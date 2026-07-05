Ascolti tv ieri sabato 4 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e In Onda
Ascolti tv sabato 4 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Notti Mondiali che sfida Ciao Darwin, In Onda e La Promessa
Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 4 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare solo nel preserale con Reazione a Catena (Rai1) capace di imporsi su Avanti un altro (Canale5). Poi tra prima serata e access prime time è dominio di Cologno Monzese. In prima serata è Ciao Darwin (Canale5) ad avere la meglio su Notti Mondiali (Rai1) e La Promessa (Rete5). In access prime time è La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale5) a vincere su Affari Tuoi (Rai1). Giù dal podio in prima serata vanno Veleno in alta quota (Rai2), Piedone d’Egitto (Rai3), In Onda Prima serata (La7), Il ragazzo e la tigre (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in famiglia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 4 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e In Onda
- I dati dell'access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 4 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e In Onda
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Ciao Darwin: 1.336.000 spettatori (14.5%)
- Rai1, Notti Mondiali: 1.917.000 spettatori (14.7%)
- Rete4, La Promessa: 781.000 spettatori (6.6%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Veleno in alta quota: 828.000 spettatori (6.5%)
- Rai3, Piedone d’Egitto: 668.000 spettatori (5.4%)
- La7, In Onda Prima Serata: 692.000 spettatori (5.3%)
- Italia1, Il ragazzo e la tigre: 559.000 spettatori (4.4%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 497.000 spettatori (2.4%)
- Nove, Delitti in Famiglia: 235.000 spettatori (2.0%)
I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.360.000 spettatori (25.2%)
- Rai1, Affari Tuoi Mundial: 3.112.000 spettatori (23.8%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.479.000 spettatori (19.8%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 801.000 spettatori (6.3%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 744.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 644.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Sapiens Files: 422.000 spettatori (3.3%)
E ancora:
- Rai2, TG2 Post: 351.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 298.000 spettatori (2.3%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 226.000 spettatori (1.7%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.460.000 spettatori (22.9%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.697.000 spettatori (18.0%)
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.361.000 spettatori (13.6%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 931.000 spettatori (10.4%)
- Rai3, TGR: 1.568.000 spettatori (14.4%)
- Rete4, La Promessa: 806.000 spettatori (7.0%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 495.000 spettatori (4.3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 427.000 spettatori (4.4%).
E ancora:
- Rai2, Tour Replay: 433.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, Blue Bloods: 341.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, Foodish: 254.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Little Big Italy: 176.000 spettatori (1.6%).