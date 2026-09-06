Ascolti tv ieri sabato 5 settembre chi vince tra Ogni promessa è debito, Ciao Darwin e La promessa
Ascolti tv sabato 5 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Ogni promessa è debito di Vincenzo Salemme che sfida Ciao Darwin di Paolo Bonolis
Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di sabato 5 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Ciao Darwin (Canale5) condotto da Paolo Bonolis a chiudere davanti a Ogni promessa è debito (Rai1) con Vincenzo Salemme e La promessa (Rete4). Giù dal podio Amore e morte in Namibia (Rai2), seguito da Rampage – Furia animale (Italia1), Giù la testa (Rai3), Cash or Trash (Nove), Agente 007 – Una cascata di diamanti (La7) e I delitti del BarLume – Aria di mare (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 5 settembre: chi ha vinto tra Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme, Ciao Darwin di Paolo Bonolis e La promessa
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 5 settembre: chi ha vinto tra Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme, Ciao Darwin di Paolo Bonolis e La promessa
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Canale5, replica di Ciao Darwin: 1.370.000 spettatori (16.3%)
- Rai1, Ogni Promessa è Debito (replica): 1.104.000 spettatori (10.5%)
- Rete4, La Promessa: 758.000 spettatori (6.6%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Amore e morte in Namibia: 731.000 spettatori (6.0%)
- Italia1, Rampage – Furia animale: 687.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Giù la testa: 388.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 369.000 spettatori (2.8%)
- La7, Agente 007 – Una cascata di diamanti: 301.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, I delitti del BarLume – Aria di mare: 234.000 spettatori (2.3%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.706.000 spettatori (26.8%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.026.000 spettatori (22.3%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.363.000 spettatori (17.1%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 872.000 spettatori (6.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 781.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 625.000 spettatori (4.6%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 589.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, TG2 Post: 507.000 spettatori (3.6%)
E ancora:
- Rai3, Sapiens Files: 416.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 369.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 212.000 spettatori (1.6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.350.000 spettatori (20.5%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.561.000 spettatori (16.0%)
- Canale5, The Wall: 1.470.000 spettatori (13.9%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Europei di Pallavolo Femminile – Polonia-Italia: 1.328.000 spettatori (13.8%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.115.000 spettatori (12.4%)
- Rai3, TGR: 1.369.000 spettatori (11.8%)
- Rai3, TG3: 891.000 spettatori (8.7%)
- Rete4, La Promessa: 706.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Blob: 512.000 spettatori (3.9%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 368.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 441.000 spettatori (3.6%)
E ancora:
- Rai3, Sciaraballa: 262.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Little Big Italy: 264.000 spettatori (2.2%)
- Tv8, Superbike: 169.000 spettatori (1.8%)
- La7, Hitchcock: 132.000 spettatori (1.4%)
- Tv8, Formula 1 (prove): 136.000 spettatori (1.1%)