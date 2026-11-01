Ascolti tv ieri sabato 31 ottobre, Ballando con le Stelle batte Tú Sí Que Vales: i dati Auditel
Ballando con le Stelle vince la sfida della prima serata con Tú Sí que Vales: tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, sabato 31 ottobre 2026, premia ancora una volta Ballando con le Stelle su Rai 1: il programma di Milly Carlucci richiama oltre 2,4 milioni di spettatori e il 23,6% di share, staccando Tú Sí que Vales su Canale 5, con 3,1 milioni di spettatori e il 22,5% di share, e In altre parole su La7, 1 milione di spettatori e share del 6,5%. La Rai vince la sfida con Mediaset anche nell’access prime time, con Affari Tuoi che batte La Ruota della Fortuna, e nel preserale, con L’Eredità che prevale su Caduta Libera.
- Ascolti TV 31 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tú Sí que Vales
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 31 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tú Sí que Vales
Ecco i dati della prima serata di sabato 31 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.461.000 spettatori (23,6%)
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.177.000 spettatori (22,5%)
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.493.000 spettatori (20,9%)
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Buonanotte di Tú Sí Que Vales: 1.295.000 (21,3%)
- La7, In Altre Parole: 1.027.000 spettatori (6,1%)
- Rai2, SWAT: 678.000 spettatori (4,2%)
- Italia1, L’era glaciale 5 – In rotta di collisione: 553.000 spettatori (3,4%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 478.000 spettatori (3,3%)
- Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 479.000 spettatori (3,3%)
- Rete4, Le ali della libertà: 462.000 spettatori (3,3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 218.000 spettatori (1,3%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|Ballando con le Stelle
|2.485.000
|23.36
|Canale5
|Tú Sí Que Vales
|3.194.000
|22,11
|Canale5
|Buonanotte
|1.302.000
|21,11
|Rai1
|Ballando Tutti in Pista
|3.516.000
|20,59
|La7
|In Altre Parole
|1.031.000
|5,95
|Italia1
|L’era glaciale 5 – In rotta di collisione
|555.000
|3,36
|La7
|In Altre Parole… Ancora
|543.000
|3,78
|Nove
|Accordi & Disaccordi
|480.000
|3,2
|Rai3
|Sapiens – Un solo pianeta
|481.000
|3,27
|Rai2
|SWAT – primo episodio
|690.000
|4,04
|Rai3
|Presentazione Blu Notte
|552.000
|3,16
|Rai2
|SWAT – Secondo episodio
|673.000
|4,22
|Rete4
|Le ali della libertà
|465.000
|3,26
|Tv8
|4 Ristoranti
|219.000
|1,31
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
Nell’access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ecco i dati degli ascolti tv di sabato 31 ottobre:
- Rai1, Affari Tuoi: 3.957.000 spettatori (22,9%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.449.000 spettatori (19,9%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.964.000 spettatori (17,4%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rete4, Realpolitik – Prima parte: 746.000 spettatori (4,4%)
- Rete4, Realpolitik – Seconda parte: 521.000 spettatori (3%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 747.000 spettatori (4,3%)
- Rai3, L’Elefante: 698.000 spettatori (4,1%)
- Rai2, TG2 Post: 461.000 spettatori (2,7%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 461.000 spettatori (2,7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 387.000 spettatori (2,3%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di sabato 31 ottobre, la sfida tra Rai e Mediaset vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera. I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 3.557.000 spettatori (23,7%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.770.000 spettatori (21%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.191.000 spettatori (15,3%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.818.000 spettatori (14,7%)
- Rai3, TGR: 2.141.000 spettatori (14,1%)
- Rete4, La Promessa: 856.000 spettatori (5,3%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 825.000 spettatori (5,2%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 638.000 spettatori (4,5%)
- Rai3, Blob: 732.000 spettatori (4,5%)
- Rai2, Dribbling: 443.000 spettatori (3,8%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 496.000 spettatori (3,6%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 466.000 spettatori (2,9%)
- Nove, Little Big Italy: 303.000 spettatori (2,9%)
- Tv8, Foodish: 267.000 spettatori (1,8%)