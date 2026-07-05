Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 4 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare solo nel preserale con Reazione a Catena (Rai1) capace di imporsi su Avanti un altro (Canale5). Poi tra prima serata e access prime time è dominio di Cologno Monzese. In prima serata è Ciao Darwin (Canale5) ad avere la meglio su Notti Mondiali (Rai1) e La Promessa (Rete5). In access prime time è La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale5) a vincere su Affari Tuoi (Rai1). Giù dal podio in prima serata vanno Veleno in alta quota (Rai2), Piedone d’Egitto (Rai3), In Onda Prima serata (La7), Il ragazzo e la tigre (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in famiglia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e In Onda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Ciao Darwin : 1.336.000 spettatori (14.5%)

: 1.336.000 spettatori (14.5%) Rai1, Notti Mondiali : 1.917.000 spettatori (14.7%)

: 1.917.000 spettatori (14.7%) Rete4, La Promessa: 781.000 spettatori (6.6%)

Fuori dal podio:

Rai2, Veleno in alta quota : 828.000 spettatori (6.5%)

: 828.000 spettatori (6.5%) Rai3, Piedone d’Egitto : 668.000 spettatori (5.4%)

: 668.000 spettatori (5.4%) La7, In Onda Prima Serata : 692.000 spettatori (5.3%)

: 692.000 spettatori (5.3%) Italia1, Il ragazzo e la tigre : 559.000 spettatori (4.4%)

: 559.000 spettatori (4.4%) Tv8, 4 Ristoranti : 497.000 spettatori (2.4%)

: 497.000 spettatori (2.4%) Nove, Delitti in Famiglia: 235.000 spettatori (2.0%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.360.000 spettatori (25.2%)

: 3.360.000 spettatori (25.2%) Rai1, Affari Tuoi Mundial : 3.112.000 spettatori (23.8%)

: 3.112.000 spettatori (23.8%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.479.000 spettatori (19.8%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 801.000 spettatori (6.3%)

: 801.000 spettatori (6.3%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 744.000 spettatori (5.8%)

: 744.000 spettatori (5.8%) Rete4, 4 di Sera Weekend : 644.000 spettatori (5.2%)

: 644.000 spettatori (5.2%) Rai3, Sapiens Files: 422.000 spettatori (3.3%)

E ancora:

Rai2, TG2 Post : 351.000 spettatori (2.6%)

: 351.000 spettatori (2.6%) Tv8, 4 Ristoranti : 298.000 spettatori (2.3%)

: 298.000 spettatori (2.3%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 226.000 spettatori (1.7%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.460.000 spettatori (22.9%)

: 2.460.000 spettatori (22.9%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.697.000 spettatori (18.0%)

: 1.697.000 spettatori (18.0%) Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.361.000 spettatori (13.6%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 931.000 spettatori (10.4%)

: 931.000 spettatori (10.4%) Rai3, TGR : 1.568.000 spettatori (14.4%)

: 1.568.000 spettatori (14.4%) Rete4, La Promessa : 806.000 spettatori (7.0%)

: 806.000 spettatori (7.0%) Italia1, Hawaii Five-0 : 495.000 spettatori (4.3%)

: 495.000 spettatori (4.3%) Italia1, Studio Aperto Mag: 427.000 spettatori (4.4%).

E ancora:

Rai2, Tour Replay : 433.000 spettatori (4.3%)

: 433.000 spettatori (4.3%) Rai2, Blue Bloods : 341.000 spettatori (2.9%)

: 341.000 spettatori (2.9%) Tv8, Foodish : 254.000 spettatori (2.5%)

: 254.000 spettatori (2.5%) Nove, Little Big Italy: 176.000 spettatori (1.6%).