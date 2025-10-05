Ascolti tv ieri sabato 4 ottobre chi ha vinto tra Tu si que vales, Ballando con le Stelle e In altre parole
Doppietta Mediaset negli ascolti tv di sabato 4 ottobre 2025 e Rai sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la rete di Cologno ha battuto la tv di Stato con Tu si que vales (che ha distanziato Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha superato Affari tuoi). La Rai deve “accontentarsi” del successo di Reazione a Catena contro Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 4 ottobre, chi ha vinto tra Tu si que vales e Ballando con le Stelle
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.933.000 spettatori (26.8%);
- Rai1, Ballando con le Stelle: 3.092.000 spettatori (25.7%);
- La7, In Altre Parole: 1.172.000 spettatori (6.7%).
Fuori dal podio:
- Rai2, Omicidi a Mystery Island: 542.000 spettatori (3.2%);
- Italia1, L’era glaciale 2 – Il disgelo: 639.000 spettatori (3.8%);
- Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta: 422.000 spettatori (2.8%);
- Rete4, Stolen 281.000 spettatori (1.7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 263.000 spettatori (1.6%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 435.000 spettatori c(2.9%).
La classifica di Ballando con le Stelle
A vincere la seconda puntata di Ballando con le Stelle, ancora una volta, è la coppia Fialdini-Pernice. Di seguito la classifica:
- Francesca Fialdini con Giovanni Pernice: 76
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli: 52
- Marcella Bella con Chiquito: 52
- Andrea Delogu con Nikita Perotti: 46
- Rosa Chemical con Erica Martinelli: 40
- Paolo Belli con Anastasia Kuzmina: 37
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca: 37
- Martina Colombari con Luca Favilla: 34
- Fabio Fognini con Giada Lini: 28
- Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale: 26
- Nancy Brilli con Carlo Aloia: 23
- Beppe Convertini con Veera Kinnunen: 10
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.403.000 spettatori (25.1%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.181.000 spettatori (23.9%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.640.000 spettatori (21.8%).
Ai piedi del podio:
- Rai2, TG2 Post: 382.000 spettatori (2.2%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 827.000 spettatori (4.8%);
- Rai3, La Confessione: 653.000 spettatori (3.8% – Finale a 520.000 e il 2.9%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 867.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 724.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte;
- Tv8, 4 Ristoranti: 489.000 spettatori (2.9%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 409.000 spettatori (2.4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.310.000 spettatori (23.5%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.218.000 spettatori (18.8%);
- Canale5, Avanti il Primo: 1.950.000 spettatori (17.6%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un Altro: 2.321.000 spettatori (17.5%);
- Rai2, Dribbling: 325.000 spettatori (3.2%);
- Rai2, The Rookie: 405.000 spettatori (3.2%);
- Rai2, N.C.I.S. Hawai’i: 492.000 spettatori (3.2%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 333.000 spettatori (2.7%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 442.000 spettatori (2.9%);
- Rai3, TGR: 2.257.000 spettatori (15.7%);
- Rai3, Blob: 608.000 spettatori (3.8%);
- Rete4, La Promessa: 802.000 spettatori (5.2%);
- Tv8, Formula 1: 546.000 spettatori (5.1%);
- Nove, Little Big Italy: 290.000 spettatori (2.4%).