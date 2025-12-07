Ascolti tv ieri sabato 6 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta sabato 6 dicembre 2025 per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno infatti premiato la Tv di Cologno Monzese con Tu Sì Que Vales (Canale5) che ha battuto Ballando con le Stelle (Rai1) in prima serata, così come La Ruota della fortuna che ha avuto la meglio su Affari Tuoi. Unico successo della Tv di Stato è nel preserale, dove L’Eredità batte Avanti un altro. In prima serata bene anche Indovina chi viene a cena (Rai3), In altre parole (La7), SWAT (Rai2), Il GGG (Italia1), Accordi & Disaccordi (Nove), Cry Macho (Rete4) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole

Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, Tú Sí Que Vales (finale): 3.727.000 spettatori (28.3%)​

(finale): 3.727.000 spettatori (28.3%)​ Rai1, Ballando con le Stelle : 2.666.000 spettatori (25.6%)​

: 2.666.000 spettatori (25.6%)​ Rai1, Tutti in Pista (Ballando): 3.486.000 spettatori (19.9%)

Fuori dal podio:

Rai3, Indovina Chi Viene a Cena : 981.000 spettatori (5.8%)​

: 981.000 spettatori (5.8%)​ La7, In Altre Parole (prima parte) : 1.004.000 spettatori (5.6%)​

: 1.004.000 spettatori (5.6%)​ Rai2, S.W.A.T. : 748.000 spettatori (4.4%)​

: 748.000 spettatori (4.4%)​ La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte) : 487.000 spettatori (3.3%)​

: 487.000 spettatori (3.3%)​ Italia1, Il GGG – Il grande gigante gentile : 537.000 spettatori (3.3%)​

: 537.000 spettatori (3.3%)​ Nove, Accordi & Disaccordi : 361.000 spettatori (2.3%)​

: 361.000 spettatori (2.3%)​ Rete4, Cry Macho – Ritorno a casa : 351.000 spettatori (2.1%)​

: 351.000 spettatori (2.1%)​ Tv8, 4 Ristoranti (3° episodio) : 186.000 spettatori (1.9%)​

: 186.000 spettatori (1.9%)​ Tv8, 4 Ristoranti (1° episodio) : 327.000 spettatori (1.8%)​

: 327.000 spettatori (1.8%)​ Tv8, 4 Ristoranti (2° episodio): 278.000 spettatori (1.8%)​

ANSA La giuria di Ballando con le Stelle (da sinistra Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli)

La classifica di Ballando con le Stelle

Sabato sera è andata in scena la prima semifinale di Ballando con le Stelle 2025. Ad aggiudicarsela la coppia Colombari–Favilla, mentre Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono stati ufficialmente ripescati e si sono qualificati per la seconda semifinale. Emma Coriandoli, invece, è stata eliminata.

Di seguito la classifica della serata:

Martina Colombari e Luca Favilla: 48 punti;

Rosa Chemical e Erica Martinelli: 44 punti;

Fabio Fognini e Giada Lini: 43 punti;

Andrea Delogu e Nikita Perotti: 41 punti;

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: 40 punti;

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: 39 punti.

Chi ha vinto Tu Sì Que Vales 2025

Nella prima serata di sabato 6 dicembre 2025 è andata in scena anche la finale di Tu Sì Que Vales. A conquistare il successo dell’edizione 2025 è stato Kay La Ferrera.

Il bimbo-mago, 10 anni, ha conquistato tutti e ha vinto il montepremi di 100mila euro senza però poter festeggiare. A causa dell’età e del tardo orario di annuncio del vincitore, Kay infatti non era presente sul palco ed è stato “rappresentato” da un cartonato alla presenza della madre.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.788.000 spettatori (26.8%)​

: 4.788.000 spettatori (26.8%)​ Rai1, Affari Tuoi : 4.255.000 spettatori (23.8%)​

: 4.255.000 spettatori (23.8%)​ Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.734.000 spettatori (21.6%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 933.000 spettatori (5.2%)​

: 933.000 spettatori (5.2%)​ Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 751.000 spettatori (4.3%)​

: 751.000 spettatori (4.3%)​ Rai3, La Confessione : 681.000 spettatori (3.9%)​

: 681.000 spettatori (3.9%)​ Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 653.000 spettatori (3.6%)​

: 653.000 spettatori (3.6%)​ Rai3, La Confessione Finale : 578.000 spettatori (3.2%)​

: 578.000 spettatori (3.2%)​ Nove, Fratelli di Crozza : 432.000 spettatori (2.5%)​

: 432.000 spettatori (2.5%)​ Tv8, 4 Ristoranti : 375.000 spettatori (2.3%)​

: 375.000 spettatori (2.3%)​ Rai2, TG2 Post: 402.000 spettatori (2.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.831.000 spettatori (25.3%)​

: 3.831.000 spettatori (25.3%)​ Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.859.000 spettatori (21.6%)​

: 2.859.000 spettatori (21.6%)​ Canale5, Avanti un Altro: 2.582.000 spettatori (17.9%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 2.047.000 spettatori (16.3%)​

: 2.047.000 spettatori (16.3%)​ Rai3, TGR : 1.794.000 spettatori (11.6%)​

: 1.794.000 spettatori (11.6%)​ Rete4, La Promessa : 981.000 spettatori (6%)​

: 981.000 spettatori (6%)​ Rai3, Blob : 744.000 spettatori (4.5%)​

: 744.000 spettatori (4.5%)​ Italia1, C.S.I. Miami : 657.000 spettatori (4.1%)​

: 657.000 spettatori (4.1%)​ Rai2, Dribbling : 431.000 spettatori (3.6%)​

: 431.000 spettatori (3.6%)​ Italia1, Studio Aperto Mag : 472.000 spettatori (3.4%)​

: 472.000 spettatori (3.4%)​ Nove, Little Big Italy : 321.000 spettatori (2.3%)​

: 321.000 spettatori (2.3%)​ Rai2, 9-1-1: Lone Star (2° episodio) : 381.000 spettatori (2.3%)​

: 381.000 spettatori (2.3%)​ Rai2, 9-1-1: Lone Star (1° episodio): 273.000 spettatori (1.9%)