Ascolti tv ieri sabato 4 ottobre chi ha vinto tra Tu si que vales, Ballando con le Stelle e In altre parole

Ascolti tv sabato 4 ottobre 2025, sfida Auditel con il duello tra Tu si que vales, Ballando con le Stelle e In altre parole

Doppietta Mediaset negli ascolti tv di sabato 4 ottobre 2025 e Rai sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la rete di Cologno ha battuto la tv di Stato con Tu si que vales (che ha distanziato Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha superato Affari tuoi). La Rai deve “accontentarsi” del successo  di Reazione a Catena contro Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 ottobre, chi ha vinto tra Tu si que vales e Ballando con le Stelle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.933.000 spettatori (26.8%);
  • Rai1, Ballando con le Stelle: 3.092.000 spettatori (25.7%);
  • La7, In Altre Parole: 1.172.000 spettatori (6.7%).

Fuori dal podio:

  • Rai2, Omicidi a Mystery Island: 542.000 spettatori (3.2%);
  • Italia1, L’era glaciale 2 – Il disgelo: 639.000 spettatori (3.8%);
  • Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 422.000 spettatori (2.8%);
  • Rete4, Stolen  281.000 spettatori (1.7%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 263.000 spettatori (1.6%);
  • Nove, Accordi & Disaccordi: 435.000 spettatori c(2.9%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

La classifica di Ballando con le Stelle

A vincere la seconda puntata di Ballando con le Stelle, ancora una volta, è la coppia Fialdini-Pernice. Di seguito la classifica:

  1. Francesca Fialdini con Giovanni Pernice: 76
  2. Filippo Magnini con Alessandra Tripoli: 52
  3. Marcella Bella con Chiquito: 52
  4. Andrea Delogu con Nikita Perotti: 46
  5. Rosa Chemical con Erica Martinelli: 40
  6. Paolo Belli con Anastasia Kuzmina: 37
  7. Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca: 37
  8. Martina Colombari con Luca Favilla: 34
  9. Fabio Fognini con Giada Lini: 28
  10. Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale: 26
  11. Nancy Brilli con Carlo Aloia: 23
  12. Beppe Convertini con Veera Kinnunen: 10

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.403.000 spettatori (25.1%);
  • Rai1, Affari Tuoi: 4.181.000 spettatori (23.9%);
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.640.000 spettatori (21.8%).

Ai piedi del podio:

  • Rai2, TG2 Post: 382.000 spettatori (2.2%);
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 827.000 spettatori (4.8%);
  • Rai3, La Confessione: 653.000 spettatori (3.8% – Finale a 520.000 e il 2.9%);
  • Rete4, 4 di Sera Weekend: 867.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 724.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte;
  • Tv8, 4 Ristoranti: 489.000 spettatori (2.9%);
  • Nove, Fratelli di Crozza: 409.000 spettatori (2.4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 3.310.000 spettatori (23.5%);
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.218.000 spettatori (18.8%);
  • Canale5, Avanti il Primo: 1.950.000 spettatori (17.6%).

Fuori dal podio:

  • Canale5, Avanti un Altro: 2.321.000 spettatori (17.5%);
  • Rai2, Dribbling: 325.000 spettatori (3.2%);
  • Rai2, The Rookie: 405.000 spettatori (3.2%);
  • Rai2, N.C.I.S. Hawai’i: 492.000 spettatori (3.2%);
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 333.000 spettatori (2.7%);
  • Italia1, C.S.I. Miami: 442.000 spettatori (2.9%);
  • Rai3, TGR: 2.257.000 spettatori (15.7%);
  • Rai3, Blob: 608.000 spettatori (3.8%);
  • Rete4, La Promessa: 802.000 spettatori (5.2%);
  • Tv8, Formula 1: 546.000 spettatori (5.1%);
  • Nove, Little Big Italy: 290.000 spettatori (2.4%).

ascolti-tv-ieri-sabato-4-ottobre-dati-auditel ANSA

