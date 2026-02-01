Ascolti tv ieri sabato 31 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e Gramellini: dati Auditel
Ascolti tv sabato 31 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata tra C'è Posta per Te di Maria De Filippi e The Voice Kids condotto da Antonella Clerici
Doppietta Rai sabato 31 gennaio nella battaglia degli ascolti tv, ma la prima serata sorride a Mediaset. I dati Auditel, infatti, hanno premiato C’è Posta per Te di Maria De Filippi contro The Voice Kids condotto da Antonella Clerici. La tv pubblica ha vinto, però, sia nel preserale (con L’Eredita che ha chiuso davanti a Caduta libera) e nell’access prime time (con Affari tuoi di Stefano De Martino che ha superato La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 31 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta per Te e The Voice Kids
Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience inclusa:
- Canale5, C’è Posta per Te: 3.982.000 spettatori (27.2%);
- Rai1, The Voice Kids: 3.354.000 spettatori (22%);
- La7, In altre parole: 1.127.000 spettatori (6.2%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Una notte al museo: 898.000 spettatori (5.3%);
- Rai2, F.B.I.: 676.000 spettatori (3.7%).
- Rai2, F.B.I. International: 619.000 spettatori (3.7%);
- Rai3, La Città Ideale: 610.000 spettatori (3.8%);
- Rete4, Io sto con gli ippopotami: 567.000 spettatori (3.9%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 340.000 spettatori (2.1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 264.000 spettatori (1.5%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.298.000 spettatori (23.7%);
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.182.000 spettatori (23%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.428.000 spettatori (19.5%).
Fuori dal podio:
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 1.073.000 spettatori (6%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 1.012.000 spettatori (5.6%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 953.000 spettatori (5.3%);
- Rai3, La Confessione: 860.000 spettatori (4.8%);
- Rai2, Tg2 Post: 544.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 429.000 spettatori (2.4%);
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 334.000 spettatori (1.9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.099.000 spettatori (26.1%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.023.000 spettatori (22.1%);
- Canale5, Caduta Libera: 2.627.000 spettatori (17.7%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.298.000 spettatori (14.5%);
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.952.000 spettatori (15.4%);
- Rete4, La Promessa: 937.000 spettatori (5.6%);
- Rai3, Blob: 849.000 spettatori (5%);
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 686.000 spettatori (4.2%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 585.000 spettatori (4.1%);
- Rai2, 9-1-1: 391.000 spettatori (2.4%);
- Nove, Little Big Italy: 341.000 spettatori (2.3%);
- Rai2, Dribbling: 311.000 spettatori (2.5%);
- Rai2, Radio2 Social Club – Best Of: 191.000 spettatori (1.3%);.