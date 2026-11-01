Ascolti tv ieri sabato 31 ottobre, Ballando con le Stelle batte Tú Sí Que Vales: i dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La sfida degli ascolti TV di ieri, sabato 31 ottobre 2026, premia ancora una volta Ballando con le Stelle su Rai 1: il programma di Milly Carlucci richiama oltre 2,4 milioni di spettatori e il 23,6% di share, staccando Tú Sí que Vales su Canale 5, con 3,1 milioni di spettatori e il 22,5% di share, e In altre parole su La7, 1 milione di spettatori e share del 6,5%. La Rai vince la sfida con Mediaset anche nell’access prime time, con Affari Tuoi che batte La Ruota della Fortuna, e nel preserale, con L’Eredità che prevale su Caduta Libera.

Ascolti TV 31 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tú Sí que Vales

Ecco i dati della prima serata di sabato 31 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai1, Ballando con le Stelle : 2.461.000 spettatori (23,6%)

: 2.461.000 spettatori (23,6%) Canale5, Tú Sí Que Vales : 3.177.000 spettatori (22,5%)

: 3.177.000 spettatori (22,5%) Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.493.000 spettatori (20,9%)

Ai piedi del podio:

Canale 5, Buonanotte di Tú Sí Que Vales : 1.295.000 (21,3%)

: 1.295.000 (21,3%) La7, In Altre Parole : 1.027.000 spettatori (6,1%)

: 1.027.000 spettatori (6,1%) Rai2, SWAT : 678.000 spettatori (4,2%)

: 678.000 spettatori (4,2%) Italia1, L’era glaciale 5 – In rotta di collisione : 553.000 spettatori (3,4%)

: 553.000 spettatori (3,4%) Nove, Accordi & Disaccordi : 478.000 spettatori (3,3%)

: 478.000 spettatori (3,3%) Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 479.000 spettatori (3,3%)

: 479.000 spettatori (3,3%) Rete4, Le ali della libertà : 462.000 spettatori (3,3%)

: 462.000 spettatori (3,3%) Tv8, 4 Ristoranti: 218.000 spettatori (1,3%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 Ballando con le Stelle 2.485.000 23.36 Canale5 Tú Sí Que Vales 3.194.000 22,11 Canale5 Buonanotte 1.302.000 21,11 Rai1 Ballando Tutti in Pista 3.516.000 20,59 La7 In Altre Parole 1.031.000 5,95 Italia1 L’era glaciale 5 – In rotta di collisione 555.000 3,36 La7 In Altre Parole… Ancora 543.000 3,78 Nove Accordi & Disaccordi 480.000 3,2 Rai3 Sapiens – Un solo pianeta 481.000 3,27 Rai2 SWAT – primo episodio 690.000 4,04 Rai3 Presentazione Blu Notte 552.000 3,16 Rai2 SWAT – Secondo episodio 673.000 4,22 Rete4 Le ali della libertà 465.000 3,26 Tv8 4 Ristoranti 219.000 1,31

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

Nell’access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ecco i dati degli ascolti tv di sabato 31 ottobre:

Rai1, Affari Tuoi : 3.957.000 spettatori (22,9%)

: 3.957.000 spettatori (22,9%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.449.000 spettatori (19,9%)

: 3.449.000 spettatori (19,9%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.964.000 spettatori (17,4%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Rete4, Realpolitik – Prima parte : 746.000 spettatori (4,4%)

: 746.000 spettatori (4,4%) Rete4, Realpolitik – Seconda parte : 521.000 spettatori (3%)

: 521.000 spettatori (3%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 747.000 spettatori (4,3%)

: 747.000 spettatori (4,3%) Rai3, L’Elefante : 698.000 spettatori (4,1%)

: 698.000 spettatori (4,1%) Rai2, TG2 Post : 461.000 spettatori (2,7%)

: 461.000 spettatori (2,7%) Nove, Fratelli di Crozza : 461.000 spettatori (2,7%)

: 461.000 spettatori (2,7%) Tv8, 4 Ristoranti: 387.000 spettatori (2,3%)

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di sabato 31 ottobre, la sfida tra Rai e Mediaset vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera. I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 3.557.000 spettatori (23,7%)

: 3.557.000 spettatori (23,7%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.770.000 spettatori (21%)

: 2.770.000 spettatori (21%) Canale5, Caduta Libera: 2.191.000 spettatori (15,3%)

A seguire:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.818.000 spettatori (14,7%)

: 1.818.000 spettatori (14,7%) Rai3, TGR : 2.141.000 spettatori (14,1%)

: 2.141.000 spettatori (14,1%) Rete4, La Promessa : 856.000 spettatori (5,3%)

: 856.000 spettatori (5,3%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 825.000 spettatori (5,2%)

: 825.000 spettatori (5,2%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 638.000 spettatori (4,5%)

: 638.000 spettatori (4,5%) Rai3, Blob : 732.000 spettatori (4,5%)

: 732.000 spettatori (4,5%) Rai2, Dribbling : 443.000 spettatori (3,8%)

: 443.000 spettatori (3,8%) Italia1, Studio Aperto Mag : 496.000 spettatori (3,6%)

: 496.000 spettatori (3,6%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 466.000 spettatori (2,9%)

: 466.000 spettatori (2,9%) Nove, Little Big Italy : 303.000 spettatori (2,9%)

: 303.000 spettatori (2,9%) Tv8, Foodish: 267.000 spettatori (1,8%)