Ruota della Fortuna e il terzo posto con Gira La Ruota della Fortuna; nel mezzo Rai 1 con Affari Tuoi. Nel preserale c’è il 2-1 della Rai su Mediaset: Rai 1 con L’Eredità e con L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene il primo e il secondo gradino del podio, relegando Canale 5 conAvanti il Primo! Story al terzo gradino. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 30 maggio chi ha vinto tra Gigi D'Alessio e Massimo Ranieri
- I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 30 maggio chi ha vinto tra Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli: 1.963.000 spettatori (16,9%);
- Rai 1, Tutti i Sogni Ancora in Volo: 1.559.000 spettatori (13,2%);
- Rete, 4 …continuavano a chiamarlo Trinità: 956.000 spettatori (7,3%);
Fuori dal podio:
- Tv8, finale di Champions League – PSG-Arsenal: 906.000 spettatori (6,7%);
- La7, In Altre Parole: 819.000 spettatori (5,3%);
- Rai 2, Omicidio a Les Saintes: 726.000 spettatori (5,2%);
- Italia 1, Belle & Sebastien – L’avventura continua: 635.000 spettatori (4,4%);
- Rai 3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 602.000 spettatori (4,5%);
- La7, In Altre Parole… Ancora: 579.000 spettatori (4,9%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 388.000 spettatori (3,1%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.964.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.817.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.907.000 spettatori (19,7%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 775.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 621.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 598.000 spettatori (3,8%);
- Rai 3, Fin Che la Barca Va: 425.000 spettatori (2,9%).
E ancora:
- Tv8, Champions League Live: 408.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TG2 Post: 379.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 306.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 2.698.000 spettatori (23%);
- Rai 1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 1.828.000 spettatori (18,9%);
- Canale 5, Avanti il Primo! Story: 1.183.000 spettatori (13,3%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un Altro! Story: 1.595.000 spettatori (14,7%);
- Rai 3, TGR: 1.545.000 spettatori (13%);
- Rete 4, La Promessa: 762.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 591.000 spettatori (4,5%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 410.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 391.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, F.B.I.: 324.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 270.000 spettatori (2,3%)
E ancora:
- Nove, Little Big Italy: 208.000 spettatori (2%);
- Rai 2, Equitazione: 168.000 spettatori (1,6%);
- La 7, L’uomo che vide l’infinito: 151.000 spettatori (1,6%).