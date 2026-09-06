Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di sabato 5 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Ciao Darwin (Canale5) condotto da Paolo Bonolis a chiudere davanti a Ogni promessa è debito (Rai1) con Vincenzo Salemme e La promessa (Rete4). Giù dal podio Amore e morte in Namibia (Rai2), seguito da Rampage – Furia animale (Italia1), Giù la testa (Rai3), Cash or Trash (Nove), Agente 007 – Una cascata di diamanti (La7) e I delitti del BarLume – Aria di mare (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 settembre: chi ha vinto tra Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme, Ciao Darwin di Paolo Bonolis e La promessa

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Canale5, replica di Ciao Darwin : 1.370.000 spettatori (16.3%)

: 1.370.000 spettatori (16.3%) Rai1, Ogni Promessa è Debito (replica) : 1.104.000 spettatori (10.5%)

: 1.104.000 spettatori (10.5%) Rete4, La Promessa: 758.000 spettatori (6.6%)

Fuori dal podio:

Rai2, Amore e morte in Namibia : 731.000 spettatori (6.0%)

: 731.000 spettatori (6.0%) Italia1, Rampage – Furia animale : 687.000 spettatori (5.7%)

: 687.000 spettatori (5.7%) Rai3, Giù la testa : 388.000 spettatori (3.5%)

: 388.000 spettatori (3.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 369.000 spettatori (2.8%)

: 369.000 spettatori (2.8%) La7, Agente 007 – Una cascata di diamanti: 301.000 spettatori (2.6%)

301.000 spettatori (2.6%) Tv8, I delitti del BarLume – Aria di mare: 234.000 spettatori (2.3%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.706.000 spettatori (26.8%)

: 3.706.000 spettatori (26.8%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.026.000 spettatori (22.3%)

: 3.026.000 spettatori (22.3%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.363.000 spettatori (17.1%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 872.000 spettatori (6.4%)

: 872.000 spettatori (6.4%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 781.000 spettatori (5.7%)

: 781.000 spettatori (5.7%) Rete4, Realpolitik (prima parte) : 625.000 spettatori (4.6%)

: 625.000 spettatori (4.6%) Rete4, Realpolitik (seconda parte) : 589.000 spettatori (4.2%)

: 589.000 spettatori (4.2%) Rai2, TG2 Post: 507.000 spettatori (3.6%)

E ancora:

Rai3, Sapiens Files : 416.000 spettatori (3.1%)

: 416.000 spettatori (3.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 369.000 spettatori (2.8%)

: 369.000 spettatori (2.8%) Tv8, 4 Ristoranti: 212.000 spettatori (1.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.350.000 spettatori (20.5%)

: 2.350.000 spettatori (20.5%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.561.000 spettatori (16.0%)

: 1.561.000 spettatori (16.0%) Canale5, The Wall: 1.470.000 spettatori (13.9%)

Fuori dal podio:

Rai2, Europei di Pallavolo Femminile – Polonia-Italia : 1.328.000 spettatori (13.8%)

: 1.328.000 spettatori (13.8%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.115.000 spettatori (12.4%)

: 1.115.000 spettatori (12.4%) Rai3, TGR: 1.369.000 spettatori (11.8%)

1.369.000 spettatori (11.8%) Rai3, TG3 : 891.000 spettatori (8.7%)

: 891.000 spettatori (8.7%) Rete4, La Promessa : 706.000 spettatori (5.6%)

: 706.000 spettatori (5.6%) Rai3, Blob : 512.000 spettatori (3.9%)

: 512.000 spettatori (3.9%) Italia1, Studio Aperto Mag : 368.000 spettatori (3.7%)

: 368.000 spettatori (3.7%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 441.000 spettatori (3.6%)

E ancora: