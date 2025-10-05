Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Doppietta Mediaset negli ascolti tv di sabato 4 ottobre 2025 e Rai sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la rete di Cologno ha battuto la tv di Stato con Tu si que vales (che ha distanziato Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha superato Affari tuoi). La Rai deve “accontentarsi” del successo di Reazione a Catena contro Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 ottobre, chi ha vinto tra Tu si que vales e Ballando con le Stelle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Tú Sí Que Vales : 3.933.000 spettatori (26.8%);

: 3.933.000 spettatori (26.8%); Rai1, Ballando con le Stelle : 3.092.000 spettatori (25.7%);

: 3.092.000 spettatori (25.7%); La7, In Altre Parole: 1.172.000 spettatori (6.7%).

Fuori dal podio:

Rai2, Omicidi a Mystery Island : 542.000 spettatori (3.2%);

: 542.000 spettatori (3.2%); Italia1, L’era glaciale 2 – Il disgelo : 639.000 spettatori (3.8%);

: 639.000 spettatori (3.8%); Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 422.000 spettatori (2.8%);

: 422.000 spettatori (2.8%); Rete4, Stolen 281.000 spettatori (1.7%);

281.000 spettatori (1.7%); Tv8, 4 Ristoranti : 263.000 spettatori (1.6%);

: 263.000 spettatori (1.6%); Nove, Accordi & Disaccordi: 435.000 spettatori c(2.9%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

La classifica di Ballando con le Stelle

A vincere la seconda puntata di Ballando con le Stelle, ancora una volta, è la coppia Fialdini-Pernice. Di seguito la classifica:

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice: 76 Filippo Magnini con Alessandra Tripoli: 52 Marcella Bella con Chiquito: 52 Andrea Delogu con Nikita Perotti: 46 Rosa Chemical con Erica Martinelli: 40 Paolo Belli con Anastasia Kuzmina: 37 Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca: 37 Martina Colombari con Luca Favilla: 34 Fabio Fognini con Giada Lini: 28 Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale: 26 Nancy Brilli con Carlo Aloia: 23 Beppe Convertini con Veera Kinnunen: 10

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.403.000 spettatori (25.1%);

: 4.403.000 spettatori (25.1%); Rai1, Affari Tuoi : 4.181.000 spettatori (23.9%);

: 4.181.000 spettatori (23.9%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.640.000 spettatori (21.8%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 382.000 spettatori (2.2%);

: 382.000 spettatori (2.2%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 827.000 spettatori (4.8%);

: 827.000 spettatori (4.8%); Rai3, La Confessione : 653.000 spettatori (3.8% – Finale a 520.000 e il 2.9%);

: 653.000 spettatori (3.8% – Finale a 520.000 e il 2.9%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 867.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 724.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte;

: 867.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 724.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 489.000 spettatori (2.9%);

: 489.000 spettatori (2.9%); Nove, Fratelli di Crozza: 409.000 spettatori (2.4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.310.000 spettatori (23.5%);

: 3.310.000 spettatori (23.5%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.218.000 spettatori (18.8%);

: 2.218.000 spettatori (18.8%); Canale5, Avanti il Primo: 1.950.000 spettatori (17.6%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti un Altro : 2.321.000 spettatori (17.5%);

: 2.321.000 spettatori (17.5%); Rai2, Dribbling : 325.000 spettatori (3.2%);

: 325.000 spettatori (3.2%); Rai2, The Rookie : 405.000 spettatori (3.2%);

: 405.000 spettatori (3.2%); Rai2, N.C.I.S. Hawai’i : 492.000 spettatori (3.2%);

: 492.000 spettatori (3.2%); Italia1, Studio Aperto Mag : 333.000 spettatori (2.7%);

: 333.000 spettatori (2.7%); Italia1, C.S.I. Miami : 442.000 spettatori (2.9%);

: 442.000 spettatori (2.9%); Rai3, TGR : 2.257.000 spettatori (15.7%);

: 2.257.000 spettatori (15.7%); Rai3, Blob : 608.000 spettatori (3.8%);

: 608.000 spettatori (3.8%); Rete4, La Promessa : 802.000 spettatori (5.2%);

: 802.000 spettatori (5.2%); Tv8, Formula 1 : 546.000 spettatori (5.1%);

: 546.000 spettatori (5.1%); Nove, Little Big Italy: 290.000 spettatori (2.4%).