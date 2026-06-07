Ascolti tv ieri sabato 6 giugno chi ha vinto tra Pino è, Ciao Darwin e In altre parole: i dati Auditel
Ascolti tv sabato 6 giugno 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con lo speciale dedicato a Pino Daniele, Ciao Darwin e In altre parole
La Rai può sorridere nella battaglia degli ascolti tv nella giornata di sabato 6 giugno. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata, con lo speciale dedicato a Pino Daniele che chiude davanti a Ciao Darwin e a In altre parole. Successo Rai anche nel preserale, con Reazione a Catena che batte Avanti un altro. Mediaset deve “accontentarsi” della vittoria nell’access prime time de La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 6 giugno: chi ha vinto tra Pino è e Ciao Darwin
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Ascolti tv 6 giugno: chi ha vinto tra Pino è e Ciao Darwin
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:
- Rai1, Pino è: 2.408.000 spettatori (18.7%)
- Canale5, Ciao Darwin: 1.775.000 spettatori (17.5%)
- La7, In altre parole: 956.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 598.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte
Fuori dal podio:
- Rai2, Omicidio nelle Highlands: 811.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, L’ultima cena: 533.000 spettatori (4.1%)
- Rai3, Sapiens: 530.000 spettatori (4.2%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 511.000 spettatori (3.9%)
- Italia1, Belle e Sebastien: 463.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 365.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, 4 Hotel: 272.000 spettatori (2%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.924.000 spettatori (25.7%)
- Rai1, Affari tuoi: 3.698.000 spettatori (24.6%)
- Canale5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.071.000 spettatori (21.5%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 763.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Fin che la barca va: 719.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 619.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 575.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, TG2 Post: 446.000 spettatori (2.9%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 293.000 spettatori (2.1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a catena: 2.608.000 spettatori (23%)
- Rai1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 1.682.000 spettatori (18.1%)
- Rai3, TGR: 1.652.000 spettatori (14.1%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.655.000 spettatori (15.5%)
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 1.170.000 spettatori (13.4%)
- Rete4, La Promessa: 747.000 spettatori (5.9%)
- Rai3, Blob: 689.000 spettatori (5.4%)
- Tv8, Qualifiche Formula 1: 623.000 spettatori (5.6%)
E ancora:
- Italia1, Hawaii Five-0: 464.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 412.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, F.B.I. – secondo episodio: 407.000 spettatori (3.3%)
- Rai2, F.B.I. – primo episodio: 317.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Little Big Italy: 223.000 spettatori (2.3%)
- La7, Doc – Predoni d’Europa: 111.000 spettatori (1.2%).