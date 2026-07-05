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Ascolti tv ieri sabato 4 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e In Onda

Ascolti tv sabato 4 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Notti Mondiali che sfida Ciao Darwin, In Onda e La Promessa

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 4 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare solo nel preserale con Reazione a Catena (Rai1) capace di imporsi su Avanti un altro (Canale5). Poi tra prima serata e access prime time è dominio di Cologno Monzese. In prima serata è Ciao Darwin (Canale5) ad avere la meglio su Notti Mondiali (Rai1) e La Promessa (Rete5). In access prime time è La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale5) a vincere su Affari Tuoi (Rai1). Giù dal podio in prima serata vanno Veleno in alta quota (Rai2), Piedone d’Egitto (Rai3), In Onda Prima serata (La7), Il ragazzo e la tigre (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in famiglia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e In Onda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale5, Ciao Darwin: 1.336.000 spettatori (14.5%)
  • Rai1, Notti Mondiali: 1.917.000 spettatori (14.7%)
  • Rete4, La Promessa: 781.000 spettatori (6.6%)

Fuori dal podio:

  • Rai2, Veleno in alta quota: 828.000 spettatori (6.5%)
  • Rai3, Piedone d’Egitto: 668.000 spettatori (5.4%)
  • La7, In Onda Prima Serata: 692.000 spettatori (5.3%)
  • Italia1, Il ragazzo e la tigre: 559.000 spettatori (4.4%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 497.000 spettatori (2.4%)
  • Nove, Delitti in Famiglia: 235.000 spettatori (2.0%)
gerry scottiANSA
Gerry Scotti, conduttore della Ruota della fortuna

I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.360.000 spettatori (25.2%)
  • Rai1, Affari Tuoi Mundial: 3.112.000 spettatori (23.8%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.479.000 spettatori (19.8%)

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: 801.000 spettatori (6.3%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 744.000 spettatori (5.8%)
  • Rete4, 4 di Sera Weekend: 644.000 spettatori (5.2%)
  • Rai3, Sapiens Files: 422.000 spettatori (3.3%)

E ancora:

  • Rai2, TG2 Post: 351.000 spettatori (2.6%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 298.000 spettatori (2.3%)
  • Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 226.000 spettatori (1.7%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 2.460.000 spettatori (22.9%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.697.000 spettatori (18.0%)
  • Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.361.000 spettatori (13.6%).

Fuori dal podio:

  • Canale5, Avanti il Primo! Story: 931.000 spettatori (10.4%)
  • Rai3, TGR: 1.568.000 spettatori (14.4%)
  • Rete4, La Promessa: 806.000 spettatori (7.0%)
  • Italia1, Hawaii Five-0: 495.000 spettatori (4.3%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 427.000 spettatori (4.4%).

E ancora:

  • Rai2, Tour Replay: 433.000 spettatori (4.3%)
  • Rai2, Blue Bloods: 341.000 spettatori (2.9%)
  • Tv8, Foodish: 254.000 spettatori (2.5%)
  • Nove, Little Big Italy: 176.000 spettatori (1.6%).

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